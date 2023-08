Por un “papelito” se armó tremenda pelea entre Santa Fe y Cali en la Copa Betplay

El partido entre Santa Fe y Cali presentó una pelea durante la serie de penales por un reclamo del portero Johan Wallens: Fotos: Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe logró la clasificación a los cuartos de final en la Copa Betplay en medio de una polémica por lo que pasó en la serie de penales, que ganó 3-1 al Cali, debido a una pelea que comenzó por un papel que el portero Johan Wallens le reclamó a un recogebolas, que se lo habría quitado.

Aunque el arquero Juan Espitia, de los Cardenales, fue la figura por atajar dos de los cobros caleños, el hecho que llamó la atención fue que una persona se habría llevado el documento que tenía a los tiradores albirrojos y los lugares a donde harían sus disparos al arco.

El hecho hizo recordar lo que pasó en la final de la Liga Betplay entre Millonarios y Atlético Nacional en El Campín, donde otro recogebolas le habría quitado una toalla con ese mismo “papelito” a Kevin Mier para que no tuviera ventajas en la definición desde los doce pasos.

A Wallens le robaron el “papelito”

Luego de que Santa Fe ganara el duelo de vuelta por 1-0 y empatara la serie ante Cali con el 2-2, los dos equipos se fueron a una serie de penales que tuvo la sorpresiva actuación del juvenil Juan Espitia con sus atajadas, pero el hecho que se llevó todas las miradas ocurrió en el cuarto cobro de los rojos.

El portero de Cali, Johan Wallens, reclamó a uno de los recogebolas, el árbitro se percató y le llamó la atención tanto al jugador como a Sergio Herrera, asistente técnico de Jaime de la Pava.

Sin embargo, después de que Julián Millán marcara el 3-1 a favor de Santa Fe, la discusión por ese “papelito” llegó al bando de suplentes, donde Humberto Acevedo, arquero de los vallecaucanos, también reclamó que el recogebolas no volvió a aparecer, alguien en el banquillo rojo le dijo algo y ahí comenzó la pelea.

Debido al reclamo del porteron Johan Wallens a un recogebolas, se armó una riña entre los jugadores y cuerpo técnico en El Campín. Video redes sociales

En esa discusión apareció el entrenador de Santa Fe, Hubert Bodhert, a punto de enfrentarse con Sergio Herrera. En la pelea se metieron Hugo Rodallega, Jhon Vásquez, Christian Marrugo y algunos miembros del cuerpo técnico de Cali, y el juez debió detener el encuentro porque las cosas se salieron de control.

Al final, el colegiado le sacó la tarjeta roja a uno de los colaboradores de Bodhert, lo mismo que a Vásquez que siguió reclamando hasta que uno de los ayudantes en el cuadro Azucarero lo sacó de la cancha a la fuerza, se reanudó el encuentro y Juan Espitia atajó el último disparo que le dio la clasificación a Santa Fe.

Otra vez en El Campín

Como si fuera una casualidad, lo que pasó en el encuentro entre Santa Fe y Cali con el “papelito” de Johan Wallens fue un caso casi que igual a lo que pasó el 24 de junio entre Millonarios y Nacional, por la final de la Liga Betplay que ganó el cuadro azul en penales.

Según la grabación de un aficionado en la tribuna, se ve el momento exacto que uno de los recogebolas se lleva una toalla del arquero Kevin Mier, que tenía allí los jugadores Embajadores que aparecerían en la definición desde los doce pasos, aunque eso nunca se confirmó.

Al parecer, todo se dio porque Daniel Giraldo le habría dicho a esa persona sobre ese papel, le pidió que se lo quitara en el momento que se distrajera: “Es algo que no sabíamos, no sabíamos si Mier tenía información o no... pero igual le dijimos al recogebolas que estuviera pendiente”.

El arquero suplente de Millonarios, Juan Moreno, corroboró esa historia: “Hay que quitarse el sombrero con Daniel porque él me comentó algo, pero en la efusividad, la celebración y la tensión de los penales fue muy vivo. El fútbol es de vivos, se da cuenta de esa manera y logramos sacar ventaja, que era lo más importante”.