Luego de revelar que hacía mucho tiempo no veía televisión, Gustavo Petro recomendó una serie de Netflix

Poster de 'Los pacientes del Dr. García', la serie de Netflix recomendada por Gustavo Petro. Foto: RTVE

Gustavo Petro confesó que solo hasta el pasado domingo 13 de agosto pudo ver televisión de nuevo, y que encontró una serie que lo emocionó. Se trata de Los pacientes del Dr. García, la producción de RTVE, Diagonal y DeAPlaneta que comercializa Netflix.

Te puede interesar: “La mentirosa”: así respondió Gustavo Bolívar a una pregunta sobre la alcaldesa Claudia López

El mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “El domingo pude ver televisión de nuevo; hacia tiempo no lo hacía, me pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama Los pacientes del doctor García. La serie española muestra porqué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina, porqué es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia”.

Trino de Gustavo Petro donde recomienda la serie.

De qué trata la serie ‘Los pacientes del doctor García’ en Netflix

Esta producción se trata de una adaptación de José Luis Martín (Isabel) que oficia como guionista de esta serie y a su vez cuenta con la dirección Joan Noguera (Isabel, Sin identidad). Los pacientes del Doctor García es la cuarta de las novelas que conforman los “episodios de una guerra interminable”, definidos así por el autor del libro Almudena Grandes.

Te puede interesar: El mensaje del presidente Petro a la Selección Colombia: “Felicitaciones, brillantes”

La serie, que consta de diez capítulos, se ambienta en el Madrid de 1936 y muestra la vida de un médico idealista que cambia para siempre cuando le da refugio a un espía herido y se une a una lucha de décadas contra la expansión del fascismo.

La historia, así mismo, avanzará hasta 1978, lo cual significó un gran desafío para los actores que le dan vida a sus personajes a lo largo de 40 años.

Te puede interesar: Gustavo Petro atacó a la prensa tras el polémico viaje a la Cumbre Amazónica: “Llegan al extremo incluso de cambiar las condiciones climáticas reales”

De acuerdo con la sinopsis hecha por RTVE, la trama circula entre una historia de amor, pero también es un gran thriller. Sumado a ello, es ideal para quienes buscan series que reflejen momentos históricos que fueron determinantes para el mundo entero.

“Una historia que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la II Guerra Mundial y el Franquismo, para construir las vidas de unos personajes que, no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina de Perón”, destaca la productora española.

La serie comienza cuando el doctor Guillermo García Medina (Javier Rey) comienza a vincularse con una vecina falanguista Amparo Priego (Verónica Echegui), quienes a su vez socorrerán a un funcionario de alto cargo republicano, llamado Manuel Arroyo (Tamar Novas), señala RTVE.

Los comentarios en Twitter

Algunos usuarios de la red social comentaron la recomendación del presidente Petro. Liliana Castaño escribió: “Ay véalo! Dedicado a ver series de Netflix en lugar de estar en las regiones atendiendo los problemas. El país se le está desbaratando y el caballero cuando no está perdido, vaya uno a saber en qué, entonces decide ponerse a ver televisión”.

Trino de usuaria que critica al mandatario colombiano.

Del mismo modo, Humberto González trinó: “Mi presidente sumido en su paranoia socialista que vé Francos, Nazis y agentes de la CIA por todas partes… Entre tanto sus camaradas ocupando territorio, asesinado policías y líderes sociales. Buena serie”.

Trino de usuario que critica al presidente.

En el mismo sentido, Luis David Caro expresó: “A @petrogustavo le importa tanto la seguridad y nuestra fuerza pública que en vez de atender con urgencia el Consejo de Seguridad ante los ataques de los terroristas y asesinatos de policías y soldados, que prefirió esperar y ver Netflix. ¡No hay derecho!”.

Trino de usuario que critica a Gustavo Petro

Por su parte, Sadi Contreras hizo un comentario en otro sentido: “Es importante Presidente que el decreto que obliga a las plataformas a emitir producciones colombianas se amplíe para que, entre esas producciones un buen % sean producciones realizadas por los canales regionales, para fortalecer los contenidos audiovisuales públicos”.

Mientras que otro usuario le recomendó la película Argentina 1985: “Apuntado presidente, y los invito a ver esta joya sobre lo que un verdadero fiscal puede lograr para cambiar la historia de un país”.