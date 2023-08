Giovanny Ayala habló sobre el robo del que fue víctima: “Se siente uno impotente, humillado”

Giovanny Ayala, cantante de música popular, habló por primera vez a profundidad sobre el robo que sufrió en Medellín saliendo del Aeropuerto José María Cordova. Foto: @giovannyayalaoficial/Instagram

Hace varios días el cantante de música popular Giovanny Ayala contó en sus redes sociales que fue víctima de un robo cuando salía del Aeropuerto José María Cordova, en Rionegro, previo a una presentación en la Feria de las Flores. En sus redes sociales, relató que fue asaltado por cuatro individuos que se desplazaban en motocicletas, y aunque tranquilizó a sus seguidores manifestando que salió ileso, le robaron varios objetos de valor.

Recientemente, el intérprete de De rodillas te pido habló con Lo Sé Todo del Canal 1 y relató lo sucedido. Según contó, Ayala aterrizó en el aeropuerto al mediodía y aunque varios de sus conocidos le preguntaron si quería que lo recogieran, él se negó, señalando que no quería incomodarlos en vista del fuerte tráfico vehicular. Ayala indicó que el atraco tuvo lugar cerca de la glorieta del aeropuerto, que usualmente sufre atascos vehiculares en las horas pico:

“Hago la fila para coger el taxi. Hay un roundpoint ahí cerca del Aeropuerto. Él para, a ver mi celular dónde está la dirección, cuando yo siento que hay una moto al lado mio. Yo miro, veo dos tipos y con mi malicia les veo las manos y yo digo ‘aquí pasa algo, tan raro’. Volteo a mi izquierda y otras motos. Digo ‘no…’”

Al percatarse de las intenciones de los delincuentes, Giovanny intentó esconderse en el piso del vehículo, pero estos se dieron cuenta y golpearon el vidrio con la boca del cañón para hacerse notar. En ese momento le ordenaron deshacerse de varios de sus objetos de valor, a lo que el cantante accedió temeroso de que le hicieran daño si no cooperaba, mientras explicaba que se le vinieron muchas imágenes a su cabeza de su familia y su carrera musical en cuestión de segundos. Cuando los ladrones se fueron, finalmente regresó al hotel y le dijo al taxista quién era él:

“Quedo en shock y le digo al taxista ‘avancemos al hotel señor, por favor’. Y entonces le digo ‘señor, mi nombre es Giovanny Ayala’. Me dijo ‘ay si, se me hacía conocido’ Me dice eh on Giovanny, ¿usted por qué anda enjoyado en esta ciudad? ¿No sabe que esta ciudad es un caos?’ Yo le digo, ‘señor, si yo fuera adivino yo no hago esto’ Yo he venido cientos veces a esta tierra hermosa que es Medellín y nunca me había pasado eso”

Giovanny Ayala manifestó que al llegar a su habitación de hotel se arrodilló y le dio gracias a Dios por haberlo sacado bien librado de esa situación y reflexionó sobre lo que habría pasado si no cooperaba con los ladrones. “Donde yo reaccione a no dejarme robar, automáticamente me gano un balazo. Un tipo de estos puede estar drogado o nervioso y puede jalar el gatillo. Se siente uno impotente, humillado”, indicó el artista.

También señaló que tal vez las cosas hubieran resultado muy distintas si hubiera salido del aeropuerto acompañado, pues a lo mejor su reacción habría sido diferente:

“Mi equipo de trabajo, mis hermanos, se me enroscaron. Me dijeron ‘¿Cómo se va a ir solo?’ Y yo solo casi nunca ando. Son cosas de Dios, porque si un hermano o una persona particular me hubiera acompañado, hubiéramos reaccionado de otra forma. Yo reaccionó diciendo ‘¿Entonces qué? ¡Frenteemoslo!’, y hubiera ocurrido una tragedia”

En lo que se refiere a las pérdidas materiales, entre las joyas y la ropa que le quitaron, los cálculos económicos son millonarios:

“Compré tres cadenas hace 18 años, y siempre me han acompañado. Un Rosario hermoso que yo tengo, era mi amuleto especial, y ahí cayó. La manilla de oro, el morral estaba lleno de ropa nueva, mis gafas… Afortunadamente mi celular cayó en el piso del carro y no se pegaron del celular. El balance es de unos 20 millones de pesos”

El cantante señaló que ya puso el caso en conocimiento de las autoridades y recordó que cuando salía del aeropuerto vio una persona sospechosa que podría estar relacionada con el robo de sus pertenencias:

“En mi sala de espera yo veo a un tipo con un casco. No será que esta misma moto y este tipo que estaba en la sala de espera… Él vio cuando me tomaban fotos, cuando yo caminaba, que joyas tenía… entonces existe la posibilidad de que este tipo esté involucrado en el tema”

Por último, explicó que el taxista que lo llevó al hotel también está involucrado en la investigación. “Pienso que hay que descartar la posibilidad de que esté involucrado”, indicó Ayala.