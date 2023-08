Gobernador de Cundinamarca le envió contundente mensaje al ministro del Interior: “Tómese en serio su cargo, póngase los pantalones”

El gobernador de Cundinamarca le pidió seriedad al ministro del Interior, refiriéndose a las medidas para frenar la ola de inseguridad en las regiones. Foto: archivo

Las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, finalizando el debate de control político adelantado en la Comisión Primera de la Cámara, provocaron fuertes reacciones por parte de los gobernadores del país. El jefe de la cartera dio un paso un falso cuando se refirió a la seguridad de los territorios.

Entre las palabras de Velasco, molestó que se mencionara la inseguridad como un tema del que algunos mandatarios sacan provecho de cara a las elecciones regionales.

Ante las declaraciones del ministro del Interior, el gobernador de Cundinamarca envió un contundente mensaje: “Ministro @velascoluisf @MinInterior, los ciudadanos, campesinos, y policías muertos, los atentados, el recrudecimiento de la violencia, las masacres y alertas de Naciones Unidas y otros organismos son reales. Sea serio y tómese en serio su cargo, esas vidas dependen de usted”, escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter).

El mandatario local le solicitó al jefe de la cartera del Interior que se “ponga los pantalones” y tome medidas para hacerle frente a uno de los temas que más preocupa a los colombianos en la actualidad.

Así mismo, aseguró que frenar las muertes y otros delitos que van en aumento en distintos territorios, está en manos del ministro Luis Fernando Velasco.

En esa línea, el gobernador de Cundinamarca, como otros mandatarios departamentales, le pidió a Velasco la renuncia en caso de no poder controlar la situación de orden público en el país.

“Desde las regiones le pedimos a usted ministro @velascoluisf que se tome el tema de seguridad en serio, que lo haga prioritario, que se ponga los pantalones, que evite más muertes, y evite el sufrimiento de muchas familias o de un paso al costado y deje que alguien lo haga”, apuntó Nicolás García.

El mensaje del ministro del Interior que molestó a los gobernadores

Toda una ola de comentarios nació luego de las palabras de Luis Fernando Velasco cuando se refirió al tema de seguridad y las elecciones regionales que se avecinan.

El ministro sugirió que algunos mandatarios departamentales estaría utilizando el difícil momento que viven los territorios en temas de seguridad para hacer campaña.

Además, durante su intervención en el debate de control político pidió que el tema de seguridad sea debatido de manera pausada.

“Es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, dijo Velasco.

“Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”, añadió el jefe de la cartera del Interior.

Desde la Federación Nacional de Departamentos pidieron la renuncia de Velasco

Además de los mensajes dirigidos al ministro por parte de varios gobernadores a través de sus redes sociales, desde la Federación Nacional de Departamentos emitieron una carta en la que le solicitan al presidente de la República retirar a Velasco del cargo.

“Señor presidente, Gustavo Petro, estamos seguros que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones y sus autoridades, que quiera trabajar en equipo y que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad”, dice la carta.