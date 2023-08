Congresistas de la oposición pidieron la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez

La oposición asegura que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, "no pudo con el cargo". Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Este miércoles 16 de agosto se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, al que fueron citados el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En el debate, congresistas de diferentes partidos políticos dieron a conocer sus preocupaciones en materia de seguridad y cuestionaron la efectividad del ministerio de Defensa para hacer frente a la violencia en el país.

Te puede interesar: Elecciones en el Cauca están en riesgo de ser suspendidas, aseguró el registrador Alexánder Vega

Asimismo, en la diligencia, que fue precedida por los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical; Duvalier Sánchez, del Partido Verde, José Jaime Uscátegui y Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, la oposición pidió la renuncia Velásquez argumentando que no ha cumplido con sus deberes en el cargo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

“Estamos desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Traemos a debate de control político a Iván Velásquez, el ministro al que le hemos dicho si puede o no puede y los hechos demuestran que no pudo con el cargo, que tiene que irse, que no puede seguir (sic) que el país esté bloqueado en las vías; muertes de militares, de policías; atracos en cada esquina. No puede mantenerse la inseguridad en Colombia en los términos en que hoy la trae”, sostuvo el congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Durante el debate, el político puso sobre la mesa de discusión el cambio de viceministros dentro de la cartera. De acuerdo con el congresista, desde el 7 de agosto de 2022 ha habido siete cambios. “¿Qué gobierno puede tener estabilidad en una política, en un seguimiento, en una planeación, en una planificación, si como usted (Iván Velásquez) todos los otros ministerios tienen esta misma debilidad?”, cuestionó Cadavid.

Te puede interesar: Elecciones territoriales 2023: Procuraduría encontró inhabilidades en 660 candidatos

Por su parte, Julio César Triana dio a conocer cifras relacionadas con la inseguridad en Colombia. Según los datos que compartió, entre enero y abril de 2023 se documentaron 3.523 extorsiones, lo que representa un aumento del 43% en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 2.467 casos.

Con respecto a los atracos a personas, informó que hubo un aumento del 22,4% para 2023; se registraron 188.974 casos entre enero y junio de 2023, mientras que en el mismo periodo de 2022 se documentaron 154.386 eventos de este delito.

Te puede interesar: Procuraduría abrió investigación a la directora de Planeación de Medellín: la pillaron pintando en pleno debate de control político

Además, entre enero y abril de 2023 se han registrado 131 víctimas de secuestro. En el mismo periodo de 2022 hubo 42 víctimas, lo que representa un aumento del 212%.

El representante a la Cámara Julio César Triana culpó a la paz total de Petro de la inseguridad en Colombia. Colprensa/Álvaro Tavera

Con todo esto, el congresista culpó a la política de Paz Total que ha implementado el Gobierno nacional, que también es criticada, en términos de constitucionalidad, de la ola de violencia que se presenta en el país.

“Hoy el concepto de paz total es el primer causante del incremento de la inseguridad en este país y nadie lo puede ocultar (...). Hemos visto cómo los grupos al margen de la ley han buscado fortalecerse a través del terror con la teoría de llegar fuertes a una mesa de negociación”, sostuvo Triana en su intervención.

El congresista Jaime Uscátegui, por su parte, señaló que 64 efectivos de la fuerza pública han sido asesinados en 2023 y, además, acusó al ministerio de Defensa de maquillar las cifras al decir que son 35 las víctimas.

Luego, Duvalier Sánchez se refirió al panorama de inseguridad que hay para las próximas elecciones territoriales por cuenta de la presencia e injerencia de actores armados en diferentes territorios del país. “Si el resultado de unas urnas no es confiable, entonces no hay legitimidad en quienes se eligen el próximo 29 de octubre”, puntualizó el congresista.

Para sostener su intervención presentó datos de la Misión de Observación Electoral (MOE). De acuerdo con los datos que reveló, entre octubre de 2022 y mayo de 2023 se han registrado 320 hechos violentos en 101 municipios de 29 departamentos. Además, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de julio de 2023 se han documentado 972 acciones de conflicto en Colombia.

David Luna, de Cambio Radical, apoyó la solicitud de renuncia al ministro de Defensa. “No más, presidente (Gustavo Petro). Por favor reconozca que su ministro de defensa fracasó. Él no fue capaz de regresarle la moral a la fuerza pública, no fue capaz de desamarrarle las manos a nuestra policía y al Ejército, y no ha sido capaz de proteger a la sociedad civil. Por favor, pídale la renuncia”, dijo el senador en un video publicado en X (Twitter).