Comediante de “F*ck News” sufrió terrible accidente y lo confirmó con fotos

El comediante se desmayó y se golpeó contra la puerta de vidrio del baño, estallándose y ocasionándole fuertes heridas en su rostro

Camilo Pardo, mejor conocido como el Mago, recordado por su participación en el programa Survivor: La isla de los famosos, salió gravemente herido luego de tener un accidente al interior de su casa. El comediante publicó una serie de imágenes en sus historias de Instagram en las que reveló lo que había ocurrido.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano hizo una particular imitación y sus seguidores la enviaron a un popular programa

En la cuenta de TikTok de Los40 Colombia revivieron el hecho, que habría ocurrido el fin de semana comprendido entre el 12 y 13 de agosto. De acuerdo con su publicación, a la que llamó “la escena del crimen”, el bogotano resultó con graves heridas en su rostro, por las que debió recibir varias suturas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Camilo Pardo de F*ck News se desmayó al levantarse rápidamente y tuvo un grave accidente en su casa. Foto: @fucksnewsnoticreo/Instagram

En las imágenes se puede apreciar cómo el baño de su apartamento terminó bañado en sangre, con vidrios en el piso y muestras de que el percance por poco y termina en mayores complicaciones para el comediante.

Te puede interesar: Andrea Serna se fue de vacaciones a envidiable destino después de terminar el Desafío “The Box”

De acuerdo con la narración de los DJ de la reconocida emisora, Pardo al parecer se encontraba sentado en el sanitario y se levantó muy rápido, lo que ocasionó que el vidrio de la división de la ducha se estallara al golpearse con su cabeza y ocasionando que los vidrios le hicieran las heridas en su rostro.

Camilo Pardo, El Mago, sufrió grave accidente al interior del baño de su casa. Foto: @los40colombia/TikTok

“Me desmayé”, fueron las declaraciones que entregó el Mago a Valentina Taguado, que le preguntó puntualmente lo que había ocurrido. El golpe habría propiciado que el comediante perdiera la conciencia y al recuperarla, pidió ayuda para ser trasladado en ambulancia al centro asistencial más cercano.

Te puede interesar: Mario Duarte habló sobre su aparición en la nueva temporada de “Yo soy Betty, la fea”

Como es característico con su inusual sentido del humor, Camilo Pardo escribió un mensaje en X, antes Twitter, en el que pidió a sus seguidores que salieran de paseo, ya que quedarse en casa todo un fin de semana implica estar en peligro.

El curioso trino que publicó Camilo Pardo, El Mago, en su cuenta de X (antes Twitter), que puso a pensar a sus seguidores. Foto: @camilopmagia/Instagram

Camilo Sánchez, víctima de abuso

Entre risas, Camilo Sánchez de F*ck News compartió una de las situaciones más graciosas por las que ha pasado a la hora de sostener relaciones sexuales: “Estábamos dándole, íbamos a cambiar de posición, ella se levantó la cabeza y justo en ese momento a mí me dio un tic y nos metimos un ‘totazo’, yo me desmayé”, precisó.

Confesó también que fue abusado sexualmente por un familiar cercano y que, aunque trata de superarlo con risas, todavía sigue en proceso de sanación: “Fue un primo. Yo tenía como ocho o nueve años, pero borré eso de mi mente. Yo crecí pensando que esa escena era una pesadilla que había tenido. Lo reprimí mucho”, contó a Alarcón.

"En #Metersealrancho El gran Camilo Sanchez. @Dejemequieto" @santialarconu/Intagram

Camilo Sánchez reveló que antes de obtener reconocimiento, pasó duros momentos debido al Tourette y al escaso apoyo que recibió por parte de varios médicos, quienes no daban con el diagnóstico. Criticó duramente al sistema de salud colombiano.

“A los siete años me empezó la enfermedad, pero no fue hasta los 18 que me diagnosticaron. Fue horrible porque decían que era una maña y yo ahí tengo un raye con el sistema de salud colombiano porque me hicieron creer que era mi culpa. Yo iba al doctor con mi mamá y me veían y me decían que era una maña, que lo hacía por llamar la atención y crecí pensando que era mi culpa, yo decía, ‘si es maña yo puedo quedarme quieto, pero no sé por qué no se me da la gana’”, afirmó el comediante.