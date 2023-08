“Auxilio, voy a llorar”: Melina Ramírez contó lo difícil que ha sido para ella enviar a su hijo al colegio

El niño es hijo del deportista y figura de las redes sociales, Mateo Carvajal Foto: tomada de las redes sociales de Melina Ramírez

Melina Ramírez, actual presentadora del programa de imitación del Canal Caracol, Yo me llamo, habló de los momentos nostálgicos que está viviendo con su hijo, Salvador. A través de las historias de su cuenta de Instagram, reveló que el primer día de colegio del menor ha sido un hecho emocionalmente difícil para ella.

“Tengo un primer día de colegio metido en el ojo’. Auxilio”, escribió al lado del video que compartió con sus seguidores. En el clip se ve a Melina movilizándose en un automóvil con el niño sentado en sus piernas. Mientras graba le dice a su hijo que está feliz de acompañarlo a su primer día en su colegio y que probablemente va a llorar mucho porque es consciente de que está creciendo.

Mencionó que en Canal Caracol le habían dado permiso para acompañar a Salvador, pues todavía se encuentra grabando Yo me llamo. “Qué bendición poder acompañarte hoy, te amo. Mi niño se me creció”, mencionó.

Melina calificó a la compañía en la que trabaja de generosa. Dijo que por ser su primer día, su hijo había tenido que ir con su ropa de siempre, pero que pronto empezaría a usar su uniforme. El niño, contó la también modelo, llevaba consigo una maleta del hombre araña.

Melina compartió, además, el mensaje que le dejó escrito a Salvador en un papel amarillo recortado en forma de estrella. “Hijo, hoy empiezas un nuevo camino. Deseo que seas siempre un niño feliz, capaz de cumplir todos sus sueños y propósitos. Siempre estaré aquí para acompañar tus pasos. Me siento muy feliz y orgullosa de ti. Tu papá, desde Medellín, también está muy orgulloso de ti. Te amamos infinitamente. Felicitaciones, nuestro niño grande. Te ama, mamá”, redactó Melina.

Ese mensaje lo dejó pegado Melina en una cartelera, pues aunque ella lo acompañó el primer día, Salvador deberá estar solo en las demás jornadas.

Salvador es hijo de Melina y Mateo Carvajal, exparticipante y ganador del popular concurso de pruebas físicas del Canal Caracol, El desafío. Fue grabando ese programa, precisamente, que se conocieron y se enamoraron.

El 25 de enero del 2019, tras más de dos años de relación, la pareja anunció públicamente que estaban a la espera de Salvador. “Bienvenido. Papá y mamá te están esperando. Gracias por elegirnos y cumplir este sueño increíble. Te amamos desde el alma”, comentó Mateo por aquellos días. Meses después se supo que su relación había terminado.

A pesar del fin del noviazgo, Melina y Mateo mantienen una relación cordial, de hecho, cada uno ha tenido relaciones formales luego de ello. Ramírez sostiene una sólida relación con el actor Juan Manuel Mendoza, incluso, anunciaron, en diciembre del 2021, que iban a casarse. Mateo, por su parte, se encuentra de novio con Stephanie Ruiz. Salvador, entonces, suele viajar constantemente para pasar tiempo con ambos.

“Cuando entiendes que es alguien con el que vas a tener relación por el resto de tu vida pues hazlo ameno, hazlo amigo, hazlo llevadero... fue muy difícil terminar al principio, perdonar, superar tantas cosas dolorosas que hubo en su momento, pero la vida pasa, la vida sigue (...) Lo di todo, lo intenté mil veces y si no se dieron las cosas pues ya era hora de decir no más. Tengo la conciencia tranquila hoy en día; la tranquilidad de haberlo dado todo eso no me lo quita nadie”, comentó Melina en medio de una entrevista con el programa de chismes y entretenimiento del Canal Uno, Lo sé todo.

“No es fácil para mi llegar a trabajar a Bogotá con el bebé. Lo cargo para arriba y para abajo, somos los tres, la niñera, Salvador y yo (...) a mi hijo no le voy a enseñar a que tenga miedo, le voy a enseñar que tiene una mamá que es capaz de sacar a su hijo adelante, los dos solitos en Bogotá. La vida sigue y acá tiene a una mamá berraca para trabajar”, concluyó.