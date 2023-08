Tomás Ángel está en el radar de un club de la MLS de los Estados Unidos

El delantero de 20 años no ha definido su futuro con Atlético Nacional. Foto: @tomas_angel9/Instagram

Las polémicas han sido el pan de cada día en lo que va de 2023 para Atlético Nacional, que si bien no vive una crisis deportiva como tal, si lo hace en la parte administrativa, pues no son pocas las inconformidades que la hinchada Verdolaga tiene con las directivas del club.

La última perla que tiene en el ojo del huracán a los directivos de Nacional es el caso de Tomás Ángel, que después de su participación en el mundial sub-20 con la selección Colombia en Argentina, y la final de la Liga BetPlay Dimayor ante Millonarios, perdió protagonismo en el conjunto antioqueño.

El jugador de 20 años ha tenido acción en tres encuentros entre liga y Copa Colombia, sin tener mayor incidencia en dichos partidos con la camiseta de Atlético Nacional.

Si bien el atacante ha sido convocado por William Amaral, el entrenador tiene preferencia por otros delanteros, dejando como última opción al hijo de Juan Pablo Ángel, que tiene contrato hasta diciembre del presente año y por ahora no ha renovado con la institución antioqueña.

De acuerdo con las versiones de la prensa, Tomás Ángel estaría vetado, ya que el delantero habría pedido una suma considerable de dinero para su renovación; sin embargo, esto versión no ha podido ser confirmada y todo se trataría de una decisión técnica por parte de Amaral.

Lo cierto es que la situación de Ángel no ha pasado desapercibida fuera del país, dado que un equipo de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos estaría interesado en adquirir los servicios del futbolista, que, de no llegar a un acuerdo con Atlético Nacional, quedará libre.

Según la información del periodista Steven Arce, director de Diario AS Colombia, Los Ángeles FC le estaría haciendo un seguimiento al goleador, que en lo que va del año ha marcado siete goles en 23 partidos disputados con Atlético Nacional.

Hasta el momento no hay un ofrecimiento formal, pero el conjunto norteamericano tiene en la mira al futbolista cafetero que es de las promesas colombianas a seguir.

Esteban Restrepo negó que exista un veto contra Tomás Ángel

Esteban Restrepo destacó que Tomás Ángel es uno de los jugadores con más partido jugados en Atlético Nacional

Previo al choque de vuelta por los octavos de final por Copa Colombia ante el América de Cali, Esteban Restrepo, director deportivo de Atlético Nacional, se refirió al caso de Tomás Ángel, del cual negó que esté vetado para jugar.

“De lo de Tomás he visto que se genera una polémica de un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando, pero nada que ver. El profe (Amaral) tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos jugadores podrá utilizar sin ningún problema. Y es él y solamente él quien decide quiénes juegan y quiénes no juegan”

Sin embargo, las declaraciones de Restrepo no cayeron nada bien en el entorno de Tomás Ángel, lo que generó la reacción de la madre y hermano del jugador.

Gerónimo Ángel, hermano mayor de Tomás, se refirió a este caso puntual a través de sus redes sociales, pues tildó de mentirosos a los directivos por supuestamente haber marginado al jugador que, en lo que va del año, por todas las competiciones tiene siete goles en su haber con el Rey de Copas. “No se cansan de decir mentiras”.

No obstante, no solo fue Gerónimo el que se refirió al caso de sus hermanos. Su madre, María Paula Rodríguez, que en Instagram aparece registrada con el usuario “dare_2b_you”, comentó: ¡Se les salió de las manos, no saben decir!”.