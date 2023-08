Shaira respondió a seguidor altanero de Karol G: “Venga y me lo dice en la cara”

Pese a la aclaración los ataques en su contra no terminaron allí, así lo evidenció con un mensaje enviado por un fanático de la artista paisa en la que agredió a Shaira verbalmente con un montón de improperios. Video: Instagram / @enlamovidacol

Shaira, la joven cantante recordada por su participación en el programa infantil de canto Factor XS y que a su vez se ganó el reconocimiento nacional por encantar a los colombianos con su voz con tan solo cinco años de edad, el domingo 13 de agosto se vio envuelta en una polémica que tuvo la reacción de muchos internautas tras lanzar una indirecta que muchos relacionaron con el reciente sencillo Mi ex tenía razón de la paisa Karol G.

La artista santandereana del género popular manifestó en redes sociales por esos días que más allá de que diversos cantantes tomen a Selena Quintanilla como su inspiración, ella había sido la primera en incursionar en este género en Colombia antes que cualquier otro artista.

Por lo anterior, muchos usuarios de redes sociales asumieron que la indirecta iba para la Bichota, que durante el lanzamiento de su nuevo álbum Mañana será bonito - Bichota Season - mencionó que este sencillo era un homenaje a ‘La reina del Tex Mex’, uno de sus máximos referentes musicales y por la que siempre ha expresado su gran admiración.

Incluso después de que Shaira salió a hacer una aclaración respecto a lo que había dicho, alegando que tanto los seguidores como los medios de comunicación habían tergiversado su opinión, la joven no dejó de recibir un sinfín de insultos en su contra, por supuestamente, haber acusado de plagio a Karol G al haber robado su idea de inspirar su canción en ese género.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de un millón y medio de seguidores, Shaira compartió una historia en la que expuso a internauta que la insultó tras polémica con la intérprete de Mientras me curo del cora.

Pese a la aclaración, los ataques en su contra no terminaron allí, así lo evidenció con un mensaje enviado por un fanático de la artista paisa en el que agredió a Shaira verbalmente con un montón de improperios.

¿Por qué no vas y te comes una mier***, malp***, ¿Vos crees que Karol G tiene que estar pendiente de vos, ridícula? ¿Quién sos vos? Ándate a dormir, deja de poner estupideces por favor, vos no inventaste la música, vos no has inventado nada. Qué asco de canción, gas, bueno entonces vos a quién le copiaste, ¿A Wendy Sulca, malp***?”, fue el ofensivo mensaje que la joven oriunda de Barbosa recibió.

Frente a las desagradables palabras y de acuerdo a su reconocido carácter, la joven no dudó en responderle: “Más bien venga me lo dice en la cara… Muy machito por redes… Ahorita me tiro de un puente, idiota, no seas ridículo”.

La polémica publicación que hizo Shaira

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, destacó Shaira en sus historias de Instagram.

En esa misma publicación también se puede escuchar de fondo su canción Amor de mentiras y la cantante siguió explicando lo que estaba sintiendo por toda la situación y resaltó, “todo lo del pobre es robado, qué triste”.

La cantante publicó una historia de Instagram que dio mucho de qué hablar

Shaira resaltó en su historia de Instagram que “es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración. En mi caso, nadie había querido grabar ese estilo aquí en Colombia, hasta que yo me atreví y luego… les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado”.

Finalmente, Shaira, junto a su equipo de asesoramiento jurídico, compartió un comunicado en el que responsabiliza a “los medios de comunicación e influenciadores, que de manera inescrupulosa (...) han promovido un mensaje colectivo de odio y rechazo con un alcance desmedido”, por los perjuicios emocionales a raíz de esta situación.