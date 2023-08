Sebastián Yatra se encomendó a Rafael Nadal para aprender tenis y participar en el US Open

El tenista español entrenó personalmente al cantante colombiano previo a un partido benéfico en el que jugará durante el último Grand Slam del año (@sebastianyatra/Instagram)

Sebastián Yatra se mantiene ocupado durante el verano europeo. Cuando no está presentándose en vivo con la gira promocional de su álbum Dharma publicado en 2022, el antioqueño disfruta del sol y la playa con su pareja, la cantante española Aitana, siempre que tiene la oportunidad. Pero no solo es una figura demandada en el ámbito musical o el sentimental, sino que incluso el deportivo tiene sus ojos sobre el cantante.

El intérprete de Traicionera, Tacones Rojos y Dos Oruguitas fue invitado para un partido de tenis benéfico por parte de los organizadores del US Open, uno de los cuatro torneos más importantes del calendario tenístico. Su rival no sería otro que el actual número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien se presenta como campeón defensor tras superar en 2022 al noruego Casper Ruud.

El reto se promovió en redes sociales cuando el reciente ganador del Torneo de Wimbledon desafió al colombiano a que jugara con él e interpretara su canción Vagabundo, a lo que Yatra respondió que lo haría, siempre y cuando el murciano cantara con él, condición que Alcaraz aceptó.

Debido a esto, tal y como publicó el propio Yatra en redes sociales, tuvo que pedirle ayuda a alguien que no solo es un experto en la materia, sino que resulta ser uno de los mejores tenistas de toda la historia: el también español Rafael Nadal.

Sebastián Yatra se refirió de manera muy particular a su partido de entrenamiento con Rafael Nadal en su Academia en Mallorca. La cuenta oficial del centro deportivo no se quedó atrás. Foto: @sebastianyatra/Instagram

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se observa a Yatra pidiéndole, con su acento paisa, ayuda para entrenarse con quien ganara cuatro veces el abierto estadounidense y 13 veces el Roland Garros. “Tengo un problema, parce, me llamaron para jugar en el US Open un partido de exhibición con Alcaraz que van a estar jugando y no tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer”, dijo Yatra en la llamada.

En respuesta, Nadal, que anunció su negativa a disputar cualquier torneo por lo que queda de 2023, invitó al cantante a pasar unos días en su natal Mallorca, lugar donde construyó su propia academia de tenis, la Rafa Nadal Academy. El complejo incluye un museo que celebra las gestas de Nadal, y un centro deportivo de alto rendimiento para la práctica de otras disciplinas de la que han salido distintos deportistas, entre los que destaca curiosamente el mencionado Casper Ruud.

Rafael Nadal invitó a Sebastián Yatra a su academia para darle unas instrucciones previo al juego que disputaría el colombiano en el US Open. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Una vez Yatra se reportó en la cancha, Nadal comenzó dándole una asesoría en lo que se refiere a la ropa que estaba usando. “

La pinta esta hay que mejorarla”, le dice el español, para vergüenza del colombiano. Mientras entrenaban, Rafa le fue enseñando las reglas del juego y en esencia le dio una clínica de cuáles son los movimientos más efectivos para tener un buen rendimiento en la cancha.

Una vez reconoció las habilidades que el cantante le pudo demostrar en el tiempo que compartieron, Nadal le dice “Vete con esto (…) serás el mejor”. En las imágenes publicadas por el cantante en su cuenta de Instagram mencionó “Voy a enmarcar esta foto, y le diré a mis hijos que gané yo”, con lo que quedó claro quien fue el vencedor del partido que disputaron.

La agenda de Sebastián Yatra para el US Open

Sebastian Yatra disputará el miércoles 23 de agosto en un partido inaugural de exhibición del US Open contra Carlos Alcaraz en un evento realizado en apoyo a Ucrania en medio de su conflicto con Rusia y otras estrellas del mundo.

Pocos días después, el 25 de agosto, Yatra estará en tarima durante el US Open Fan Week, en el evento musical de la jornada llamado Sounds of the Open. La presentación tendrá lugar en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, el lugar que tradicionalmente recibe los partidos más importantes del abierto norteamericano.