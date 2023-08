“No sé cómo agradecerles por tanto cariño”: Juliana Galvis habló de su salida de MasterChef Celebrity

Los concursantes tuvieron 60 segundos para ejecutar su preparación Foto: Instagram @julianagalvisv

Una nueva eliminación se presentó en las cocinas del popular programa de cocina del Canal RCN, MasterChef Celebrity. La actriz Juliana Galvis no convenció con su plato, por lo que los jurados decidieron dejarla por fuera de la competencia gastronómica. Tras su salida, la bogotana agradeció a quienes la apoyaron en aquel reto que decidió asumir.

“No sé cómo agradecerles por tanto cariño, por cada palabra, por cada mensaje, por su apoyo. Me faltó tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Gratitud infinita, queridos”, redactó en su cuenta de Twitter. Fue precisamente en esa red que quienes la seguían decidieron dejarle mensajes de aliento tras su salida.

“Que persona tan bonita que es Juliana Galvis”, “una de las celebridades que tenía en mi lista de deseos para participar en MasterChef era justamente Juliana Galvis, me encantó ver esta faceta más distendida y sensata”, “se despidió hoy una gran, linda y noble mujer en la cocina. Gracias totales, Juliana Galvis, por tu entrega y ser tan tú. Lastimosamente así es el juego y competencia. Y es que cuando se borra la sonrisa hasta ahí es”, se lee dentro del centenar de mensajes que recibió.

Juliana, como se mencionó previamente, salió del programa luego de que los jurados concluyeran que la pasta que había presentado estaba cruda, además de que según los jueces consideraron que también le faltaba salsa. Galvis presentó un plato al que llamó ‘pasta a la mar’, con la ayuda de su colega Martha Isabel Bolaños.

Según comentó Christopher Carpentier, el plato de Juliana representaba su ‘estado de ánimo’. “El cansancio físico se puede solucionar, pero el mental y el estrés es muy difícil”, comentó el juez chileno. “Lo que vieron es lo que soy. Lloro mucho. Voy a ver la cocina con mucho amor. Ahora entiendo que desde los alimentos podemos mostrar muchas cosas”, destacó la concursante al abandonar las cocinas.

“Me faltó tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto”, comentó la actriz. La falta de cocción de su pasta hizo que se quedara fuera de la competencia Foto: canal RCN

“El día que me enteré que ibas de participante a MasterChef Celebrity estabas cumpliendo una misión social y ambiental que yo te había ayudado a organizar en Nuquí. De manera que celebré doble por obvias razones. Hoy solo quiero pedirte un favor público: que sigas por el camino de hacer cosas en pro del planeta y sus comunidades porque necesitamos más voces como la tuya trabajando por nuestros territorios”, comentó la presentadora del programa, Claudia Bahamón, en sus redes sociales.

“La cocina siempre estará a tu lado porque cuando somos mamás alimentar a nuestros chicos es una obligación que hacemos desde el corazón pero para hacerlo necesitamos de nuestra tierra sana dadora de vida. Te quiero muñeca de los ojos y la nariz perfecta”, añadió la también modelo.

Antes de Juliana Galvis, la eliminada de la competencia fue la actriz Francisca Estévez. La actriz no convenció a los jurados con su preparación y ni logró sobreponerse a sus contrincantes Carolina Acevedo, Diego Sáenz y Natalia Sanint. El reto, de acuerdo cono lo que explicó Nicolás de Zubiría, fue bajo total libertad creativa. La carne de cerdo que preparó y a la que tituló ‘Esto no lo vi en redes sociales’, no funcionó.

Diego y Natalia fueron quienes se llevaron los mejores comentarios de los jurados, por lo que subieron inmediatamente al balcón tras la deliberación de los dos jueces presentes, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier. Carolina y Kika se quedaron abajo esperando el resultado final de la calificación. Antes de decir el nombre de la persona eliminada, los jurados les preguntaron a las actrices las razones por las cuáles creían que sus platos deberían darles el pase para continuar en la competencia.

Francisca inició y aseguró que aunque su plato no era el mejor, se había arriesgado en hacerlo. “Estaba muy nerviosa y no pensé (...) yo siento que el error más grande (del plato) fue la carne de cerdo, porque estaba cruda”, resaltó.

Finalmente, Nicolás de Zubiría dio el veredicto: Kika abandona la competencia. “Kika, hasta aquí te trajo el tren. De verdad, muchas gracias por haber querido entrar a esta cocina. Con 20 añitos, sin tener un mundo gastronómico muy amplio, decidiste entrar, jugártela, meterle. Me parece bacanísimo conocerte. Eres una pelada que tiene un futuro espectacular, que pinta hermoso”, dijo Nicolás.