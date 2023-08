Lucas Arnau se fue de pelea contra una aerolínea: “Alguien que dé la cara”

El cantante atravesó la que calificó como su peor experiencia como usuario durante sus vacaciones en Tolú, debido a que cancelaron su vuelo a último momento y no le dieron una solución (@LucasArnau/Twitter)

Lucas Arnau manifestó su enfado en redes sociales contra una aerolínea, luego de que esta le cancelara su vuelo a último momento, cuando se disponía a regresar a su natal Medellín, luego de pasar algunos días en Tolú, municipio del departamento de Sucre.

Te puede interesar: Alejandro Riaño habló sobre la traición de sus amigos ‘gomelos’: “No los volví a buscar nunca más”

El cantante paisa compartió un video en su cuenta de X (Twitter) en la tarde del 15 de agosto, en el que señaló que estaba varado en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, debido a la cancelación repentina del vuelo por parte de Satena, la aerolínea con la que había comprado los pasajes de ida y regreso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Yailín la más viral volvió a entrar al quirófano, ¿qué se hizo esta vez?

Sin embargo, lo que desató las quejas de Arnau fue la respuesta que recibieron tanto él como los otros pasajeros que querían regresar a Medellín:

“Resulta que estamos aquí en el Aeropuerto de Tolú. Acaban de bajarnos de un vuelo de Satena, y resulta que la solución de la gente de Satena es que nos quedemos hasta el jueves en Tolú y que nos devuelven la plata del tiquete o si no, que nos busquemos la manera de cómo viajar a Medellín”

Visiblemente molesto, el artista señaló que la falta de soluciones efectivas por parte de la aerolínea le obligó a cancelar una serie de compromisos que lo estaban esperando en Medellín a su regreso:

“Pero cómo es posible que una aerolínea la única solución que tenga es que simplemente nos van a devolver la plata y que cada uno tiene que buscar la forma de llegar a Medellín y la otra solución es que nos quedemos hasta el jueves. O sea, alargar dos días las vacaciones, porque a Satena le pareció que así debería ser, lo cual es una respuesta absurda. Yo tenía compromisos hoy en Medellín, muy importantes y me toca cancelarlos por culpa de Satena”

Según lo explicado por el intérprete de Te doy mi vida y De rodillas, se vio obligado a pagar un tiquete de otra aerolínea más costosa y, adicionalmente, pagar un transporte para dirigirse a otro aeropuerto y así poder regresar a Medellín sin más contratiempos. Esto, señaló Arnau en su cuenta de X (esta vez por escrito), es completa responsabilidad de Satena:

“Tuve que comprar otro tiquete aéreo costoso, para poder viajar MAÑANA y llegar tarde a mis compromisos y además un taxi hasta el aeropuerto de donde sale ese vuelo que vale 250 mil pesos. Alguien en @AerolineaSatena que dé la cara para cubrir esos gastos? El nuevo regreso de las vacaciones resultó siendo más costoso que todo el tiquete original y nadie responde? Muy mal servicio”

En el video también explicó lo que se vio obligado a hacer para regresar a su hogar, lo que calificó como una situación “absurda”:

“Esto es muy absurdo. Me tocó comprar un tiquete, para irme mañana desde otro aeropuerto e la región. Toca coger un carro, varias horas para llegar hasta ese aeropuerto y solucionar a mí manera”

La aerolínea no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido con el vuelo de Arnau, aunque su equipo le solicitó con un trino en respuesta que le enviara sus datos por interno para gestionar la situación. Arnau respondió que “el daño ya está hecho y no hubo solución”, sosteniendo que con trinos no iban a resolver el hecho de que tuvo que recurrir a gastos extra para devolverse a Medellín, además de los inconvenientes por perder los compromisos que lo esperaban.

Te puede interesar: Jenn Muriel despejó dudas sobre sus sentimientos: “El amor no se busca, el amor te encuentra”

A pesar de lo anterior, todo indica que el cantante envió los datos personales a la aerolínea, pues en una publicación de la mañana del miércoles 16 de agosto señaló que no se habían comunicado con él para gestionar la situación.