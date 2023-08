“Carlos Fernando Galán es el candidato vergonzante de Claudia López”: Rodrigo Lara

El exsenador Rodrigo Lara, en plena campaña por los barrios de Bogotá. Foto: Equipo Rodrigo Lara

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara conversó con Infobae Colombia sobre cómo va su campaña y las propuestas que sobresalen en su programa de Gobierno; de paso, criticó fuertemente a la actual administración de Claudia López.

Mientras salía de un Centro Comercial en la calle 26, el candidato atendió las preguntas de este medio y enfatizó en que la gente quiere un cambio con respecto a esta administración distrital, que no quiere continuismo y asegura que él representa una opción firme, clara y decidida.

“En Bogotá la gente no vive, sino sobrevive. La gente está llena de miedo, aterrorizada por la inseguridad. Y en segundo lugar Bogotá, no es un trancón de carros, es un trancón de vidas, la vida de todos los días se está yendo en el deficiente transporte público. En estos dos frentes la alcaldesa no ha brillado. Por eso no puede haber continuismo en esta administración”, remarcó Lara.

En cuanto a seguridad el excongresista reconoció que todos los candidatos hablan de este tema, pero la diferencia está marcada en la voluntad que se le ponga a enfrentar ese flagelo. “Yo en ese punto ya hice por Bogotá, soy el autor de la ley que prohíbe el porte y el consumo de drogas en los entornos de los colegios y parques, porque recuperar el espacio público es el primer paso para recuperar la seguridad”.

“También he hecho énfasis en el aberrante atraso tecnológico que tiene la ciudad. Bogotá no tiene una sola cámara rastreadora de placas, por eso es tan fácil robar desde una moto. Hay que hacer la inversión más grande de la historia en tecnología, solo se han dedicado ha implantar cámaras de fotomultas, yo lo que quiero son Cámaras para salvar vidas”, sostuvo el candidato.

En cuanto al candidato Diego Molano, que fue ministro de Defensa, y quien asegura que esto le da la experiencia para mejorar la seguridad en la ciudad, Lara aseguró que él estuvo a cargo de un Ejército y la Policía de casi 500.000 hombres y se pregunta ¿qué hicieron por Bogotá? ¿Por qué no asignaron los policías que necesitaba Bogotá en su momento?

Primera línea del Metro

Sobre la primera línea del Metro aseguró que eso tiene que seguir, que es una obra muy adelantada, a pesar de los retrasos por la alcaldía para entregar los predios. “Hay preocupaciones con ese proyecto, por ejemplo, va a suprimir cuatro carriles de la avenida Caracas, un verdadero despropósito, porque este corredor conecta la autopista Norte con el Centro y el Sur, lamentablemente la diseñaron así para que en la mitad vaya la línea elevada y meter los benditos TransMilenios de Peñalosa y sus candidatos. No soy enemigo de Transmilenio, pero funciona mal y es lento para la gente”.

“Me comprometo a dejar la tercera línea adjudicada que le va a permitir a la gente que vive en Ciudad Bolívar, Soacha y Usme llegar en 25 minutos al Centro y no en dos horas. También soy amigo de crear un fondo binacional con el fin de construir la cuarta y la quinta línea, no podemos seguir en una ciudad donde la gente use el 60 o 70% del día para transportarse”, recalcó el candidato.

Dio un no rotundo a la obra del corredor verde sobre la Séptima propuesta por Claudia López. “Cómo le van a embutir una autopista para buses por donde no caben. Bogotá no puede seguir sometida a la tiranía de un negocio de buses que beneficia a unos politiqueros. Cómo se va a suprimir dos carriles viales en la ciudad más congestionada en el mundo, en su avenida principal. En mi Alcaldía ese proyecto no va, yo ya tumbé uno con una acción popular, tumbé el TransMilenio por la Séptima con mi acción popular y este lo voy a frenar de la misma manera o como alcalde”.

También sostuvo que en su administración los bogotanos pueden tener la certeza que no se hará ese proyecto. “distinto a lo que están haciendo los candidatos de Claudia López, entre ellos Carlos Fernando Galán de manera vergonzosa, en primera línea, que está arrodillados a la alcaldesa para hacerle su capricho de 3 billones de pesos para hacer unos andenes y meter unos buses por la mitad, es inaudito”.