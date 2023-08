Andrés Pastrana arremetió contra Juan Manuel Santos y le dijo que “debe darle la cara al país”

el expresidente Andrés Pastrana arremetió contra el también expresidente Juan Manuel Santos, al que le dijo que “debe darle la cara al país” y revelar quién fue el funcionario de su gobierno que recibió 3,4 millones de dólares de la multinacional. Fotos: Colprensa.

Luego de que la justicia de Estados Unidos llegara a un acuerdo con Corficolombiana, filial del Grupo Aval, para pagar 80 millones de dólares para resolver las investigaciones paralelas sobre sobornos realizadas por autoridades penales, civiles y administrativas de los Estados Unidos y Colombia por la construcción de la Ruta del Sol II en la que participó la multinacional Odebrecht, según advierte el Departamento de Justicia estadounidense, el expresidente Andrés Pastrana arremetió contra el también exmandatario Juan Manuel Santos, al que le dijo que “debe darle la cara al país” y revelar quién fue el funcionario de su gobierno que recibió 3,4 millones de dólares de la multinacional.

“El expresidente Santos está más perdido que Petro, está muy callado, no dice nada, no se pronuncia y debe darle la cara al país y aclarar quién fue ese alto funcionario que recibió 3,4 millones de dólares de esta multinacional; él y su gobierno están en entredicho”, dijo el expresidente Pastrana desde Santa Marta, en medio de la presentación de las candidaturas de su partido, Nueva Fuerza Democrática.

Hay que recordar que, según el Tribunal de Distrito de Maryland, Corficolombiana y Odebrecht pagaron más de 23 millones de dólares en sobornos a funcionarios colombianos para obtener el contrato Ruta del Sol II y la adición Ocaña-Gamarra. Así lo reconoció la compañía colombiana ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para acceder a un acuerdo de procesamiento diferido y terminar con una multa las investigaciones penales por corrupción que se habían formulado.

De esos sobornos, 3.4 millones de dólares, según se consignó en los anexos del acuerdo, se pagaron a un alto funcionario que estuvo durante todo el gobierno Santos como soborno para obtener el contrato. De esa coima no se tenía registro, al menos público, pero debido al procedimiento de las autoridades estadounidenses no se reveló el nombre del personaje, que fue descrito como “Colombian official 3″.

El expresidente Santos, en X (antes Twitter), contestó a estos señalamientos, que llamó “calumnias”: “Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”.

Pastrana también arremetió contra Gustavo Petro

También desde Santa Marta, el expresidente Pastrana arremetió, una vez más, contra el presidente Gustavo Petro al que criticó por sus ataques a la prensa, en específico por un reportaje de Noticias Caracol y reparó en que los colombianos no aguantan más que el alto Gobierno viva de escándalo en escándalo.

“Entonces ahora un noticiero de televisión saca un informe y automáticamente el presidente de la República se va en contra del medio. Las evidencias están y si corresponde contrastarlas el primer mandatario debe hacerlo también con pruebas”

El expresidente también le recomendó al general William Salamanca, “como amigo”, que “recorra el país” y “acompañe a su institución que es lo que ellos necesitan”. Foto: Infobae.

A otro al que le apuntó con sus dardos, fue al general William Salamanca, el director de la Policía Nacional, al que le dijo, el 15 de agosto, desde Cartagena, que “deje de estar cuidándole las espaldas a Petro y al ministro de Defensa”. También pidió que se fortalezca a las Fuerzas Militares y policiales del país, esto como reacción a los asesinatos de varios uniformados de la Policía ocurridos durante el fin de semana del 12 y 13 de agosto en Cauca.

“Como amigo y como mi exedecan de la Policía le doy un consejo: deje de estar cuidándole las espaldas a Petro y al ministro de Defensa, ellos tienen quien los cuide”.

El expresidente también le dijo al general Salamanca que solo se le ve “detrás del presidente”, pero no acompañando a las familias de los policías que han sido asesinados en los últimos días en Cauca y en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro. Además, le recomendó recorrer el país y estar cerca a los uniformados de la institución: