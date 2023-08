“Yo siento que es personal contra mis platos”: Martha Isabel Bolaños habla de la compleja relación que tiene con Chris Carpentier en MasterChef Celebrity

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar que es lo que estoy haciendo, yo siento que es personal contra mis platos, reveló la actriz Foto: captura de pantalla del capítulo del programa transmitido en RCN

Cada noche en redes sociales se convierte en un tema tendencia lo que ocurre en el programa de cocina del Canal RCN, MasterChef Celebrity. En uno de los últimos episodios del concurso, Martha Isabel Bolaños dio de qué hablar luego de que, entre lágrimas, asegurara que le ha costado ganarse la aceptación de uno de los jurados: Christopher Carpentier.

Te puede interesar: Francisca Estévez fue eliminada de MasterChef Celebrity: en qué falló

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar qué es lo que estoy haciendo, yo siento que es personal contra mis platos, Carpentier siempre que llega a mi estación, de entrada ya voy perdiendo, siempre me está descalificando, desde antes de probar ya tiene la cara de culo”, comentó en medio de una de las entrevistas que le hacen a los concursantes durante cada capítulo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños dejó ver unos hematomas en la espalda que alertaron a los televidentes de “MasterChef Celebrity”

En redes sociales algunos televidentes comentaron las palabras de Martha y las actitudes de Carpentier. Mientras que algunos destacaron que la personalidad de Bolaños ha hecho que tenga dificultades con otros concursantes, algunos escribieron que, en efecto, Carpentier pareciera tener más problemas con ella que con otros participantes.

“Perdón, pero Carpentier no dijo nada malo, Martha no escucha a los chefs, Martha no escuchó los resultados de las degustaciones en platos anteriores y por eso pasa lo que pasa. Carpentier es como es porque es profesional en cocina no es un amateur”, “siempre he pensado que Carpentier llega a cambiarles los platos y eso los enreda y no los ayuda realmente, a diferencia de Jorge y Nicolás que siempre tratan de ayudarles a mejorar lo mas posible lo que ya tienen”, se lee en algunos de los comentarios dejados en Twitter por parte de seguidores del popular concurso gastronómico.

Te puede interesar: El Negrito W: De soñar con ser futbolista a hacer reír a toda Colombia

Martha Isabel se ha convertido en una de las concursantes que más ha dado de que hablar desde que llegó a la competencia. La caleña ha sido calificada como ‘grosera’ por algunos de sus críticos. Recientemente, de hecho, fue criticada por hablarle ‘feo’ a Claudia Bahamón, la presentadora del programa.

La discusión entre ambas se dio luego de que Claudia se sintiera ignorada por parte de Martha. La presentadora estaba intentando ayudarla a resolver la forma en la que Martha podría hacer la receta que tenía que entregarles a los jurados, sin embargo, Bahamón no recibió respuesta a sus preguntas y comentarios.

“Marthica, te estoy hablando”, dijo Claudia; “Sí, te estoy escuchando”, respondió la actriz en un tono que no fue del agrado de la presentadora. “No me hables mal”, concluyó Bahamón mientras se alejaba de Martha para dejarla buscar en la cocina los ingredientes para su plato.

Claudia Bahamón frenó en seco a Martha Isabel Bolaños por cuenta de una mala actitud en uno de los retos a los que se enfrentaron. Foto: @claudiabahamon @marthaisabelii / Instagram

Ante las constantes críticas en su contra en redes sociales por su personalidad, Martha Isabel hizo público un video en el que expresó lo que sentía al respecto. “Supongamos que yo fuera todo eso que ustedes ven. Dos preguntas tengo: ¿A ustedes qué les importa? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, es un acto muy amoroso, eso sí es ejemplar? Basta mi gente hermosa, de verdad (…) Amo mi forma de ser, la amo, que allá editen como les dé la gana o que saquen de contexto, o no saquen de contexto, que yo realmente sea así, nadie lo puede controlar”, comentó.

Aseguró que dentro de los comentarios que le llegan a diario estaban palabras despectivas contra ella como: odiosa, arpía, bruja, prepotente, envidiosa, echa mierda. “O sea, todo lo que se puedan imaginar”, dijo.

Martha Isabel Bolaños dejó ver unos hematomas en la espalda que alertaron a los televidentes de “MasterChef Celebrity”

Una de las más recientes emisiones del programa de cocina del Canal RCN, MasterChef Celebrity, llamó la atención de los seguidores de la actriz Martha Isabel Bolaños por las visibles lesiones que tenía en su piel. La recordada pupuchura de la novela colombiana Yo soy Betty, la fea, llevaba puesta una blusa que dejaba al descubierto parte de su espalda, por lo que fue fácil para los televidentes darse cuenta de los moretones. ¿Qué le pasó?

En redes sociales, algunas personas conocedoras del tema aseguraron que esas lesiones son correspondientes a un tratamiento de medicina alternativa, uno que lleva por nombre ventosaterapia. Este procedimiento, al retener partes de la piel encerradas bajo presión en pequeños recipientes, hace que la sangre se acumule en aquellos espacios y se generen hematomas.

De acuerdo con lo que explica el portal Esthetic BCN, “La ventosaterapia es un tratamiento que utiliza ventosas para producir vacío en la zona de aplicación. Ayuda a disminuir el dolor producido por contracturas musculares, a reducir el edema de las piernas o brazos y puede utilizarse de forma conjunta con otros tratamientos para reducir la celulitis”.