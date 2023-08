Tatán Mejía se despachó en elogios para Maleja Restrepo: “Ella también es mi preferida”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Foto: @TatanMejia/ Instagram

Tatán Mejía y Maleja Restrepo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional y así lo han demostrado en sus publicaciones en redes sociales, a pesar de las críticas. Y es que son repetidas las veces en las que los presentadores de RCN se despachan en elogios el uno por el otro, por cuenta de sus comportamientos y cómo llevan su relación a otros niveles.

Recientemente, el paisa conversó con Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, en el que habló acerca de su unión con la caleña. Allí, aprovechó para hablar de algunos detalles íntimos con Restrepo, como por ejemplo, lo que más le incomodaba al motocrossista de la convivencia.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Foto: @maleja_restrepo/Instagram

De acuerdo con Mejía, le molesta que la madre de Macarena y Guadalupe sea “extremadamente organizada”, pero en contravía de esta afirmación, aseguró que “me enamora su alegría, su felicidad, su tono de voz, sus gritos, su (…) ella y lo último que me regaló fue un viaje a España los dos solos y lo último que hicimos fue ir a un restaurante a comer”.

Pero allí no terminaron los elogios para la presentadora de Duro contra el mundo, pues el deportista aseguró que siente admiración por su esposa y se siente orgulloso de decirlo, porque sus hijas también han expresado en repetidas ocasiones ese sentimiento por Maleja. Fue allí, cuando preguntó la española si en algún momento ha sentido “celos” por el éxito de la caleña.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son constantemente criticados por la forma en que llevan la educación de sus hijas Macarena y Guadalupe. Foto: @maleja_restrepo/Instagram

“No. Me pasa algo con ‘Male’ y es que donde llego todo el mundo me dice ‘Maleja es rock n’ roll … Y siempre me siento orgulloso de eso, que ella también es mi preferida y escogí bien. Que bien disfrutar así”, agregó Tatán a la descripción de su pareja.

De inmediato, sacó a relucir otras cualidades de la caleña describiéndola como una persona mejor que él, por lo que “me encanta cómo es, me encanta que ella es mejor que yo, ella saluda más a la gente, ella es más parchada, ella habla… Yo soy una maquinita de trabajo, voy por el mundo para adelante y he sido yo mi prioridad toda la vida”.

Y finalmente, concluyó su mensaje asegurando que efectivamente “yo tuve suerte, sí, yo tuve suerte. Ella es mejor que yo”.

El deportista aseguró que se siente orgulloso de la mujer que tiene a su lado

El gran sueño de Maleja Restrepo

A través de sus redes sociales, la pareja suele mostrarse muy enamorada y compartiendo felizmente al lado de sus dos hijas, a quienes han enseñado a desenvolverse independientemente a pesar de las críticas por la forma en que son educadas.

Recientemente, Restrepo reveló cuál es ese gran sueño que tienen como familia a futuro, que consiste en poder recorrer el mundo en velero. Así las cosas, el martes 11 de julio la también actriz comenzó por revelar desde sus Historias de Instagram:

“Hoy creo que el más emocionado de esta familia es Sebastián y ¿saben por qué? porque hoy es el primer día de un gran sueño que tenemos en familia y es aprender a manejar velero, es poder recorrer muchas partes del mundo en velero”.

De momento, la caleña y el manizaleño no tienen entre sus planes el comprar un velero, pero por lo pronto quieren aprender a manejar uno y para ello están alquilándolos y tomando clases al respecto, incluidas sus dos pequeñas hijas.