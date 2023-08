Incendios forestales en Soacha que afectaron la calidad del aire en Bogotá fueron controlados

Incendios forestales en Soacha afectaron la calidad del aire en Bogotá el lunes 14 de agosto. Foto: Alcaldía de Soacha

Las autoridades del municipio vecino de Bogotá informaron que tras varias horas de trabajo se logró controlar los incendios forestales en Soacha que afectaron la calidad del aire en la capital del país.

En la tarde del lunes 14 de agosto de 2023, ciudadanos de ese territorio y de la capital del país reportaron a través de redes sociales que una cantidad de humo importante y el olor a quemado invadió varias zonas aledañas.

Desde la Alcaldía de Soacha confirmaron que se trataba de varias conflagraciones de cobertura vegetal que se registraron en ese municipio.

De acuerdo con las autoridades, los incendios en Soacha se reportaron en cuatro puntos específicos: el sector conocido como Canoas, el parque Chicaque, la vereda Cascajal, y en Terreros, prácticamente en el centro del municipio.

En la noche del lunes 14 de agosto desde la Alcaldía de Soacha confirmaron que las llamas fueron controladas tras varias horas de trabajo. El cuerpo de bomberos, autoridades y otros organismos de socorro participaron en las acciones para mitigar la emergencia.

Ante la situación que se registró en el territorio vecino de la capital, la administración municipal, en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga y su gabinete, el día 13 de agosto de 2023 realizó consejo municipal extraordinario de Gestión del Riesgo, donde se implementó el PMU (Puesto de Mando Unificado) permanente para monitorear el avance de incendios forestales y tomar medidas urgentes.

“El señor alcalde Saldarriaga ordenó implementar el Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente. Queremos darle la tranquilidad a la comunidad soachuna de que la institucionalidad está atendiendo este evento que se nos presenta hoy”, dijo la secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, Gissella Cifuentes, el lunes 14 de agosto.

Bomberos de Soacha confirmaron los puntos exactos de los incendios forestales

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, Iván Riobueno, confirmó que fueron cuatro puntos donde se registraron conflagraciones en el municipio.

El funcionario aseguró que los puntos afectados fueron el sector conocido como Canoas, el parque natural Chicaque, la vereda Cascajal, y Terreros, cerca del casco urbano de la ciudad.

“Gracias al trabajo mancomunado con distintos organismos de socorro, policiales y el apoyo del departamento de bomberos y de la administración municipal, se logró controlar estas conflagraciones; sin embargo, hasta que no terminemos de atender la situación, no daremos por cerrado el PMU”, afirmó el comandante Riobueno.

Estas emergencias iniciaron en la tarde del domingo 13 de agosto de 2023. De acuerdo con Andrea del Pilar Borja, secretaria de Gobierno de Soacha, desde las 5:30 p. m. de ese día se estuvo haciendo monitoreo permanente a la situación, bajo el liderazgo del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, “quien ha contado con el respaldo de toda la institucionalidad para controlar este evento”, resaltó la funcionaria.

Desde la Alcaldía de Soacha hicieron una invitación a toda la ciudadanía a tomar medidas para evitar que este tipo de hechos se registren en la ciudad.

“Se invita a la comunidad a evitar la quema de basuras, no encender fogatas en zonas verdes, no arrojar colillas no fósforos encendidos al suelo”, instaron a los ciudadanos desde la administración municipal.

Así mismo, recordaron que en caso de emergencia los ciudadanos se pueden contactar con el Cuerpo de Bomberos al número 5754827, con la Policía de Soacha a la línea de celular 3213902080, a la Defensa Civil a través del 3112462593 y con la Cruz Roja al 3223487359.

De cuerdo con reportes que se conocieron el lunes 14 de agosto, los incendios forestales registrados en Soacha dejaron más de 60 hectáreas de vegetación afectadas.