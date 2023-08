Delincuente entregaba información sobre su primo para que banda lo extorsionara

Él fue quien ayudó al secuestro de otro de sus familiares en 2014 / Foto: Diseño propio

Por cuenta de una traición familiar, el dueño de una cadena de fruvers en Bogotá habría estado a punto de entregar 250 millones de pesos a una banda de delincuentes que, desde hace por lo menos 9 años, se aprovechan de sus habilidades para los negocios.

A través de un primo de la víctima habrían obtenido dinero a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia. Hasta que, gracias a una investigación iniciado a mediados del 2022, la Fiscalía General de la Nación logró dar con la captura de sus cinco integrantes, entre ellos el informante.

Cuatro de ellos fueron interceptados por el Cuerpo técnico de Investigación (CTI) en el municipio de Ortega, Tolima. Y el primo, encargado de filtrar datos financieros y de contacto, en la vía a Choachí.

Según dijo la directora de fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, “La investigación, liderada por un fiscal del Gaula, determinó que los procesados se habrían hecho pasar como integrantes de un frente de las Farc, para dar mayor fortaleza a sus intimidaciones”.

En el 2014, con información proporcionada por el primo de la víctima, lograron secuestrar a otro de sus familiares por quien exigieron 1.000 millones de pesos a cambio de su liberación.

En esta segunda ocasión pretendían conseguir en un primer momento 250 millones y luego, otros 80, con tal de no atentar contra su vida o la de sus demás familiares.

“El primo de la víctima es señalado de suministrar información de la víctima a la estructura ilegal; además de ser quien organizó el desplazamiento forzado de su familiar, por negarse a pagar la extorsión”, detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa, compartido tras desarticular la banda, la mañana del martes 15 de agosto.

Días antes fueron desarticulados Los Satanás, otra banda dedicada a extorsionar comerciantes en Bogotá

En video quedó registrado el modo en el que operarían los ‘Satanás’, el grupo de extorsión y homicidio selectivo contra comerciantes en Bogotá, de la organización delincuencial conocida como los ‘Embolsados’.

Las grabaciones habrían ayudado a la Policía Metropolitana a interceptar a tres de sus integrantes, quienes otorgaban un periodo de 48 horas a sus víctimas para conseguir grandes sumas de dinero, a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

En una de las llamadas, revelada por Blu Radio, se escucha cómo un hombre con acento venezolano intimida a su víctima vía WhatsApp, a quien habría extorsionado antes, según la conversación que mantienen.

Le dice que, aunque ha “colaborado” siempre, se escapa de sus manos tener que recurrir a sus ganancias de nuevo: “Mira (…) los patrones están pidiendo la cabeza de ustedes por culpa de tus compañeros que no quisieron colaborar. Yo hablé (y dije) que tú has colaborado, pero ya se me escapa de las manos. Entonces, lo que está en riesgo ahora es la vida de ustedes y de sus familiares. Tu cabeza vale 50 millones de pesos. Tienes 48 horas para reunirlos”.

El comerciante le explica que es mucho dinero y no tiene cómo reunirlo en tan solo dos días, pero, lejos de escuchar, el bandido le da un ultimátum:

“En el transcurso de las 48 horas te estoy llamando para darte el número de cuenta. Si no aceptas, si no cooperas, te vamos a matar un familiar. Se me escapa de las manos, son la órdenes que hay”.

Modalidad que se repite en una llamada a otro comerciante, al que, de manera descarada, le piden 10 millones de pesos a cambio de su vida:

“Necesitamos que ustedes nos colaboren con 10′000.000 de pesos hermano. Si no nos colaboran nosotros nos vamos a ver obligados a meterles tiros, porque ustedes también están trabajando y nosotros necesitamos. Ustedes trabajan y saben que tienen cómo pagar eso, nosotros lo vamos a dejar quieto y no vamos a molestar más”, se escucha en la grabación que se convirtió en una pieza clave para dar con el paradero de la mujer que recibía los sobornos, el bicitaxista que la paseaba por la ciudad y otra mujer, quien los habría reclutado a ambos.