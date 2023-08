Atlético Nacional desmiente el veto a Tomás Ángel: “De los jugadores sub-20 es el que más minutos ha tenido”

Esteban Restrepo destacó que Tomás Ángel es uno de los jugadores con más partido jugados en Atlético Nacional

Atlético Nacional ha tenido un duro arranque de segundo semestre, luego de que fueran eliminados en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2023, lo que generó algunas rencillas entre la hinchada y los directivos. A esto habría que sumarle la reciente noticia de un supuesto veto en contra del delantero Tomás Ángel, hijo del histórico futbolista Juan Pablo Ángel. El veto sería para forzar la renovación de su contrato con Nacional.

Sin embargo, el director deportivo Esteban Escobar aclaró que el supuesto veto no ha existido y apuntó que Ángel es uno de los futbolistas sub-20 del plantel que más minutos de juego ha sumado en el 2023.

El dirigente se refirió a como avanzan las negociaciones para renovar el contrato del delantero, que ha disputado 43 partidos, ha marcado ocho goles y dio una asistencia. Con la selección Colombia ha tenido el proceso durante las divisiones inferiores. Además, recalcó que de los jugadores con 20 o menos años es el que más partido ha jugado este año: “Sé que Tomás, y me lo ha manifestado, Tomás quiere a Nacional y quiere seguir en Nacional y entonces ese proceso de renovación, espero no sea difícil. Pero eso en ningún impedimento para que Tomás juegue; de hecho de los jugadores sub 20, es el que más minutos ha tenido y más partido en el 2023″.

Esteban Restrepo señaló que de los 30 jugadores inscritos ante Dimayor para los encuentros, solamente pueden convocar a 18, por lo que es normal que algunos futbolistas no sean tenidos en cuenta y, por el contrario, terminen no siendo convocados por el entrenador William Amaral.

“El profe hoy juega con un solo punta, en esa medida los jugadores tendrán que entender que deben ganarse los minutos. Pero por el hecho que no hayamos convocado en el partido pasado a Yair Mena, a Asprilla o a Tomás, no puede generar una polémica distinta a que el técnico tiene que llevar 18 jugadores”.

En el actual semestre, Tomás Ángel disputó cuatro minutos en la victoria ante América de Cali, fue titular en el triunfo 2-1 contra Jaguares de Córdoba y volvió a sumar escasos cuatro minutos en el empate 1-1 ante Deportivo Cali. En los duelos de Copa Libertadores fue suplente y no sumó minutos y en el más reciente partido contra Atlético Bucaramanga no fue ni siquiera convocado. Su ficha está avaluada en 950.000 euros, según Transfermarkt.

En la Liga BetPlay Dimayor II-2023, el verdolaga es quinto con ocho unidades tras cuatro partidos jugados. Su próximo duelo será en la Copa Colombia ante América, el jueves 17 de agosto. Luego, por el campeonato colombiano, viajará a la ciudad de Neiva para enfrentar al Atlético Huila en la sexta fecha del torneo, el domingo 20 de agosto.

Esto dijo William Amaral sobre Tomás Ángel en Atlético Nacional

El actual entrenador de Atlético Nacional, William Amaral, habló en la rueda de prensa posterior a la victoria 2-1 ante Atlético Bucaramanga sobre la ausencia del delantero. El director técnico fue cuestionado si Ángel estaba lesionado o algo parecido, a lo que respondió con algunas evasivas diciendo que todos los jugadores tendrían su oportunidad:

“Es un chico maravilloso, un excelente jugador como lo es también Asprilla, Duque, Ramírez. Son cuatro jugadores que tenemos para esa posición, sin hablar aún de Emilio. Todos con un potencial tremendo y no pueden jugar todos, juegan algunos, otros se quedan fuera, pero vamos a intentar que jueguen según las necesidades del equipo en función de la competición y sobre todo del adversario. Todos los jugadores son necesarios e importantes y nosotros vamos a aprovechar todo lo que ellos tienen para dar”.