Volvió a su casa Nikoll Gisella, niña que había desaparecido en Bogotá luego de participar en reto viral

Fueron tres días de angustia y preocupación los que tuvieron que pasar los familiares de Nikoll Gisella, de 13 años, quienes distribuyeron carteles con la foto de la menor con el fin de dar con alguna pista que indicara su paradero desde el viernes 11 de agosto, cuando la niña salió del colegio.

Fueron sus propios familiares los que confirmaron que la menor fue encontrada con vida en Bogotá, luego de ser reportada como desaparecida ante las autoridades.

El último reporte de la niña fue cuando salió del Colegio Gerardo Molina Ramírez, ubicado en el barrio Bilbao (Suba), sobre las 3:30 de la tarde. El hermano de Nikoll, también estudiante de ese colegio, se suponía que se iba a ir con ella a la casa, pero nunca la encontró a la salida de la institución, como lo hacían diariamente. Esta fue la última vez que se vio a la menor y se tenía información, según las autoridades.

“Desde ese momento no sabemos absolutamente nada de ella. Hemos acudido a la Policía, a la Fiscalía, con colaboración de los vecinos y amigos de ella, pero no hemos logrado tener alguna información”, señaló a El Espectador el padre de la menor el domingo 13 de agosto, cuando aún no se sabían nada de la niña quien se encontraba sin celular el viernes 11 de agosto cuando desapareció.

Según dijeron sus familiares, la niña fue encontrada este lunes 14 de agosto en una panadería cerca a su lugar de residencia. Luego de lo ocurrido, la madre de Nikoll hizo un llamado a la ciudadanía porque, según dicen, la niña participó en un reto que consistía en escaparse unos días a casas de desconocidos y no avisarle a nadie ni reportar en dónde se encontraba.

“Me doy cuenta de que mi hija cumplió un reto, ese de que los niños se van a una casa el viernes y regresan al domingo. Allá corren un grave riesgo de que sean abusadas o drogadas. A mí me la entregaron en una panadería, y me gustaría alertar a los padres sobre lo ocurrido para que esto no se repita” indicó la madre de la menor a El Espectador.

Es por esto que la familia de la niña de 13 años les pidió a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos, debido a este angustiante caso que les pasó a ellos en la capital del país.

Otro caso de desapariciones de niños

El pasado martes 25 de julio de 2023 las familias de Nicol Mariana Fagua y Santiago Caicedo Chaparro, ambos de 16 años de edad, reportaron su desaparición.

Sin motivos aparentes y sin dejar ningún mensaje, la pareja de adolescentes huyó. En las primeras horas, al parecer, los niños estuvieron en el centro comercial Titán Plaza, donde aseguraron a varias personas que los habían echado de sus casas.

Los menores de edad desaparecidos cerca al centro comercial en Bogotá, aparentemente, estuvieron mendigando comida y dinero a transeúntes que se cruzaron durante su estadía. Ese era el último rastro que había de Nicol Mariana Fagua y Santiago Caicedo Chaparro, quienes tendrían una relación sentimental.

Las familias de los adolescentes desmintieron esa versión, pues a ninguno de los dos menores de edad se le pidió que abandonaran su hogar. Hasta el momento, se desconoce el motivo real por el que ambos decidieron salir de sus casas.

Luego de dos días de angustia para sus familiares, en la noche del jueves 27 de julio aparecieron los menores de edad que fueron vistos por última vez cerca al centro comercial Titán Plaza.

Una de las familiares de los adolescentes se comunicó con la emisora La FM para confirmar que Nicol Mariana Fagua y Santiago Caicedo Chaparro ya estaban en sus hogares.

De acuerdo con la información revelada por la emisora, lo único que dijo la fuente fue: “Los niños acabaron de aparecer”.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce los motivos reales por los que decidieron irse de sus casas, así como dónde estuvieron estos días mientras sus familias los buscaban desesperadamente.