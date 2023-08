Quién vetó a Tomás Ángel en Atlético Nacional: periodista asegura que lo están presionando para que renueve contrato con el equipo

Tomás Ángel ha marcado ocho goles en 43 partidos jugados con Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Uno de los delanteros más importantes de Atlético Nacional, a pesar de su corta edad, es Tomás Ángel. El hijo de otro histórico de la institución verdolaga, Juan Pablo Ángel, pese a tener una importante cantidad de minutos en el primer semestre del 2023, para el segundo torneo del año fue “borrado”.

Los rumores, según el periodista Juan Felipe Cadavid, apuntan a un veto por parte de las directivas sobre el joven jugador, con el objetivo de presionarlo para que renueve su contrato con el club paisa. Su vínculo con el rey de copas es hasta diciembre del presente año, por lo que desde ya es libre de negociar su vinculación con otra institución.

“Eso me acaban de poner. Averiguaremos, obviamente. Es una muy buena fuente que me ha entregado muy buena información y está muy bien informada en general (...) La decisión administrativa es que Tomás no juegue para darle prioridad a otros. No hay ninguna negociación sobre la mesa. Está vetado” dijo el periodista del Pulso del Fútbol en su canal de YouTube.

Tomás Ángel debutó con Atlético Nacional el 30 de enero del 2021 en un partido de Liga BetPlay ante Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot. Su primer gol como profesional llegó en ese mismo año en el empate 1-1 ante Águilas Doradas, un 7 de marzo. Desde entonces ha disputado 43 partidos, ha marcado ocho goles y dio una asistencia. Con la selección Colombia ha tenido el proceso durante las divisiones inferiores.

Su mejor momento llegó en la Copa del Mundo del 2023, tras quedarse por fuera del Sudamericano de la categoría, por decisión técnica. En el torneo organizado por FIFA jugó cinco partidos y marcó tres goles. Allí la selección cafetera avanzó hasta cuartos de final, en donde cayó a manos de su similar de Italia, luego de dejar en el camino a Japón, Israel, Senegal y Eslovaquia.

El actual entrenador de Atlético Nacional, William Amaral, habló en la rueda de prensa posterior a la victoria 2-1 ante Atlético Bucaramanga sobre la ausencia del delantero. El director técnico fue cuestionado si Ángel estaba lesionado o algo parecido, a lo que respondió con algunas evasivas diciendo que todos los jugadores tendrían su oportunidad:

“Es un chico maravilloso, un excelente jugador como lo es también Asprilla, Duque, Ramírez. Son 4 jugadores que tenemos para esa posición, sin hablar aún de Emilio. Todos con un potencial tremendo y no pueden jugar todos, juegan algunos, otros se quedan fuera, pero vamos a intentar que jueguen según las necesidades del equipo en función de la competición y sobre todo del adversario. Todos los jugadores son necesarios e importantes y nosotros vamos a aprovechar todo lo que ellos tienen para dar”.

En el actual semestre, Tomás Ángel disputó cuatro minutos en la victoria ante América de Cali, fue titular en el triunfo 2-1 contra Jaguares de Córdoba y volvió a sumar escasos cuatro minutos en el empate 1-1 ante Deportivo Cali. En los duelos de Copa Libertadores fue suplente y no sumó minutos y en el más reciente partido contra Atlético Bucaramanga no fue ni siquiera convocado. Su ficha está avaluada en 950.000 euros, según Transfermarkt.

En la Liga BetPlay Dimayor II-2023, el verdolaga es quinto con ocho unidades tras cuatro partidos jugados. Su próximo duelo será en la Copa Colombia ante América, el jueves 17 de agosto. Luego, por el campeonato colombiano, viajará a la ciudad de Neiva para enfrentar al Atlético Huila en la sexta fecha del torneo, el domingo 20 de agosto.