Jenny López, novia de Jhonny Rivera, reveló cuales cirugías se ha hecho: “Ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios”

"Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito", dijo la mujer Foto: @jennylopez_oficial (Instagram)

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la cantante Jenny López, novia de Jhonny Rivera, habló de los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido. En total, según dijo, son dos las cirugías las que se ha hecho.

Te puede interesar: La novia de Jhonny Rivera aseguró que nunca le había dado un beso a un hombre y la atacaron en redes sociales: “Me han insultado como han querido”

“Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito, no tengo nada más; ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Esta fue la divertida reacción de la mamá de Yina Calderón a la nueva relación de Jhonny Rivera con Jenny López

La relación de los dos músicos ha generado polémica debido a la diferencia de edad entre ambos, pues Rivera es 30 años mayor que López. Jenny ya ha hablado de su noviazgo; de hecho, habló de la forma en la que lo conoció. “A mí me contrataron en un pueblo que se llama La Independencia, en Tambo, cauca, y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo”, dijo en sus redes sociales.

Rivera, convencido del talento, decidió contratarla para que trabajara con él y su banda, por lo que entró para desempeñarse como corista. Jenny López contó que lo que la terminó enamorando de Rivera había sido su forma de ser tan detallista.

Te puede interesar: Las mujeres de la farándula que han relacionado con Jhonny Rivera: el cantante está feliz con su nuevo amor

“Cuando cumplí los 19, él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, contó ella.

“Un día recibí un mensaje de él que me dijo: ‘Jenny te voy a hacer una invitación muy especial, sé que va a tener mucho valor para ti, entonces quiero invitarte a que cantes conmigo Empecemos de cero en la plaza de toros de La Macarena, en Medellín”, añadió.

Aclaró que no tiene tantas operaciones como la gente cree. Habló de las que tiene y desmintió las que la gente dice que tiene Foto: (@jennylopez_oficial/Instagram)

Con estas palabras Jhonny Rivera confirmó su noviazgo

El perfil de Instagram del pereirano tiene cargadas varias historias. En ellas, además de contar algunos inconvenientes en sus conciertos, Rivera confirmó su relación con una joven Jenny López, que hasta hace pocas horas no se había convertido en tendencia nacional.

“Yo no quería hablar de este tema porque la verdad, yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón; ah, que usted está muy viejo para ella ¿Cómo le voy a decir que no? Sí, eso es verdad. Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. Esto no lo puedo normalizar. Jenny laboralmente está conmigo desde los quince años, pero sentimentalmente no. Sentimentalmente ella ya era mayor de edad, ella tenía 19 años”, compartió Jhonny Rivera con sus seguidores.

La respuesta de Jhonny Rivera sobre qué pasaría si llegara a terminar con Jenny López, con quien también trabaja

El intérprete de Te amo en silencio respondió a algunos de los interrogantes que sus seguidores tienen sobre su noviazgo. En este sentido, entre las preguntas recibidas hubo una que decía: “¿Qué pasaría si tú y Jenny terminarían? ¿seguirían en el mismo trabajo?”.

“Yo pienso que, como cualquier pareja, puede funcionar, como no. Y si llegáramos a terminar no tendríamos por qué afectar nuestra vida laboral. Yo no soy enemigo de ninguna exnovia, de ninguna, porque yo de cada relación me quedo con lo bueno y el motivo por el cual se haya terminado no tiene que opacar los momentos felices que esa persona me dio”, dijo.

“En el momento que ella y yo terminemos seguramente la seguiré apoyando y si ella está con otra persona o no, no tiene por qué cambiar para nada mi apoyo, si le sirve de algo, porque la idea es retribuirle los momentos de felicidad que me dio en un momento dado”, concluyó.