Claudia López trató al Gobierno de Gustavo Petro de saboteador y aseguró que quieren parar el metro de Bogotá

Presidente Gustavo Petro y alcaldesa de Claudia López mantienen un tensión por las obras de Bogotá. Foto: Archivo

“Gobernar es hacer y mejorar, no parar y sabotear”. Con esas palabras, la alcaldesa mayor de Bogotá volvió a referirse de la tensa relación que mantiene con el presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta de la construcción de diferentes obras que se ejecutan en la ciudad y que al primer mandatario no le han agradado.

Te puede interesar: Avalancha de memes por el video del Metro de Bogotá en funcionamiento que publicó la Alcaldía Mayor

“Lo que Bogotá esperaba era que el nuevo gobierno nos apoyara en reducir el hambre y la pobreza que dejó la pandemia, en generar más y mejor educación y empleo para jóvenes, mujeres y personas mayores y en rescatar a la clase media y las microempresas.”, señaló Claudia López en su cuenta de Twitter, argumentando que el mandato de Petro se ha convertido en todo un desafío para la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Alcaldesa Claudia López pide ayuda al presidente Gustavo Petro para financiar planta de descontaminación del río Bogotá

“En vez de eso nos ha tocado defender a Bogotá para que no paren el @MetroBogota, el @RegiotramOccide, el del Norte, la limpieza del Río Bogotá, y la ampliación de la Autopista Norte y la Boyacá”, criticó la alcaldesa.

La mandataria de Bogotá señaló que, aunque solo quedan cinco meses para que deje su cargo, es tiempo suficiente para trabajar de la mano con el Gobierno nacional en proyectos que beneficien la capital y el país, y no detenerse en cambiar algo que se ha vendido adelantando desde administraciones pasadas. “Todavía hay tiempo para enfocarse en ayudar y hacer, en vez de sabotear y parar” puntualizó.

Trino de alcaldesa Claudia López sobre gestión del Gobierno nacional. Foto: captura de pantalla

Y es que la tensión entre los dos políticos se ha convertido en una constante, incluso en días anteriores, la alcaldesa afirmó que Gustavo Petro estaba prestando mayor atención a los asuntos de la capital, y descuidando su función en el resto del país.

Te puede interesar: Claudia López aumentará su esquema de seguridad tras el magnicidio de Fernando Villavicencio

“Mi impresión es que quieren hacer lo que no hicieron en la alcaldía. Quieren devolverse a ser al tiempo alcalde y Presidente. Yo le dije, “Presidente: ud. ya fue alcalde, la alcaldía no está vacante y acaba de ganar la Presidencia, concéntrese en los temas de la Presidencia y hagamos cosas adicionales, no nos devolvamos””, comentó López en entrevista con El Tiempo.

La disputa entre los dirigentes, después de un año, sigue siendo la misma: la primera línea del Metro de Bogotá. De hecho, en días pasados Gustavo Petro usó sus redes para informar sobre un supuesto acuerdo con la Alcaldía para construir parte de la primera línea de forma subterránea, comentarios que fueron rechazados de inmediato por la alcaldesa de Bogotá.

Claudia López respondió supuesto acuerdo con Gustavo Petro para hacer la primera línea del Metro de Bogotá subterránea. Foto: captura de pantalla

“Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el Metro y su contrato. Por eso la obra avanza y los estudios que ustedes se comprometieron a hacer comienzan”, aseveró López.

Incluso, en alguna oportunidad desde el Ministerio de Transporte se llegó a amenazar con no financiar la segunda línea de metro si no se hacían modificaciones a la primera, lo que generó el rechazo de la mandataria y una serie de pullas contra el Gobierno nacional.

Ante los últimos comentarios que ha ofrecido Claudia López a los medios, en los que incluso ha asegurado sentirse frustrada por un Gobierno poco colaborador con la ciudad, parece que ya está marcada cuál será la relación entre los dos dirigentes políticos en lo que resta del 2023.

Además, la mandataria aseguró que espera dejar la primera línea del metro con un avance del 35% antes de que termine su administración el 31 de diciembre. “Cuando se termine mi plan de desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá, la Primera Línea del Metro va a ir en un 40 % de ejecución, en junio del año entrante. En diciembre va a ir al 35 %”, señaló López en una entrevista con Noticias Caracol.