Borracho, Yeferson Cossio se quedó dormido en plena calle en Japón

"Valió cada peso. Dios mío, ayer la pasamos del putas, pero creo que esto ya se está saliendo de control", comentó Foto: Instagram @yefersoncossio

Con el fin de celebrar el cumpleaños número 30 de su cuñado Jhoan López, Yeferson Cossio decidió irse de fiesta en Japón. De aquel festejó quedaron curiosas imágenes que fueron comentadas por seguidores del influenciador en redes sociales. A Cossio se le vio acostado en las calles de Japón y caminando con su novia, Carolina, mientras le prometía que no volvía a tomar.

“Les cuento lo que pasó ayer: muchachos, no vuelvo a beber. Ayer nos pasamos partiendo desde la cuenta. Hijueputa, cuánto gastamos. Pero valió cada peso. Dios mío, ayer la pasamos del putas, pero creo que esto ya se está saliendo de control”, comentó en uno de los clips que compartió sobre la fiesta en las historias de su cuenta de Instagram.

Según dejó ver en sus redes sociales, estuvo festejando en un lugar popular de Japón que tiene apariencia de iglesia. Dentro de ese establecimiento hay meseras vestidas con atuendos de monjas y hay portavasos en forma de biblias. En los videos que compartió se ve a su novia Carolina levantándolo del suelo, luego de que casi se quedara dormido en el piso. También se le vio comiendo para recuperarse de la resaca que le dejó la celebración.

Algo similar hizo en marzo de este año, cuando visitó un bar en el que había meseras vestidas de conejas. “Ya para el hotel, aunque demás que les voy a mostrar más cosas. Hombre, las muchachas, las conejitas muy queridas, muy coquetas, pero es que yo soy de Colombia, hombre, yo soy de Medellín, tengo la vara muy alta y más que todo con mi muñequita, no me provoca nada, pero estuvo divertido. Me esposaron y todo, ¿quieren ver?”, relató Yeferson.

Esta no es la primera vez que Cossio visita Japón. En septiembre del 2022 llegó a ese país tras manifestar su inconformidad con los altos impuestos que debe pagar en Colombia por sus ganancias. Ocho meses antes había anunciado que quería renunciar a su nacionalidad colombiana por lo mismo. Detalló que el dinero que le cobraba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no se veía invertido “en el desarrollo del país”.

“Tengo el corazón a mil y como dos docenas de sentimientos juntos (...) Podría llorar de la felicidad, siempre he soñado con esto”, escribió en sus redes sociales cuando llegó a ese territorio.

Cossio aseguró que estaba dispuesto a renunciar a su nacionalidad colombiana en noviembre del 2021. “La primera vez que pagué impuestos consigné 156 millones de pesos, los cuales cancelé con mucho dolor. Para mí era algo exagerado, pero para la DIAN no, debido a que me hicieron un requerimiento y me dijeron: de ti queremos 600 millones (...) Le pagó mucho dinero a una ciudad que tiene las calles inmundas, peores que las que he visto en África. ¿Qué hacen las autoridades de Bogotá con todo el dinero de los impuestos?”, denunció en esa época.

“Quiero aclarar un punto supremamente importante que no entendieron de mi video. Yo no voy a ser más colombiano, yo renuncio a mi nacionalidad, pero yo no me voy de Colombia, mi fundación se va quedar en Colombia”, agregó.

En enero del 2022 dijo que ya había dejado de ser colombiano. “No les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia. Voy a seguir viviendo en Medellín, en Colombia, porque siempre quiero volver cuando salgo”, comentó a sus seguidores.

“Lo único que va cambiar es mi pasaporte, y ya en temas tributarios yo no voy a dejar de pagar; la cosa es que en vez de pagar en Colombia un 37%, más un 19 % -que ese ni siquiera es el problema, sino que el problema es que uno paga y no se ve-, pago un 10 % en Estados Unidos”, concluyó.