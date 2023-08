María José Pizarro rectificó sobre Diego Molano, y el creador de Matarife, Daniel Mendoza, llamó ‘masacrador’ al exministro

Controversia entre María José Pizarro, Diego Molano y Daniel Mendoza. (Colprensa)

Tres días después de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del exministro de Defensa, y ahora candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano, por las publicaciones en su contra por parte de la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, donde lo señalaba de fascista y de ordenar a la Fuerza Pública que mutilara jóvenes durante las protestas del paro nacional en 2021, la congresista se retractó.

Te puede interesar: María José Pizarro deberá rectificarse por señalar que Diego Molano había ordenado la mutilación de jóvenes

“Aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023 (sic)”, afirmó la congresista del partido de Gobierno a través de su cuenta oficial de X.

Seguido, explicó que lo expresado lo hacía en cumplimiento del acuerdo al que llegó con el aspirante a la Alcaldía Mayor de la capital colombiana.

Te puede interesar: Oposición, reformas y políticas sociales: lo que se viene para el Gobierno Petro en su segundo año

“En consecuencia hemos acordado en la conciliación: 1. Eliminar el tuit del 05 de mayo de 2023, 2. Abstenerse en el futuro de hacer referencia respecto del señor Molano sobre estos hechos y 3. Publicitar la presente aclaración por los mismos medios que realicé la afirmación (sic)”, agregó.

Trino de rectificación de María José Pizarro. (Captura de pantalla)

No obstante, en otra publicación en esa red social, Pizarro sostuvo que seguirá trabajando para que se conozca quiénes fueron los encargados, dentro del estado colombiano, que ordenaron y participaron de los presuntos excesos de la Fuerza Pública durante las protestas que ocurrieron entre 2019 y 2021.

“Seguiré exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades institucionales y personales, y que se individualice y sancione a los patrulleros, suboficiales, oficiales y especialmente a sus superiores civiles, máximos responsables, que hayan tenido algún grado de participación por acción o por omisión en los homicidios, desapariciones, lesiones, detenciones arbitrarias y todas las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de miles de jóvenes en todo el territorio nacional en el marco del estallido social”, afirmó la senadora petrista.

Y finalmente se comprometió a que se revele que ocurrió con todas las denuncias de las personas que protestaban y la violencia que padecieron.

Te puede interesar: Caso Nicolás Petro: María José Pizarro salió en defensa del Pacto Histórico y su “transparencia” en la campaña electoral

“Los responsables de crímenes de Estado deben saber que no gozarán de impunidad eternamente, que este país cambió y que la justicia contará con las garantías que le fueron negadas durante décadas para poder investigar y sancionar en debido proceso y de forma imparcial (sic)”, agregó.

Trino de María José Pizarro sobre responsables de excesos de la Fuerza Pública contra los manifestantes del paro nacional. (Captura de pantalla)

El desafío de Mendoza

Pese a este hecho, donde no salió bien librada la senadora, Daniel Mendoza, creador de la controversial serie Matarife, donde se señalan los supuestos nexos criminales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un extenso trino en contra del exministro.

“COMUNICADO: 1) Diego Molano es una tuerca del aparato criminal de Álvaro Uribe Vélez. 2) Sus órdenes como ministro generaron bombardeos y acciones de la policía que desencadenaron el cruel genocidio de niños y jóvenes (sic)”, expresó inicialmente.

Posteriormente, y como suele jactarse en su producto audiovisual, que así como él puede denominar a Uribe como Matarife, también hacía algo parecido con el candidato a la alcaldía.

“Luego, atendiendo los 2 puntos precedentes y en virtud de la sentencia T242 de la Corte Constitucional, que nos permite a todos decirle a su Patrón Alvaro Uribe Vélez alias Matarife, paraco, mafioso, asesino y violador, CONCLUYO Y OPINO con sumo respeto y con el culillo tan grande que usted me provoca señor Molano, que para mí usted siempre será un repugnante infanticida y un despiadado desmembrador de jovenes inocentes que salieron a la calle a manifestar su sagrado derecho a soñar (sic)”, afirmó.

Y Mendoza, al finalizar sus afirmaciones en contra del aspirante a la Alcaldía, lo desafío a que se vieran en los estrados, porque él no retificaría.

“Por otra parte el que haya sido el responsable directo de miles de crímenes ejecutados por esa jauria pestilente de policías y militares, que obraron cual sicarios prepagados en contra de la sociedad civil, solo me permite pensar de usted, señor exministro y candidato a la alcaldía Diego Molano Aponte, que es un brutal masacrador que ha llenado a Colombia de dolor. 4) Sí, reitero, lo digo y lo opino, un asesino asqueroso es usted @Diego_Molano ¿Y qué? ... lo espero en el juicio porque yo si no me pienso retractar (sic)”, concluyó.