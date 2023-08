Esta fue la divertida reacción de la mamá de Yina Calderón a la nueva relación de Jhonny Rivera con Jenny López

La madre de Yina Calderón lamentó que el cantante de música popular ya se encuentre en una relación amorosa. Fotos: @jennylopez_oficial / @merlyomeoficial

La nueva relación amorosa de Jhonny Rivera y Jenny López tomó por sorpresa a todos los seguidores del cantante de música popular. Aunque la diferencia de edad entre los dos cantantes ha dado de qué hablar, hay quienes celebran su amor. Una de las reacciones fue la de la madre de la creadora de contenido y DJ, Yina Calderón, que por su parte lamentó este hecho.

Te puede interesar: La novia de Jhonny Rivera aseguró que nunca le había dado un beso a un hombre y la atacaron en redes sociales: “Me han insultado como han querido”

Jhonny Rivera está feliz con su nueva pareja sentimental, una joven cantante que conoce hace tiempo y ahora ha dado a conocer varios detalles privados de cómo inició esta relación amorosa. Merly Ome, madre de Yina Calderón, en varias ocasiones manifestó que admiraba y “deseaba” al cantante de música popular, por lo que ahora que se supo de su nueva pareja, sus comentarios no se hicieron esperar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jhonny Rivera se quejó con sus seguidores durante un concierto: “¿Por qué no me defienden en redes sociales?”

Merly Ome llegó incluso a decir que estaba enamorada de Jhonny Rivera y por esta razón lamentó que ahora esté con Jenny López, al punto de que le tocó “echarse un traguito” tras conocer la noticia. Todo esto se supo porque fue la misma Yina Calderón la que compartió el audio que le envió su mamá por WhastApp.

“No mami, si le contara, estoy más triste Yina y ayer me pegué una llorada, imagínese que por La RED presentaron a Don Jhonny Rivera con su novia, una niña más bonita y Usted sabe que yo vivo enamorada de don Jhonny, yo hubiera querido que ustedes hubieran sido sus hijastras, pero ya no, lo perdimos mami. Me pegué una llorada, hasta me tomé unos tragos”, le dice Merly a su hija.

La madre de la creadora de contenido lamentó que el cantante de música popular esté involucrado en una relación amorosa. Video - @enlamovidacol

Yina Calderón no dejó pasar desapercibida esta situación y por esta razón decidió compartir este momento en sus redes sociales con sus seguidores. “Qué pecado con mi mamá”, escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram y de paso etiquetó a Jhonny Rivera. El gusto de Merly Ome por el cantante de música popular viene desde hace mucho tiempo atrás y en reiteradas ocasiones se lo ha hecho saber. Hace un tiempo la mujer le mencionó a su hija que tenía una fantasía por cumplir y dio el nombre del artista frente a la creadora de contenido.

Te puede interesar: Jhonny Rivera reveló como fue el primer beso con su novia más joven, quien nunca antes había besado a un hombre

Yina Calderón afirmó, “mi mamá viene diciéndonos que si le pudieran cumplir un deseo, pediría una noche de qué…” y en ese momento Merly Ome la interrumpió la cuestionó sobre si en realidad iban a hacer esa información pública. La también DJ siguió con su relato y afirmó, “pediría una noche de pasión con don Jhonny Rivera”.

“Mamá y que de ñapa qué”, le preguntó Yina Calderón a su madre que no dudó en responder que de ñapa “le echaría arequipe en las brevas”. La creadora de contenido no pudo contener la risa que agregó, “vea leche condensada y todo, don Jhonny, ¿dónde le caemos?”.

Madre de Yina Calderón sorprende con sensual baile

Merly Ome también cuenta con miles seguidores en las redes sociales y ha decidido crear contenido para ellos. Sin embargo, hace unas semanas dejó a todos sin palabras luego de que realizara un sensual baile con poca ropa bailando la reconocida canción ‘¿Quién es ese hombre?’, una canción que tomó mucha popularidad por la novela ‘Pasión de gavilanes’.

Mamá de Yina Calderón se lanzó como cantante con sensual baile y vestido

Yina Calderón aseguró en su cuenta de Instagram que el 6 de junio su mamá se iba a lanzar como artista de música popular y con algunas publicaciones ayudó a impulsar a Merly Ome en las redes sociales. “Quería hacer un video interpretando una canción popular y hoy lo hice, estoy muy contenta de este primer video ‘la patrona de la música popular’ ojalá les guste mis amores”, aseguró la madre de la DJ de guaracha en la publicación de sus redes sociales.