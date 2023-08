En redes sociales recuerdan el incómodo momento que vivió Karol G en un programa venezolano porque no era famosa, “ni siquiera sé quién eres”

La cantante colombiana vivió un incómodo momento en Venezuela. Fotos: Captura de pantalla (@luiismendezv) / @karolg (Instagram)

Karol G es una de las cantantes del género urbano más reconocidas de todo el planeta y actualmente está realizando una exitosa gira por Estados Unidos llamada ‘Mañana será bonito tour’. Aunque en estos momentos la colombiana está en el mejor momento de su carrera artística, las cosas no han sido fáciles para ‘La Bichota’ y en redes sociales algunos usuarios recordaron un incómodo momento que vivió en un programa de televisión en Venezuela.

La intérprete de canciones como ‘Tusa’ (Ft. Nicki Minaj), ‘Mi cama’, ‘Bichota’, ‘Provenza’, ‘TQG’ (Ft. Shakira), ‘Mientras me curo del cora’, ‘Gatúbela’ (Ft. Maldy), ‘El barco’, ‘200 copas’, entre muchas otras, recientemente lanzó el mixtape llamado ‘Mañana será bonito (Bichota season)’ y las críticas han sido positivas, incluso varias de las canciones ya están en el top 50 global, tal y como lo reveló la colombiana.

Aunque las cosas han salido muy bien para ‘La Bichota’ en estos últimos meses, hubo un episodio durante los inicios en su carrera musical que sus aficionados no perdonan y que recientemente recordaron en redes sociales. Todo sucedió durante el programa ‘Match 4′ de Venezuela y allí participó en una dinámica en la que debía responder algunas preguntas de cultura general; sin embargo, lo que muchos recuerdan de ese momento fue la actitud de las presentadoras con la colombiana.

En el video se ve a Karol G muy enojada porque el nivel de preguntas para ella era mucho más complicado que el de su contrincante. La colombiana realizó el reclamo a la presentadora que desde el principio tuvo una mala actitud con la colombiana y le llegó a decir: “yo no sé ni siquiera quién eres tú”, a lo que ‘La Bichota’ respondió: “con todo mi respeto pues, yo tampoco te conozco”.

La colombiana pasó por un momento complicado y al final se llevó tremenda sorpresa

Las cosas se fueron saliendo de control y la colombiana no entendía por qué tenían esa actitud con ella. Incluso uno de los presentadores le mencionó a Karol G, “si a mí me invitan a un programa de preguntas y respuestas y yo sé que no tengo capacidad, yo le digo, mira yo no voy porque yo lo que sé es cantar y no sé más nada”. La colombiana no podía creer lo que estaba sucediendo y decidió marcharse del plató mientras manifestó que no quería estar ahí.

Las cosas llegaron a su punto más alto cuando la cantante paisa llegó a lanzarle un vaso de agua a la presentadora y algunas personas intervinieron para que las cosas no se salieran de control y seguían ofendiéndola. Fue ahí cuando uno de los presentadores se le acercó y mientras trataba de calmarla le reveló que todo había sido planeado para hacerle una broma.

El pequeño desliz que tuvo Karol G en escenario

La ‘Bichota’ está realizando una enorme gira por Estados Unidos y sus presentaciones hasta el momento han sido todo un éxito. Sin embargo, recientemente pasó algo que no pasó desapercibido debido a que mostró un poco más de la cuenta mientras estaba en tarima interpretando uno de sus grandes éxitos.

La cantante colombiana se presentó en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Foto: Archivo / @famososhastalaz)

Todo sucedió en su presentación en Las Vegas, Nevada y mientras cantaba ‘Cairo’ la cantante se percató que la falta que traía puesta se desabrochó, por lo que por algunos momentos estuvo abierta. Aunque ‘La Bichota’ se percató de esto, decidió seguir como si nada hubiera pasado, se giró un momento para abrocharse de nuevo la prensa y siguió con el espectáculo.

‘Mañana será bonito Tour’ llegará el lunes 14 de agosto al ‘Levi’s Stadium en Santa Clara, posteriormente la colombiana se desplazará a Los Ángeles y se presentará en dos ocasiones en el Rose Bowl.