El general (r) Jorge Luis Vargas culpa al Gobierno nacional de la inseguridad: “Están experimentando con la seguridad”

Jorge Luis Vargas se lanzó como candidato por Cambio Radical a la Alcaldía de Bogotá. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz)

La contienda electoral se sorprendió con la llegada del general en retiro Jorge Luis Vargas, quien aterrizó a último minuto como el candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Bogotá. En entrevista con Infobae Colombia aseguró que su paso por la Dirección Nacional de la Policía le dio la experiencia para gerenciar la ciudad y resolver la principal preocupación de los bogotanos: la inseguridad.

Infobae Colombia: Las encuestas lo muestran alrededor del 3% de intención de voto. ¿Cree que los policías no son populares en Bogotá?

Jorge Luis Vargas: No, los policías son queridos en todo Colombia. Yo que he andado todo Colombia digo que los policías son extremadamente queridos en los barrios, la gente quiere mucho al policía, las madres cabeza de familia, los adultos mayores, el empresario quiere mucho al policía. Como todo en la vida, hay personas que desafortunadamente no tienen aprecio por otros seres humanos, pero la gran mayoría de colombianos y en especial en Bogotá, lo he sentido estos días, tienen respeto, admiración, cariño y amor por los policías.

Infobae Colombia: Su principal propuesta es la seguridad, ¿a qué se debe la inseguridad que vive Bogotá en estos momentos?

Jorge Luis Vargas: Múltiples factores están causando la inseguridad: primero, lo gris y dudoso del Gobierno nacional en la interpretación de lo que es el delito, precisamente cómo han conceptualizado el Código Penal frente al narcotráfico, las bandas delincuenciales, eso ha afectado a la capital enormemente. Segundo, la escasez del pie de fuerza de la Policía Nacional produjo la llegada de organizaciones que se están asentando en territorio y es muy peligroso porque Bogotá se nos puede convertir como una Nueva York de los 70 o tener organizaciones de crimen supremamente organizadas como las que tuvieron Medellín y Cali en su momento.

Infobae Colombia: ¿Cuál es esa concepción gris del delito en el Gobierno nacional?

Jorge Luis Vargas: En el tema de los gestores de paz, en sacar gente de las cárceles. Paz total no significa sometimiento; una cosa es paz, otra cosa sometimiento, no todos pueden pasar en el mismo rasero conceptual jurídico. Eso hace daño precisamente a la aplicación de la ley, para fuerza pública y también para jueces fiscales, lo hemos visto durante todo este año.

Infobae Colombia: Hay expolicías y exmilitares que dicen que la fuerza pública está quieta, ¿usted qué ha escuchado?

Jorge Luis Vargas: Yo creo que la fuerza pública más que quieta tiene dudas, porque ni siquiera en el Gobierno saben lo que quieren, no hay expresiones jurídicas concretas. Están aprendiendo, están experimentando con la seguridad y por eso han aumentado los cultivos de coca, han aumentado delitos en las carreteras, de manera que esa experimentación ha generado esa zona gris. La fuerza pública nunca se queda quieta, lo que no ha habido son unas instrucciones con absoluta claridad para definir quiénes son los buenos, quienes son los malos, a quienes vamos a combatir, en qué lugar, y eso genera una duda conceptual y una confusión enorme para desarrollar cualquier plan que haga un líder militar o policial.

Infobae Colombia: Si las cifras de seguridad no mejoraron cuando fue director de la Policía, ¿cómo lo haría en la Alcaldía de Bogotá?

Jorge Luis Vargas: No, eso es falso. Sí mejoraron las cifras, tuvimos la menor tasa de homicidio en los últimos 47 años, el hurto a la baja, tuvimos los menores indicadores de secuestro en los últimos 32 años; el clan del Golfo en un debilitamiento estructural muy importante con sus cabecillas extraditados o dados de baja. Las Farc por eso se estaban refugiando en Venezuela, porque no podían estar en Colombia. Organizaciones como los Pachenca y otros remoquetes habían disminuido. Había un éxito muy importante en la lucha contra la delincuencia tal como lo dice el Código Penal. Si no hubiéramos dado estos resultados, Colombia estaría en una crisis de seguridad peor que la que tenemos con Petro hoy en día. Las estadísticas están con absoluta claridad de lo hecho desde la Dirección General de la Policía, por eso es que lo voy a hacer en Bogotá.

Infobae Colombia: Las cifras de delitos de alto impacto en Bogotá vienen desde la alcaldía Claudia López en la que usted también estuvo presente como director de la Policía

Jorge Luis Vargas: Sí, pero es que fue falta de liderazgo de ella, es que esto no solamente es de la Policía. Dónde está el aumento de pie de fuerza que la Alcaldía tuvo que haber hecho, cuáles son los programas para haber dado más tecnología a la Policía Nacional, de haber comprado más carros, por qué no aumentó el presupuesto. Le faltó mucho liderazgo, todo lo dejó en la Policía y aun así hubo unos avances importantes. Pero por la falta de gerencia y una pelea constante con la policía, no permitió que hubiera un mayor avance.

Infobae Colombia: ¿Qué se debe mejorar?

Jorge Luis Vargas: Bogotá tiene un presupuesto de 500 mil millones, debería tener el triple, cuádruple para poder ser una ciudad comparable en el mundo en términos de seguridad. Bogotá debería tener el apoyo en gestión de policía cívica local desarmada muy grande para prestar apoyo a las deficiencias que desde lo nacional hay por temas presupuestales y de incorporación de policías a nivel nacional. Bogotá debería tener por lo menos unos 15.000 policías más y entre 15.000 a 20.000 policías cívicos locales desarmados para el apoyo a la Policía Nacional.

Hay hacinamiento en las estaciones de policía, en las URI’s. Se debió haber liderado desde la Alcaldía y con los demás alcaldes del país una reingeniería y un pedido de cambio de ley importante de manera que se pudieran aplicar de manera diferencial nuevos conceptos en forma de judicialización de “delitos menores” o de Seguridad Ciudadana, falta de construcción de cárceles y de cupos carcelarios en Bogotá.

Infobae Colombia: ¿Ve viable la propuesta de la Policía Local que ha lanzado la alcaldesa?

Jorge Luis Vargas: No, eso es ilegal. La policía por Constitución tiene un solo cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la Nación, es decir, lo hace único. Colombia tiene primero un narcotráfico y hoy más en este Gobierno absolutamente desbordado, entonces imagínense una policía local por allá en en Tumaco. Sería muy grave que los capos del narcotráfico se apoderen de estructuras locales de autoridad, o que alcaldes y gobernadores politiqueen con la seguridad. No es lo que Colombia necesita.

Infobae Colombia: ¿Por qué cree que Claudia López no logró ser la jefa de la Policía como lo había prometido en campaña?

Jorge Luis Vargas: Porque le faltó deseo, ganas, no se apropió, le faltó liderazgo. Es que la ley lo dice, es cuestión de liderazgo, nadie está diciendo que el alcalde va a ir a sacar un turno a vigilancia, pero el plan y la conducción de la seguridad reposan en el alcalde. Ella no lo hizo, falta experiencia, le dio miedo, yo no sé, no lo hizo. Es que esto no es simplemente salir a dar órdenes en un Consejo de Seguridad, no, hay que establecer método de seguimiento, organización, resultados, planes de trabajo, organización con la policía y cumplimiento.

Infobae Colombia: ¿Usted cómo cree que sería la relación de Gustavo Bolívar de llegar a ser alcalde?

Jorge Luis Vargas: No me la quiero imaginar. Extremadamente compleja.

Infobae Colombia: ¿Cuál es su experiencia en la gerencia?

Jorge Luis Vargas: Ser policía es gerencia total. He estudiado Administración de Empresas, soy magister en Seguridad Pública en el Instituto de Altos de Estudios de la Universidad de la Sabana, en la Escuela de Alto Gobierno en la Universidad de los Andes, en la especialización de resolución de conflictos de la Universidad Javeriana, en el IPADE de México también. El ser jefe en la policía es definir recursos, hacer obras, tomar decisiones, verificar el cumplimiento de cronogramas, establecer impactos, metas, seguir políticas de gobierno, establecer presupuestos, cumplir la ley. Tal vez soy el que más experiencia tiene en la gerencia y en la administración. Soy policía, pero administraba la policía.

Infobae Colombia: Uno de los problemas de la gerencia de la Policía fue la compra de dos aviones y un jet que podrían tener irregularidades. Uno tuvo que ser devuelto.

Jorge Luis Vargas: No sabía el funcionamiento, pero se lo respondo muy sencillo, eso lo compró la CIAC (Corporación de la Industria Aeronáutica) frente a una necesidad de la Policía Nacional. Entiendo que el jet lo está utilizando ya la Policía y no sé si el otro funciona o no funciona, pero los compró lo la CIAC frente a un requerimiento de la Policía.

Infobae Colombia: ¿Cuál sería el trato de la protesta social en su alcaldía?

Jorge Luis Vargas: Como siempre decimos, de acuerdo con la Constitución y la ley, protegiendo la manifestación pública pacífica, como siempre lo hemos hecho, así va a ser. Es más, vamos a fortalecer las capacidades de negociación de la Unidad Especial que reformé yo en el Esmad para que tuviera mayor tecnología, mayor capacidad de negociación con las personas cuando hay violencia para evitar daños a la propiedad pública y a terceros. Pero va a ser respetuosa, como siempre lo hice, siempre actuando de acuerdo con la ley, así va a ser durante mi Alcaldía.

Infobae Colombia: En el 2020 usted era director de Seguridad Ciudadana y ocurrieron las muertes del 11 de septiembre tras el homicidio de Javier Ordóñez. ¿Qué pasó en ese momento?

Jorge Luis Vargas: También estaba el subdirector general de la Policía, estaba toda la cadena de mando, estaba la alcaldesa Mayor de Bogotá en el puesto de mando, con ella se tomaron todas las decisiones y ella es la primera testigo y también primer respondiente de lo que pasó ese día. También estaba Luis Ernesto Gómez sentado al lado mío, el secretario de Gobierno, quien es testigo de toda la actuación transparente de la Policía. Ese día le dimos las instrucciones a la Policía Nacional, junto con la cadena de mando de la Policía y con la Alcaldía porque ella es la jefe de policía. No se le dio la orden a nadie de que actuara contrario a la ley. Cualquier funcionario de la policía que haya cometido un delito, que le caiga todo el peso de la ley. Ni ella ni nosotros dimos una instrucción para que se obrara mal, todo lo contrario, que se actuara de acuerdo a la ley. Hubo ciudadanos muertos, policías heridos, hubo quemas de CAI, destrozos en la ciudad, son hechos que se tienen que investigar a fondo.

Infobae Colombia: ¿Hubo excesos de la policía en el Paro Nacional del 2021?

Jorge Luis Vargas: Donde haya habido un exceso, así se lo manifesté a la ONU y HRW, de un funcionario que haya cometido un acto contrario a la ley, que le caiga todo el peso de la ley. Más de 1.300 órdenes de impartieron, miles de horas en el puesto de mando grabadas que certifican todas las instrucciones que se dieron para que los policías cumplieran la ley. En más de 13.000 hechos de manifestación pública y pacífica la policía la acompañó y no pasó nada. En los 2.000 en los que ocurrieron violencia se debe investigar a las personas que cometieron delitos. Le pedí de manera prioritaria la Fiscalía y a la Procuraduría que de manera prevalente ellos hicieran las investigaciones y así lo están haciendo.

Protegimos la manifestación pública y pacífica en Colombia, no dejamos que el ELN, que las FARC, que el clan del Golfo, que narcotraficantes quisieran subvertir el orden constitucional del país como era su propósito. A esos violentos, a esos delincuentes que cometieron más de 17 delitos son los que están siendo investigados. El propósito de las Farc, el ELN, todos esos delincuentes querían tumbar al presidente Duque.

Infobae Colombia: ¿A qué se deben los casos de excesos policiales que ocurrieron en esas manifestaciones?

Jorge Luis Vargas: Hay responsabilidades individuales, que respondan ante la ley el que haya cometido un delito. Vuelvo a reiterar que le caiga todo el peso la ley, pero también espero que la ley opere contra las primeras líneas que quitaron muchos empleos, que asesinaron policías, que muy seguramente causaron daño también en particulares, que quemaron CAI, afectaron Transmilenio, estaciones de bus, dañaron gobernaciones, dañaron fiscalías, bloquearon al país, dejaron a gente sin empleo, también espero eso.

Infobae Colombia: ¿Usted cree que Gustavo Petro y Gustavo Bolívar tuvieron un papel central en esas protestas del 2021?

Jorge Luis Vargas: Pero claro que lo tuvieron, es que los medios de comunicación son testigos. Cuando hubo un caso de una persona muerta en Tuluá que fue asesinada, creo que lo decapitaron sino mal recuerdo, el primer Twitter de ellos fue que fue la policía después, la Fiscalía aclaró que no tenían nada que ver, pero de inmediato culparon a la Policía. Eso no es responsabilidad, eso no es seriedad. Nunca estigmatizamos al manifestante pacífico, todo lo contrario, nunca salió de mi boca una estigmatización a una persona que se manifestara pública y pacíficamente, lo único que encontramos de ellos fue ataque, mentiras, estigmatización a la fuerza pública de manera permanente.

La contienda política

Infobae Colombia: ¿Qué piensa de Carlos Fernando Galán?

Jorge Luis Vargas: Ha sido tres veces candidato.

Infobae Colombia: Usted trabajó con Diego Molano, ¿qué piensa del ex ministro de Defensa?

Jorge Luis Vargas: Es un hombre respetable, un gran profesional.

Infobae Colombia: ¿Qué piensa de Juan Daniel Oviedo?

Jorge Luis Vargas: Conoce muy bien las cifras de Bogotá. Es un buen amigo también mío, lo respeto por ser un buen amigo.

Infobae Colombia: ¿Qué piensa de Rodrigo Lara?

Jorge Luis Vargas: Últimamente lo he visto muy agresivo. Él ha sido congresista, no tiene experiencia, yo me la ha jugado toda la vida por la seguridad inclusive con mi propia vida y no creo que haya otro policía en la historia de Colombia que haya dado los resultados que he dado para devolverle la seguridad a los colombianos.

Infobae Colombia: ¿Qué piensa de Gustavo Bolívar?

Jorge Luis Vargas: Es el candidato de la Casa de Nariño. Es un candidato que promueve la impunidad dándole plata a personas para que no delincan y tengo una seria diferencia con él porque ni siquiera un delincuente me ha llamado “cerdo asesino”. Él ha sido muy irrespetuoso con la fuerza pública, con los policías que trabajan y dan todo por este país y esto me parece absolutamente inapropiado.

Yo también me pregunto Gustavo Bolívar con todo ese apoyo a la primera línea en la que no solamente en Bogotá, sino que le causó el daño tan tremendo a la economía nacional, que generó muertos de Policía, de ciudadanos instigando al odio con el presidente Petro instigaron al odio, dijeron mentiras. Yo no sé cómo tiene el coraje para hoy presentarse como candidato a la alcaldía. Bolívar y todos esos estaban haciendo política con la violencia.

Infobae Colombia: Ha recibido el apoyo de varios partidos políticos ¿tiene el apoyo del expresidente Iván Duque?

Jorge Luis Vargas: Estamos recibiendo a las personas, personalidades del mundo privado, otros partidos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Estoy en eso y la construcción todavía está en este sentido.