Claudia López advierte que es necesario escoger bien a un nuevo alcalde para que la construcción del metro avance

“Se necesita la voluntad no solo del presidente, sino del alcalde. Se necesita la de ambos”, detalló Foto: Colprensa-Mariano Vimos

Quedan apenas meses para que termine la administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por lo que, por estos días, se encuentra hablando de lo que será el último empujón de su presencia en el cargo. Su gestión en lo que respecta a varios temas ha sido de interés de la prensa; especialmente, aquello que tiene que ver con la construcción de un nuevo sistema de transporte para la capital colombiana: el metro.

Te puede interesar: Diego Molano aseguró que Gustavo Bolívar es el enemigo de Bogotá: “Tenemos que garantizar que no llegue a la Alcaldía”

En una entrevista otorgada a Noticias Caracol, la jefa distrital advirtió a los ciudadanos que es necesario escoger bien a un nuevo mandatario local, pues, de su sucesor dependerá que la obra avance o no. “Hay que tener mucho cuidado con quién es el alcalde de Bogotá”, comentó.

Según dijo, el presidente colombiano no tiene forma de detener el proyecto del metro, sin embargo, esa potestad sí la tendría la persona que la reemplace a ella en su cargo. “Si no fuera porque yo me paro en la raya, he hecho respetar lo que les propuse a los bogotanos, que fue terminar el metro y contratar la segunda línea, lo cual estoy cumpliendo, y llega alguien que, ahora todos, como saben que es impopular parar el metro, ahora todos los que habían dicho toda la vida que iban a parar el metro, entonces ahora dicen que van a ver”, aclaró.

Te puede interesar: Claudia López aumentará su esquema de seguridad tras el magnicidio de Fernando Villavicencio

“El presidente no puede parar el metro, esa es la realidad. Se necesita la voluntad no solo del presidente, sino del alcalde. Se necesita la de ambos (...) son ustedes (los bogotanos) los que eligen al próximo alcalde, revisen las cuentas, cuántos llevan diciendo toda la vida que van a parar el metro que porque es elevado, que porque es de Peñalosa. No, el metro es de Bogotá, no de ningún alcalde”, añadió.

Según dijo, se ha ‘parado firme’ y ha hecho respetar las promesas que le hizo a los bogotanos durante los días de su campaña Foto: Alcaldía de Bogotá.

Tras hacer aquellas aclaraciones, aseguró que ella se ha dedicado a adelantar obras en Bogotá que no se habían hecho en los últimos 50 años. Dijo que si en lugar de estar discutiendo acerca de la mejor forma para ejecutar la construcción del metro se hubiera hecho, la ciudad no estaría en ‘este trancón’.

Te puede interesar: Inseguridad y consumo de droga y alcohol: los lunares de la ciclovía nocturna en Bogotá

Además de la construcción de ese nuevo medio de transporte, en una charla con el diario El Tiempo, Claudia López aseguró que una de las cosas que más le han costado de su trabajo ha sido tratar de controlar la compleja situación de seguridad que hoy atraviesa la capital del país. Manifestó que no poder combatir esto en su totalidad se ha convertido en una gran ‘frustración’ para ella.

Detalló que esa arista de su gestión es la que más le pide tiempo, en total, entre 14 y 15 horas de sus jornadas laborales. “El 2021 fue un año terrible, fue como el segundo Bogotazo, todo empeoró, el empleo, la pobreza, la inseguridad, todas las formas de violencia, la criminalidad se multiplicó y, como si ya no tuviéramos suficientes bandidos, llegaron el tren de Aragua, los Maracuchos, en fin, una disputa criminal brutal”, recordó al periódico nacional.

Sentenció además que a Bogotá ‘la tumbaron’. De acuerdo con lo que dijo, la cifra de policías que han llegado a reforzar la capital del país no ha sido suficiente. “Se llevaron 1.500 policías y de los 1.500 que debían llegar este año nos van a tumbar 400, o sea, se tumbaron otros 1.100. Así es muy difícil”, detalló.

Ella misma ha dicho que el Gobierno de Gustavo Petro se ha encargado, en su primer año al mando de Colombia, de sabotear a Bogotá. Recalcó que se ha sentido frustrada y que, aunque sintió ilusión por la llegada de una nueva administración al país, ha sentido que ha tenido que estar peleando para pelear por lo que es justo para la ciudad. López dijo que Petro pareciera querer hacer lo que no pudo cuando fue alcalde de Bogotá. “Quieren devolverse a ser al tiempo alcalde y presidente”, aclaró.