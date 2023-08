Sara Corrales envió un mensaje para la salud espiritual: “Cada vez le doy más valor a mi espacio”

En sus redes sociales, Sara Corrales invitó a sus seguidores a darse un espacio propio con el fin de cuidar su salud espiritual (@saracorrales/Instagram)

Sara Corrales adquirió notoriedad a nivel nacional en 2003 debido a su participación en el reality del Canal RCN, Protagonistas de novela, además de ser el año en que fue elegida Chica Águila. Su belleza y su capacidad como actriz le abrieron las puertas de la televisión colombiana y más tarde de la mexicana, país en el que es vista como toda una celebridad.

Con los años se ha envuelto en algunas controversias, como su breve relación con Robinson Diaz cuando ambos formaron parte del elenco de Vecinos y el actor se encontraba casado, y más recientemente por las informaciones que indicaban que formaba parte de un triángulo amoroso que incluía a sus colegas, los mexicanos Gabriel Soto e Irina Baeva cuando se encontraban comprometidos, algo que la antioqueña tuvo que desmentir.

Pero ni siquiera esas situaciones le han impedido mostrarse en redes sociales como una mujer vital, llena de energía y que derrocha sensualidad, al punto de dejar boquiabiertos a sus 3,4 millones de seguidores con cada publicación suya. Además de su faceta como actriz, Sara ha socializado los emprendimientos que tiene en su natal Medellín, que incluyen su cadena de restaurantes VIVO Live Food, con un menú de comida orgánica que utiliza alimentos extraídos de su propia huerta, VIVO Live Farm.

En ese sentido, Corrales se preocupa por dar mensajes de vida sana y autocuidado en sus cuentas personales regularmente. Una de sus últimas publicaciones se centró en señalar la importancia de darse un tiempo para la salud espiritual, de encontrar un espacio privado. Para ello subió un par de fotografías donde se mostraba leyendo un libro al aire libre, acompañado de un mensaje:

“Cada vez le doy más valor a mi espacio, a la calidad de tiempo que comparto conmigo misma. Por eso amo cuidar la relación de mi cuerpo con mi alma. Trato de siempre sacar espacio para encontrarme, para sanarme, para cuidar mi parte espiritual, para re conectar con la tierra, respirar aire puro, caminar descalza, leer esos libros que nutren mi cerebro, oír música que eleva mi vibración. ¿Y tú? ¿Cuéntame qué haces para cuidar de ti? Te leo. 🙏🏽 💗 🥗 🧘🏽‍♀️🏋🏽‍♀️ 🍎 📖 🧠 🥬 ✨”

En las respuestas varios de los usuarios respondieron con lo que hacen para cuidar su salud espiritual, señalando que como ella les gusta leer, ver películas o meditar. Por otra parte, hubo otros que prefirieron resaltar su admiración por la actriz y por todo lo que había conseguido en su carrera.

Partiendo de su propia experiencia, Sara Corrales se refirió a la importancia del cuidado de la salud espiritual (@saracorrales/Instagram)

Publicación de Sara Corrales fue bombardeada con mensajes de doble sentido

Desde su salida del reality de Telemundo, Top Chef VIP; Sara Corrales ha intentado mantener un bajo perfil, mientras disfruta de su vida privada. Sin embargo, su sensualidad y sentido del humor la hicieron viral durante la última semana, debido a que publicó una foto donde usaba un traje de baño muy revelador acompañado de un mensaje muy peculiar:

“¿Cómo se logra? Pegándole como a rata en balde al gym. Dándole como a cajón que no cierra con las pesitasssss. Cómo a tapete en poste. Espero que me digan más opciones de frases a ver si le quedó claro el concepto”

Con lo reveladora de la imagen y el permiso de lanzar frases con doble sentido, sus seguidores no tardaron en seguir el juego y no tardaron en sumar sus equivalentes, incluyendo “Como a moto que no arranca”, “como a sello de notario” o “Como alpinito sin cuchara”, entre otros. Varios de ellos despertaron las risas de Sara, tal y como lo hizo notar en los comentarios.