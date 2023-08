Miguel Polo Polo relacionó asesinato de candidato presidencial en Ecuador con la campaña de Gustavo Petro

Miguel Polo Polo se refirió al asesinato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio y causó polémica con sus apreciaciones. Fotos @MiguelPoloP/Twitter - REUTERS

Con el asesinato de Fernando Villavicencio, que aspiraba a la Presidencia de la República, Ecuador vive uno de los momentos más difíciles en su historia. El candidato, un comunicador social y periodista que se encargó de denunciar lo que serían los presuntos hechos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, fue asesinado mientras participaba en un evento político en Quito, en medio de sus simpatizantes.

El político de 59 años registraba, según el más reciente sondeo de intención de voto hecho por la firma Cedatos un 13,5% de favorabilidad, por lo que era un fuerte contendor en la lucha por el primer cargo de la nación, de cara a los comicios del 20 de agosto de 2023; que pese al crimen, fueron ratificados por parte del actual mandatario, Guillermo Lasso.

Y es que el actual jefe de Estado del país vecino, además, declaró estado de excepción ante este suceso, que se presentó en vísperas de los comicios que él mismo adelantó, toda vez que su periodo originalmente se extendía hasta 2025. Por este magnicidio hay capturados seis personas, todas colombianas, quienes tenían antecedentes en el país y ya fueron judicializadas por las autoridades.

Aparte de las denuncias sobre hechos en su país, Villavicencio también salpicó a políticos como Piedad Córdoba, que salió a defenderse de las acusaciones en su contra; al igual que Nicolás Petro Burgos: hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al que acusó de tener nexos corruptos con políticos de su país.

Como lo hizo luego de la captura del exdiputado del Atlántico, en el que expuso —citando un artículo periodístico de Infobae Colombia— la cercanía que Petro Burgos tenía con la pareja sentimental de su primo, Camilo Burgos: la candidata a la Asamblea Nacional Raisa Vulgarín.

En este video, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, denunció los supuestos nexos de Nicolás Petro con Raisa Vulgarín, joven política ecuatoriana afín al expresidente del país vecino, Rafael Correa.

“En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vásquez y Camilo Burgos (primo de Petro Burgos), la candidata de la Revolución Ciudadana a la Asamblea, Raisa Vulgarín”, señaló Villavicencio, quien acusó al primogénito del jefe de Estado colombiano de utilizar a la mujer para “blanquear” el dinero que habría obtenido de sus actividades ilícitas.

Fue por esta denuncia que el representante a la Cámara Miguel Polo Polo se atrevió a hacer en su cuenta de X (Twitter) una polémica afirmación, en la que relacionó este crimen con el escándalo que salpica al presidente Petro, cuya campaña está en entredicho por una presunta financiación ilegal, con recursos de dudosa procedencia.

El representante Miguel Polo Polo está acostumbrado a dar de qué hablar con sus comentarios en las redes sociales. Foto @MiguelPoloP/Twitter

¿Cuál fue el trino de Miguel Polo Polo que causó controversia?

En su perfil, @MiguelPoloP, el congresista que fue elegido por la circunscripción especial de negritudes, pero que es afín al Centro Democrático y al uribismo, lanzó un polémico comentario que generó fuertes reacciones en la red social.

Según el representante, todos los que tienen información sobre lo que serían prácticas que comprometen la estabilidad del jefe de Estado terminan muertos o amenazados: una afirmación que podría ser considerada temeraria, pues la hizo sin presentar pruebas de sus acusaciones.

“¿Por qué todos los que saben de la corrupción y financiación de la campaña de Petro terminan amenizados o muertos? El candidato a la presidencia Villavicencio, coronel Dávila, su hijo Nicolás, Day Vasquez, entre otros? ¿Qué coincidencias, no?”, publicó el joven político, lo que desató una ola de respuestas.

En su perfil de X (Twitter), el congresista Miguel Polo Polo publicó este trino, que desató la ira del petrismo.

En respuesta a lo dicho por el congresista, fueron más los comentarios en contra que a favor. Y hubo quienes le pidieron que presentara las pruebas de lo dicho, para no verse inmerso en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por injuria.

“Creo que esta vez te estás metiendo en camisa de once varas, no se puede hablar de cosas de las que uno no está seguro”, le respondió uno de los seguidores. “¿Quiere ver un político nadando en un océano de corrupción, investigaciones de parapolitica y testigos muertos o investigados? Está muy cerca suyo”, reaccionó otro usuario.

Ante este trino, tampoco faltaron quienes le recomendaron que se cuidara de hacer este tipo de afirmaciones, pues estaría poniendo en riesgo su curul como representante a la Cámara, pues podría abrirse una investigación disciplinaria en su contra, en caso de que se demuestre que sus señalamientos carezcan de fundamento.