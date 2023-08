Uniformados de la Policía se negaron a recibir dinero de los sicarios de un comerciante en el norte de Bogotá

FOTO DE REFERENCIA Policías en Bogotá | Cortesía Policía Metropolitana.

El operativo para capturar a los presuntos responsables de un caso de sicariato en el norte de Bogotá tuvo tintes cinematográficos. El incidente ocurrió cuando un comerciante salía de un gimnasio reconocido, atrayendo la atención mediática y generando viralización de la noticia, así como del vehículo en el que se desplazaban los posibles asesinos.

Un agente policial, en el extremo sur de la ciudad, identificó la moto mencionada en la noticia y la relacionó con el caso, lo que llevó a la instalación de puestos de control en diferentes puntos. La moto fue interceptada, al igual que los individuos, quienes al ser revisados tenían un arma de fuego tipo pistola en su posesión.

Los sospechosos intentaron sobornar a los policías, pero estos rechazaron categóricamente y procedieron a su captura por porte ilegal de armas y cohecho.

Los hechos investigados se remontan al 24 de julio, cuando la víctima salía del gimnasio en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá. Las pruebas recopiladas, incluyendo videos de seguridad, testimonios y análisis de la escena, condujeron a la conclusión de que los individuos capturados en la moto estaban vinculados al caso de sicariato en la capital.

Ante los jueces de control de garantías, los acusados enfrentaron cargos no solo por porte ilegal y cohecho, sino también por homicidio agravado. La Fiscalía sigue trabajando en determinar quiénes fueron los determinadores detrás del asesinato del comerciante, es decir, aquellos que ordenaron y pagaron por el acto perpetrado por los sicarios.

El análisis de videos de cámaras de seguridad, testimonios y otras labores de policía judicial resultaron esenciales para lograr la captura de los presuntos responsables. El 3 de agosto, Martínez Rodríguez y Virgo Estriana fueron detenidos en los barrios Tres Reyes y Madelena de la localidad de Ciudad Bolívar.

La Fiscalía aún tiene la tarea de identificar a los autores intelectuales del crimen, profundizando en quiénes instigaron y financiaron el asesinato del comerciante.

Quién era Alberto Ortega García, el empresario asesinado en Bogotá frente a un gimnasio

El hombre, de 56 años, era un reconocido empresario y dentro de sus negocios se encontraba la comercialización de vehículos de alta gama, además de ser el propietario de la empresa de helados La Paletteria, lo cual exponía en sus redes sociales con orgullo, además de ser un apasionado por los perros, por lo que la mayoría de sus publicaciones se enfocaban en fotografías de sus mascotas.

De acuerdo con El Tiempo, el hombre viajaba constantemente a Medellín; y habría sido esperado por sus asesinos a pocos metros del gimnasio en el que se encontraba haciendo ejercicio.

“Él pasaba metido en Medellín, viajaba para allá dos veces al mes”, “estaba dedicado la venta carros de lujo y deportivos, como Porsche”, afirmó un familiar de la víctima al medio ya mencionado.

La alcaldesa de Bogotá confirmó que Ortega tenía anotaciones judiciales registradas en 2017 por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión, sin embargo, afirmó que el empresario debía responder por sus hechos frente a la justicia, por lo que lamentó el crimen y responsabilizó por los hechos al Estado colombiano, afirmando que esto es consecuencia de la falta de personal en la policía de la ciudad.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, ¡no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, fue el trino de Claudia López al respecto.