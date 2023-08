Investigan a comisaria de Familia en Tuluá por presunta omisión en caso de feminicidio

Procuraduría abrió investigación a comisaria de Familia en Tuluá por presunta omisión en caso de feminicidio. Foto: Infobae

En la tarde del jueves 10 de agosto, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una investigación disciplinaria contra la comisaria de Familia de Tuluá, Valle del Cauca, María Fernanda Velásquez Montalvo, por la presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones al desatender las rutas de atención y prevención en una denuncia por violencia y maltrato familiar, caso en el que dos mujeres y dos menores de edad terminaron muertos.

Te puede interesar: Caso Nicolás Petro: César Vásquez, tío de Day Vásquez, declaró ante la Procuraduría por lujosa mansión que aparece a su nombre

Conforme con lo expuesto por la Provincial de Instrucción de Buga, se destaca que, al parecer, Velásquez Montalvo no ofreció la protección necesaria, ni activó los mecanismos establecidos para los casos de maltrato y violencia familiar, lo que resultó en el feminicidio de la pareja del presunto asesino, su hermana y sus dos hijas. El mencionado hecho tuvo lugar en Campoalegre, municipio de Tuluá.

Asimismo, el ente de control señalo que la comisaria de Familia posiblemente no gestionó de manera adecuada dicho caso, por lo que pudo haber incurrido en una serie de irregularidades, puesto que no puso en marcha los protocolos establecidos. Además, sostuvo que no se tuvo en cuenta que la víctima acudió a su despacho en tres oportunidades, con el fin de dar aviso sobre la situación de amenaza en la que se encontraba por parte de su expareja.

Te puede interesar: Gremio minero lanzó duras críticas sobre decreto que pretende delimitar reservas naturales en Colombia

Por lo anterior, y como parte de su actuación disciplinaria, la Procuraduría solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar si la conducta de la servidora pública constituye una falta disciplinaria, así como evaluar si la actuación se ajustó o no a una causa de exoneración de responsabilidad.

La terrible historia del asesino que mató a su exeposa, a sus hijas de 3 y 8 años y a su cuñada

El caso en cuestión se refiere al ocurrido el 3 de julio de 2023. Según informaron las autoridades, el hombre habría tenido una discusión con su exesposa, identificada como Yulieth Chamorro, de 27 años, lo que habría generado que Jhon Fredy Córdoba, de 36 años, saliera de la vivienda en la noche del domingo 2 de julio y regresara a la madrugada a atacarla con un arma de fuego.

Te puede interesar: Por dudosa designación de Inspector de Policía, Procuraduría investigará a exalcalde de Riosucio, Chocó

En el hecho, el homicida también arremetió contra sus dos hijas, Hellen y Dulce María Córdoba, de 3 y 8 años, además de acabar con la vida de su cuñada Margot Chamorro. Según algunas versiones, dentro de la vivienda se encontraba otra persona que sobrevivió al ataque y fue quien dio aviso a las autoridades. Las menores alcanzaron a ser trasladas hasta un centro asistencial donde perdieron la vida por la gravedad de sus heridas, mientras que Yulieth y Margot murieron en la vivienda.

Jhon Fredy Cordoba emprendió la huida después de perpetrar los hechos fatales, pero, ante el aviso a las autoridades, se inició una operación de plan candado para capturar al homicida. “Huyendo del lugar de los hechos, en una motocicleta que había sido robada mediante la modalidad de atraco. Inmediatamente, la Policía Nacional activa el plan candado siendo interceptado en el municipio de Cartago, Valle”, indicó el coronel Ever Yovanni Gómez, comandante de la Policía en Valle.

En medio de la persecución donde participaron unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policia Nacional y patrullas de la Policía de Tránsito, Córdoba se habría internado en un cultivo de caña para evadir a las autoridades. Sin embargo, ante su infructuosa misión de esconderse, abrió fuego contra los uniformados, quienes reaccionaron ante la amenaza y dieron de baja al hombre en una vía adscrita al municipio de Cartago. Durante el enfrentamiento también resultó herido uno de los uniformados.