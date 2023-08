Ciudadanos en Cali piden justicia en el caso del feminicidio de la patinadora Luz Mery Tristán

Luz Mery Tristán, exdeportista colombiana, habría sido asesinada por su pareja. Foto: RTVC.

En el corazón de Cali, el Bulevar del Río, se convirtió en el punto de encuentro donde colectivos feministas, amigos y familiares de la destacada patinadora Luz Mery Tristán alzaron su voz en rechazo al feminicidio que la cobró, demandando justicia a las autoridades.

En una emotiva escena, con pétalos de flores y velas, y acompañados de expresiones culturales, los presentes rindieron homenaje a la deportista y a todas las mujeres que han caído víctimas de violencia de género en la urbe, enviando un mensaje de solidaridad a las que aún no denuncian.

Victoria Tristán, hermana de Luz Mery, también estuvo presente y compartió su confianza en la justicia colombiana para arrojar luz sobre la muerte de su familiar. Invitó a aquellas mujeres que puedan estar padeciendo maltrato a dar el paso de buscar ayuda, resaltando la historia de su hermana como ejemplo.

“Vean el caso de mi hermana, hizo todo lo posible para cambiar a su pareja, tuvo psicólogos, clínicas... lo que fue posible por el enamoramiento que ella tenía hacia él para cambiarlo, y no cambió. No esperen que sus parejas cambien, tomen su decisión”, enfatizó Victoria.

Asimismo, se unió a la conmemoración Mario Valencia, hijo de la patinadora, quien expresó su oposición a cualquier acuerdo previo entre la defensa de Andrés Gustavo Ricci, la pareja de su madre señalada como responsable de su trágico fin, y la Fiscalía.

“Yo espero que no haya un preacuerdo, que no haya algo con lo que él pueda salirse con la suya. Sólo espero que haya justicia, y que actúe para él y para toda persona que cause daño en esta tierra”, afirmó Valencia. Agregó que desconocía el lado violento de la relación entre Tristán y Ricci, lo que resalta la complejidad y elocuencia de la situación.

Andrés Ricci, presunto asesino de Luz Mary Tristán, tenía pensado suicidarse

El mundo del deporte continúa lamentando la muerte de la patinadora colombiana Luz Mery Tristán, quien habría sido asesinada por su pareja, el empresario Andrés Ricci, en la ciudad de Santiago de Cali. Las autoridades señalan a Ricci de haber disparado a Tristán, además, en medio de las audiencias realizadas por la Fiscalía se conoció que este sujeto habría planeado quitarse la vida luego de presuntamente haber cometido el homicidio.

El lamentable suceso se conoció en la mañana del 6 de agosto del 2023, cuando en la capital del Valle del Cauca se empezó a rumorar sobre la muerte de Luz Mery Tristán, teniendo en cuenta que en la noche del 5 de agosto, las autoridades habían recibido un reporte por parte de la comunidad, en donde se informaba sobre varias detonaciones al oeste de la ciudad en la vía Cali - Cristo Rey.

Sobre este caso, Noticias RCN conoció el informe de la Fiscalía General de la Nación sobre el caso en que se ve involucrado Ricci. El empresario habría tenido una conducta cuestionable mientras compartía con la fallecida patinadora, en donde según el fiscal, los celos predominaban y diferentes situaciones que ponían en riesgo la integridad de Luz Mery Tristán.

Presuntamente, el empresario había premeditado este lamentable hecho, teniendo en cuenta que se halló con un sobre de manila con lo que sería una carta testimonial, haciendo referencia a un sepelio y la manera en como debía ejecutarse, citando que tanto a Tristán como al él, tenían que rendirles exequias en la sala en donde se había realizado el funeral de su madre.

“Solo nos pueden velar a los dos en la sala donde velaron a mi mamá, nos queríamos ir, no lo entenderán”, pudo conocer Noticias RCN.

Respecto a estos detalles, el fiscal del caso aseguró que este tipo de conductas llevan a concluir de manera anticipada o al menos inferir, sobre que Ricci quería acabar con la vida de su pareja sentimental y así mismo, proseguir con un acto de suicidio, hecho que habría quedado en presunta evidencia tras la recopilación de pruebas.

“El sobre de manila; eso ya nos previene de que en efecto de que la planeación e intención que tenía ese ciudadano, no era otra diferente al de acabar con la vida e incluso se pensaría el ciudadano podría atentar en contra de su propia vida”, señaló el fiscal.