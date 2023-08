Candidato a la Alcaldía de Soacha tiene en marcha un proceso penal por presunta estafa

Camilo Nemocón candidato a la Alcaldía de Soacha es acusado de estafa. Foto: Twitter

Camilo Andrés Nemocón, candidato a la Alcaldía de Soacha, inscrito por firmas, tiene en marcha un proceso penal por una presunta estafa, en la que vendió una camioneta que, al parecer, era alquilada. La víctima, identificada como Steven Téllez Alonso, denunció que el vehículo que le compró al entonces concejal Nemocón no se podía vender porque había sido alquilada.

La supuesta estafa se habría dado porque una persona quiso comprar el vehículo, pero resultó comprando un carro que no era posible vender y que Nemocón, en 2018, cuando era concejal del municipio, participó de ese negocio.

Dentro del proceso que está en la Fiscalía, Steven Téllez Alonso, quien fue reconocido como víctima, denunció al entonces concejal y ahora candidato al considerar que lo estafaron en ese negocio, porque el vehículo contaba con varias complicaciones.

La acusación que se señala en la Fiscalía dice lo siguiente: “Stiven Tellez comenzó a utilizar el rodante, pero, como se trataba de un vehículo con blindaje y el vendedor no daba mayor razón sobre la resolución que lo autorizaba, decidió contactarse con la empresa Blin Rent a Car Ltda, en donde, por solicitud del gerente Mario Aníbal Castro, se reunieron el día 30 de noviembre de 2018″.

“En dicha reunión, Mario Aníbal le informó a la víctima que había sido estafado, ya que el vehículo era de propiedad de la empresa Blin Rent a Car Ltda, la cual lo había arrendado meses atrás y que dicha situación le fue comentada al señor Camilo Andrés Nemocón quien, pese a asegurar que colaboraría con la situación, nunca retornó el rodante. Ante esta circunstancia, la víctima de buena fe retornó el rodante, percatándose que efectivamente había sido estafada”, agrega la acusación.

“Los hechos anteriormente relatados permiten establecer que, al percatarse el señor Camilo Andrés Nemocón de la situación del rodante del cual era tenedor, decidió desplegar un engaño dirigido a inducir en error a Steven Téllez Alonso”, continúa el documento.

“Una vez la víctima observó el rodante y creyendo erradamente que se trataba de un bien mueble que no tenía inconveniente legal alguno, decidió suscribir un contrato de compraventa producto del cual el señor Albarracín Sierra y Nemocón Valenzuela recibieron la suma de cuarenta millones de pesos m/cte ($40.000.000) en efectivo, en perjuicio correlativo al patrimonio de la víctima”, señala el documento de la Fiscalía.

Por todo esto, el fundamento jurídico de la acusación de la Fiscalía señal que “es claro que los acusados pusieron en movimiento un plan previamente maquinado, para vender y perjudicar a la víctima con un vehículo del que tenían pleno conocimiento, no podían vender ni transferir, por lo que se concluye, su intención al suscribir el contrato nunca fue la de cumplir el mismo, pues no tenían la capacidad ni la posibilidad de hacerlo”.

Respuesta de Nemocón

El candidato a la Alcaldía contó su versión de los hechos a través de un video en el que contó que el estafado fue él y no la persona que está denunciando: “Un señor Jhonny Granada publicó una camioneta a través de internet, al ver la publicación pregunté por ella y en ese momento me encontraba fuera de país. Una vez ellos me manifestaron que la camioneta estaba disponible en el mercado, yo procedo a hacerle las respectivas revisiones ante la empresa Sura para hacerle un acompañamiento comercial”.

“También pedí un certificado de libertad de dicha camioneta para corroborar que no tuviera ninguna anotación y que estuviera realmente en el mercado, pues me salió como anexo en el documento firmado por ellos que la camioneta no tenía ningún impedimento legal y que estaba totalmente apta para un proceso de compraventa”, añadió Nemocón.

“Como cualquier persona, teniendo acompañamiento comercial de Sura, teniendo certificado de libertad, teniendo la promesa de compraventa del representante legal, procedo a dar unas arras para adquirir la camioneta con la sorpresa de que, desafortunadamente, nunca me pudieron hacer los papeles y sí se configura una estafa en contra mía”, concluyó.