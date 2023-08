Las bajas, novedades y sorpresas de Atlético Nacional para enfrentar a Racing en los octavos de final de Copa Libertadores

Atlético Nacional visitará a Racing (Argentina) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Foto: AFP.

Llegó el turno de Atlético Nacional de cerrar su serie de octavos de final de Copa Libertadores y ante Racing intentará entrar al grupo de los ocho mejores equipos del continente que disputarán los cuartos de final.

Te puede interesar: Estos serían los rivales de Atlético Nacional y Deportivo Pereira en los cuartos de final de la Copa Libertadores

El conjunto antioqueño dirigido por William Amaral debe defender la ventaja de 4-2 conseguida en el Atanasio Girardot. Ante la academia, el verdolaga tendrá que aguantar la arremetida ofensiva de los argentinos para poder pensar en los cuartos de final.

Quienes no hicieron parte del grupo que viajó a suelo gaucho fueron el delantero Dorlan Pabón y el defensor Sergio Mosquera, siendo el primero una baja bastante importante para el esquema ofensivo del equipo.

Te puede interesar: Atlético Nacional reclama ante la Conmebol por “deficiente y cuestionable” arbitraje contra Racing en la Copa Libertadores

Pabón cayó lesionado el pasado 16 de julio durante la primera fecha de la Liga BetPlay II-2023 ante Once Caldas. Tras una evaluación médica, el club comunicó oficialmente que su afectación se trataba de una lesión de sóleo en la pierna izquierda y que su incapacidad se definirá según evolución. El artillero inició trabajo de campo el pasado 9 de agosto.

En cuanto a Mosquera, este sufrió una lesión muscular de isquiotibial derecho el pasado 8 de agosto cuando enfrentaron al Deportivo Cali por la cuarta fecha del rentado local. El zaguero tuvo que salir del campo de juego al minuto 28 y no estará presente ante los argentinos, aunque no representa una baja sensible para el equipo, ya que está siendo tenido en cuenta por Amaral como un suplente.

Te puede interesar: El blooper en el festejo de gol de Atlético Nacional ante Racing que terminó con dos jugadores sentidos

Jefferson Duque será quien tenga la responsabilidad de cubrir el puesto libre de Dorlan. El delantero de 36 años de edad fue autor de uno de los cuatro goles anotados por Nacional en el encuentro de ida y espera poder volver a “besar el santo” en la vuelta.

Aparte de su aporte en la línea de arriba, en dado caso los paisas necesiten usar la famosa táctica de “parquear el bus” la contextura física de Duque puede aportar para contrarrestar el juego aéreo de los argentinos.

En cuanto a quien tendrá la batuta en la última línea del equipo será el experimentado zaguero Cristian Zapata. El capitán jugó los 90 minutos completos en el partido de ida y al igual que Duque, también fue autor de uno de los goles de la victoria.

Durante este año Zapata ha tenido algunos altos y bajos en rendimiento, pero en el inicio de este último semestre de competiciones ha impulsado positivamente su juego.

Si Atlético Nacional logra defender el marcador global y avanza a los cuartos de final del certamen internacional, deberá enfrentar a Boca Juniors (Argentina) en esta fase. El cuadro xeneize clasificó a esta instancia luego de eliminar a Club Nacional de Football (Uruguay) desde la serie del punto penal.

La ficha del partido

Racing vs. Atlético Nacional

Lugar y fecha: Cilindro de Avellaneda, Argentina, jueves 10 de agosto.

Canales de transmisión: STAR+ & ESPN: 6:30 p. m. // Previa y partido.

Posible alineación Racing: Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Roger Martínez y Gabriel Hauche

D.T. Racing: Fernando Gago.

Posible alineación Atlético Nacional: Kevin Mier; Cristian Castro Devenish, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Jhon Duque; Brahian Palacios, Neyder Moreno, Nelson Deossa; Jefferson Duque.

D.T. Atlético Nacional: William Amaral.

Los datos del partido

- Atlético Nacional es el segundo equipo extranjero, junto con Peñarol, que más veces ganó en Argentina por Libertadores (6). El primero en ese listado es Nacional de Uruguay (7).

- Racing nunca ha perdido de local contra equipos colombianos en la Libertadores: disputó cinco encuentros, ganó cuatro y empató uno. En esa cantidad de encuentros marcó 15 goles y le convirtieron seis.