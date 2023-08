Hernán Torres lleva solo dos meses en Ecuador y teme ser despedido: “No sé si me quieran echar”

Hernán Torres comenzó su camino en Emelec el 8 de junio y fracasó en el principal objetivo con la Conmebol Sudamericana. Reuters/Sergio Moraes

Hernán Torres es uno de los entrenadores colombianos más exitosos de los últimos años, prueba de ello son sus campañas en distintos clubes tanto del país como a nivel internacional, donde actualmente se encuentra en el Emelec y lleva tan solo dos meses en el cargo.

Aunque el entrenador tiene poco tiempo en el cuadro Eléctrico de Ecuador, empezó a sentir la fuerte presión de dirigir a un equipo grande de ese país y no conseguir los resultados esperados, como pasó en la Conmebol Sudamericana tras ser eliminado por Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia eliminó al Emelec de la Conmebol Sudamericana por marcador global de 3-1. Foto Archivo

Por esa razón, el mismo técnico colombiano fue el que dijo que había temor de que lo despidieran muy pronto, ante el traspié en el certamen internacional, apenas lleva una fecha de la Serie A y posiblemente no pueda continuar su proceso para el final de 2023, según sus declaraciones.

“El camerino está triste”

Luego del partido ante Defensa y Justicia en Argentina, donde ganó el Halcón por 1-0, el técnico Hernán Torres mostró a la prensa la tristeza que se sentía en el Emelec tras la eliminación, principalmente porque lucharon por alcanzar la clasificación ante un rival complicado.

“Pienso que mi equipo probó fútbol, que es lo que queremos; generó fútbol, que es el que queremos; jugó para adelante, que es lo que queremos; buscó el arco rival, que es lo que queremos. Miren que a pesar del resultado, porque igual el marcador nos entristece y nos amarga, queríamos seguir soñando y hacer realidad nuestros sueños, pero el fútbol es así. Hoy Emelec perdió y no podemos olvidarnos de ese tema. El camerino está triste”, dijo el colombiano.

Hernán Torres, técnico de Emelec, dando indicaciones en Argentina en el duelo ante Defensa y Justicia por Conmebol Sudamericana. Foto Archivo

Torres añadió después que la derrota le hizo sentir que no continuaría en el cargo de entrenador, sumado a los rumores que fueron corriendo en las últimas semanas tras el mal inicio en la Serie A, con empate sin goles frente a Libertad, y ahora la eliminación en Sudamericana: “No sé si me quieren echar, porque yo no sé por qué se están diciendo esos temas”.

“Yo aquí vine a trabajar, siempre hay inconvenientes como se encuentran en todos los equipos, y como tal estoy tratando de enfrentar las situaciones que hay (…) Emelec es un equipo que quiere salir adelante, que quiere sobreponerse a la situación que está viviendo. Es un grupo humano comprometido con la causa y con el objetivo y eso me motiva más para lograrlo. Pienso que el presidente, la junta directiva, jugadores y cuerpo técnico estamos unidos para luchar y conseguir los objetivos que nos hemos propuesto”, afirmó.

Respaldo del presidente

Así como Hernán Torres tuvo el respaldo de los presidentes de Millonarios y Tolima, equipos a los que sacó campeón en Colombia, también lo tiene en Ecuador con José Pileggi, quien apoyó al entrenador en el mal momento y sobre todo por su decisión de no convocar a los jugadores Édgar Lastre, Bryan Carabalí y John Jairo Sánchez.

“Como dirigente tenemos que respaldar esa situación. Si él encuentra que una situación no le parece adecuada para el equipo en este momento, hay que respaldarla. Por eso lo hemos contratado a él con toda su experiencia. Para eso él es el técnico y nosotros somos los dirigentes. Apoyamos frontalmente todas las decisiones que tome Hernán y su cuerpo técnico en cuanto al equipo de fútbol de primera”, afirmó el directivo.

Jorge Pileggi, presidente del Emelec de Ecuador y que respalda al técnico Hernán Torres. Twitter CS Emelec

El presidente de Emelec agregó que “hay mucho chisme en esto, Hernán está muy satisfecho de estar en Ecuador. Es un reto para él, así me lo ha manifestado, y le estamos dando todo su apoyo para todo lo que necesite para desarrollar su trabajo”.