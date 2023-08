Atlético Nacional preocupado porque la Policía no volverá a hacer requisas al ingreso del Atanasio Girardot: “Significa un riesgo”

Atlético Nacional informó que la Policía no volverá a hacer requisas al ingreso al estadio. | Foto: Alcaldía de Medellín.

A través de un comunicado, Atlético Nacional informó en la mañana del jueves 10 de agosto que en los filtros de ingreso al Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, la Policía Nacional no deberá hacer requisas pues significa “un riesgo para el ejercicio de derechos y libertades públicas de los asistentes a los certámenes deportivos”.

Te puede interesar: Sobre los polémicos contratos vinculados al escándalo de Nicolás Petro y Day Vásquez, estas fueron las explicaciones de la Gobernación del Atlántico

“En línea con lo expresado por la Dimayor en el pasado 17 de abril de 2023 en sentido que las obligaciones relativas a seguridad y orden público se encuentan en cabeza de las autoridades admnistrativas y de policía de nivel nacional y local, por tanto, no se pueden trasladar a los clubes de fútbol profesional, ni a los particulares contratados por estos para prestar servicios de logística”, indicó el documento.

De acuerdo con información revelada por el club, el único cuerpo facultado para realizar registro de personas es la Policía Nacional: “Atlético Nacional expresa su preocupación ante el cese del apoyo por parte de la Policía Nacional para realizar dichos controles (registros de personas) en los filtros de ingreso al estadio”, se lee en el informe.

Te puede interesar: Paulo Autuori ya tiene nuevo equipo tras su salida de Atlético Nacional: dirigirá a un campeón de Copa Libertadores

Es así que el cuadro antioqueño expresó que comprende y atiende el llamado de las autoridades locales para asumir los deberes que le corresponden como empresa particular “que hace uso de un escenario público y asume todos los esfuerzos tendientes a garantizar condiciones de seguridad, pero resultan infructuosos al no poder desplegar una labor que, como se vio, está reservada excluisvamente a los miembros de la Policía Nacional”, sostuvo.

Finalmente, Atlético Nacional hizo un llamado público con el fin de que la Policía Nacional reasuma el acompañamiento en los filtros de ingreso a los estadios del país, particularmente en la ciudad de Medellín.

Requisas en el Atansio Girardaot. | Foto: cortesía.

Líderes de la barra Los del Sur, del Atlético Nacional, serán imputados por la Fiscalía tras los desmanes en el Atanasio Girardot

Luego de los bochornosos incidentes del pasado 16 de abril del 2023 en el estadio Atanasio Girardot, en el partido entre Atlético Nacional vs. América de Cali, que tuvo que ser suspendido, la Fiscalía imputará cargos a cuatro de los líderes de la barra brava Los Del Sur.

Te puede interesar: Estos serían los rivales de Atlético Nacional y Deportivo Pereira en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Aquella tarde en Medellín se registraron más de 80 personas heridas y daños que superaron los 1.000 millones de pesos.

Según Blu Radio, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, Andrés Felipe Muñoz Lara y Raúl Eduardo Martínez Hoyos serán procesados por el delito de instigación para delinquir agravada. La Fiscalía no logró comprobar la participación de los barristas en los desmanes, aunque sí pudo demostrar que incitaron a otros miembros de la barra a lesionar y ejercer violencia contra servidores públicos y daño en bien ajeno.

El 17 de abril, W Radio reveló los audios que habrían sido enviados entre los líderes un día antes de los incidentes en el estadio Atanasio Girardot y que resultaron ser claves para la Fiscalía:

“Ya luego, entonces, Felipe fueron y les dijeron díganos o es que ustedes no quieren trabajar con nosotros o digan como es que es para uno saber entonces. Y que hoy los llamaron a una reunión con el club y salió ese cucho, ese pirobo cucho, no el presidente sino el otro, Benjamín y que tales y que le dijo que ya las boletas de cortesía de local, ya tampoco se las iban a dar y que ellos ya cortaban con la barra todo lo que tenían que ver. Cortesías ya no van a dar, a la logística no le van a pagar nada, entonces básicamente, ellos cortaron todo con la barra”.

Este mismo sujeto nombra a Felipe Muñoz, líder de la barra brava de Atlético Nacional, y quien una vez terminada la reunión dio la orden de que ante América de Cali se realizarían las protestas violentas para dar un mensaje a los directivos. El hombre del audio asegura que se trata de una “Guerra fría” en contra de la institución y expresa que el ambiente esa tarde en el estadio sería tenso: