Angélica Lozano aseguró que la Alianza Verde seguirá como partido de Gobierno

En entrevista con Infobae Colombia la senadora de la Alianza Verde aseguró que se debe bajar el tono a la expectativa sobre la reunión de la bancada de su partido, aplazada esta semana y en la cual la colectividad definiría una postura sobre si se mantiene el apoyo al Gobierno nacional.

“Fue una reunión periódica y no había misterio, no fue una reunión extraordinaria o especial; de hecho, venimos de una temporada de reuniones diarias durante un mes por todo el comité de avales. Fue aplazada, pero también son frecuentes los aplazamientos”.

Luego indicó que “el partido Verde va a seguir igual: en carácter de Gobierno, y va a seguir apoyando activamente los proyectos y respetando las voces internas total o parcialmente disidentes. No hay una postura de impositivo silencio, de apoyo y de guardarse las opiniones; el partido sigue de Gobierno, pero como en todas las reformas, seguirá activamente promoviéndolas, lo que implica también plantear las modificaciones que a criterio de cada congresista sean necesarias y vitales”.

Sobre las declaraciones del hijo de Gustavo Petro en la audiencia afirmó que “es una situación indeseable que rechazamos y repudiamos colectivamente, pero es del fuero de la justicia que personas como él o su pareja anterior tienen que acudir y responder por la justicia por cualquier delito que hayan cometido”.

Acerca de una posible culpa del presidente Gustavo Petro sobre lo que afirmó su hijo, Lozano señaló. “No podemos hacer futurología, nosotros creemos que es un hombre correcto y mucho más en asuntos de dinero, no es un hombre que se haya movido en 40 años de vida pública por acumular un capital o por tener una forma de vida como la que terminó viviendo el hijo. Creemos que con el presidente podemos tener diferencias puntuales, pero no es un hombre que se mueva por dinero, ha combatido las mafias. Entonces no mezclamos puntos concretos de Gobierno con un manto de duda sobre su honorabilidad”.

“La reforma pensional, la de mejor estructura”

Sobre la pregunta de cuál reforma propuesta por el Gobierno le atrae más, dijo que en la que más cree es en la pensional que pronto tendrá su segundo debate en la plenaria del Senado de la que ella hace parte. “Es decir, yo en esta instancia voy a votar, puesto que el primer debate fue en la Comisión Séptima y yo hago parte de la Cuarta que es de presupuesto. Esa es una reforma que tiene buen enfoque, buena estructura, que en el trámite del primer debate tuvo un relativo alto nivel de consenso y por supuesto que tiene varios puntos en discusión”.

Aseguró que el gran debate será con los grandes partidos y con los fondos privados por el tope de pilar contributivo, donde el Gobierno propone que sea de tres salarios mínimos, mientras los fondos y algunos partidos sostienen que es mejor un monto inferior.

“Ese será tal vez el punto más álgido del debate, pero es un tema propio del Congreso. Es una reforma que creo tiene un mayor impacto en la calidad de vida de la gente porque apunta a darle un ingreso permanente a los adultos mayores de más de 65 años en situación de desprotección absoluta y un ingreso que puede oscilar a un cuarto de salario mínimo, ese ingreso puede marcar la diferencia en la calidad de vida, en protección, en nutrientes y de estabilidad de tres millones de personas que se encuentran desprotegidos”, sostuvo la congresista.

Recordó que el país solo cuenta con 2 millones y medio de pensionados, dentro del cual se encuentran un grueso de servidores públicos, por eso se proyecta una vejez muy difícil. “Más aún, cuando ha cambiado el patrón familiar, antes las parejas tenían un gran número de hijos, entonces aunque hubiese informalidad, entre unos y otros respondían por la vejez de sus padres, pero ahora es uno o dos hijos máximo, donde la situación es diferente”.

Explicó que en cuanto a las otras dos reformas, la de salud y la laboral, como ella no está en Comisión Séptima, tendría la opción de votar en cuarto debate cuando ya los proyectos lleguen muy maduros y superando tires y aflojes.