Amparo Grisales recordó su romance con Julio Iglesias en “Yo me llamo”: “es un divino”

Durante los años 70, Amparo Grisales y Julio Iglesias sostuvieron un breve romance (Caracol Televisión/Captura de pantalla y Andina)

Durante más de medio siglo, Amparo Grisales se ha mantenido como un nombre de primera línea en la televisión colombiana. Fuese como actriz, presentadora, modelo o como parte del jurado en Yo me llamo en el que viene participando desde 2011, la manizaleña se ha convertido en un icono cultural para los colombianos.

Ella misma parece consciente de ello, y es así como en el programa de Caracol Televisión no ha desaprovechado la oportunidad de ser uno de los principales atractivos del reality para recordar distintos aspectos de su vida, a la par que se muestra directa y frontal cuando debe dar su punto de vista sobre alguno de los participantes o inclusive sobre los otros dos miembros del jurado, César Escola y Pipe Bueno.

Entre los recuerdos que más llamaron la atención de los televidentes están aquellos que se relacionaban con sus relaciones pasadas, y es que Amparo se ha caracterizado por llevar una vida privada muy cerrada y estricta, alejada de los medios de comunicación.

Pero durante uno de los programas trajo a colación una de estas relaciones del pasado, y una de las más sonadas: la que mantuvo con el cantante español Julio Iglesias.

Todo inició cuando a las audiciones de Yo me llamo llegó un participante que iba a representar al también cantante Enrique Iglesias. Al presentarse, la diva le dijo: “Ven para acá, porque yo fui novia de tu papá”.

Amparo recordó todo lo que rodeó ese romance y explicó que cuando conoció a Julio, si bien su popularidad ya venía en ascenso, no era todavía el multiventas que llegó a ser entre fines de los 70 e inicios de los 80.

“Él todavía no se presentaba en estadios y coliseos, ya aquí sonaba, pero no era el Julio de después”, señaló. Aunque no profundizó en detalles sobre su relación, aseguró que todavía se ven ocasionalmente:

“Cuando yo me lo encuentro y me invita a cenar, porque todavía nos vemos a veces, está Miranda (pareja sentimental del cantante desde 1991) y le dice él a Miranda: ‘Ella ha sido mi novia’. Él es un divino y Miranda es una divina… entonces le dice a la gente: ‘Yo amo a esta mujer (haciendo referencia a Amparo) porque me conoció en las vacas flacas’”.

Sin embargo, años atrás en una entrevista de 2003 en Yo, José Gabriel, Amparo habló con más profundidad sobre su romance con el cantante. La charla en el programa del presentador bogotano fue bastante particular, pues no tuvo lugar en el estudio habitual, sino en Cartagena, y en ella inicialmente estaba solamente el intérprete de Me olvidé de vivir.

En un momento dado, el conductor del programa presentó a la mismísima Amparo Grisales. Tras abrazarse efusivamente, José Gabriel les preguntó cómo se conocieron. Julio explicó que durante esa época tenía que “esconderla en el armario” porque Grisales ya era muy famosa y preferían mantener su relación en privado. Amparo añadió entre risas: “y era muy chiquita”. Luego, la actriz relató: “Nos conocimos en un restaurante en Bogotá. Él estaba recién separado, al igual que yo, y me dijo que me parecía a su ex”. De inmediato, ella preguntó a Julio: “¿Por qué le dices eso a todas?”.

Julio invitó a Amparo a su concierto en el Hotel Tequendama de Bogotá y más tarde a su suite, pero esta se llenó de periodistas y de otras celebridades, por lo que Julio la escondió en el closet de su habitación para que no se produjera un gran revuelo mediático.

La actriz recordó en ese momento que “él les decía a todos que yo era divina, despampanante, y yo veía detrás del closet. De repente les decía ‘ya vengo’, se metía al cuarto, abría el closet, me daba un beso y se devolvía”. Por su parte, el cantante reconoció en su momento que Amparo “lo tiene todo”.