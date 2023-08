La ministra de Trabajo tendría por lo menos tres familiares cercanos trabajando en el Gobierno: representante del Centro Democrático denunció supuesto caso de nepotismo

El representante del Centro Democrático Andrés Forero denunció que la ministra Gloria Inés Ramírez tiene dos hijos con contratos con el Estado, y ahora suma a su hermana. Foto: Twitter.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero hizo una fuerte denuncia a través de sus redes sociales sobre lo que podría ser un nuevo caso de nepotismo dentro del Gobierno Nacional.

Te puede interesar: Gloria Inés Ramírez: “No es cierto que recortando derechos se genera empleo”

Según acusa el funcionario, hay una presunta contratación en algunos puestos del Estado de tres familiares de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien es una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro.

En uno de los casos estaría la hermana de la ministra, Diana Zuleyma Ramírez Ríos, quien ejerce el cargo de subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud, INS.

Andrés Forero denuncia nepotismo por parte de MinTrabajo. Foto: @AForeroM

El contrato de la Diana Ramírez está activo desde febrero del presente año, y según la denuncia de Forero la hermana de la jefe de la cartera de Trabajo devenga un salario base de casi ocho millones de pesos.

Te puede interesar: Expertos criticaron que la transición energética de Gustavo Petro establezca que Colombia importe gas desde el 2026: “Es la ruina inmediata”

“¿El Estado convertido en bolsa de empleo familiar? Además de sus dos hijos, la hermana de Gloria Inés Ramírez también entró al Gobierno Nacional, tras su designación como ministra”, recalcó el congresista del Centro Democrático.

Con el objetivo de argumentar su denuncia, el representante Andrés Forero incluyó en su publicación en Twitter un fragmento de dos documentos diferentes en los que se evidenciaría la relación que guardan los funcionarios con la ministra.

Te puede interesar: Listos los primeros documentos de la hoja de ruta para la transición energética de Colombia

Para el parlamentario es curioso que “ni la ministra ni la hermana registran relación de parentesco. Además, la Ministra de Trabajo ya no registra a sus hijos en el formato de potenciales conflictos de interés”.

En cuanto a los dos hijos de la ministra, el mismo congresista había denunciado que también tenían puestos con el Gobierno.

Por un lado está Diego Alejandro Restrepo Ramírez, quien se encuentra trabajando como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ganando un salario de 7.775.515 pesos.

El contrato fue certificado el 11 de abril de 2023, y el funcionario se posesionó un día después, es decir el 12 de abril, según se publicó en las redes oficiales de la entidad. Mientras tanto en otro documento, Restrepo Ramírez aparece como hijo de la ministra de Trabajo.

“Ahora uno entiende por qué no está preocupada de que su reforma laboral no vaya a generar empleos. No es uno, no son dos, sino tres los familiares cercanos de la Ministra que llegaron a trabajar al Gobierno Nacional desde que ella fue designada”, agregó Forero.

Por otro lado está Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, se conoció que contrató con el Ministerio de Cultura por un monto de 76 millones de pesos.

La contratación que fue directa indica que entre las funciones que tiene está la de prestar servicios profesionales para “apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Cultura, así como el manejo de agenda y proyectos del titular de la cartera”.

El documento está registrado en la plataforma Secop, y aparece firmado el 18 de enero de 2023 con fecha de finalización el próximo 31 de agosto del año en curso. Mensualmente este contrato registra un sueldo al mes de 9.500.000 pesos durante los ocho meses de su duración.

Volviendo al caso sobre Diana Zuleyma Ramírez, hermana de la ministra de Trabajo, el Representante a la Cámara del Centro Democrático, criticó que no se haya declarado que hubiera conflicto de interés por ninguna de las dos mujeres. Por esta razón, el representante, anexó en su denuncia documentos en los que se evidencia que no se especifica la relación.

En la hoja de vida de Diana, se hace referencia a que es bacterióloga de profesión, cuenta con una especialización en salud ocupacional, gerencia y control de riesgos, y también tiene una maestría en epidemiología. En su experiencia laboral menciona que ha trabajado en varios hospitales, al igual que en la Gobernación de Risaralda.

“Es lamentable que en el denominado Gobierno del cambio se haya enquistado el nepotismo, son varios los ministros que han estado rodeados por escándalos por cuenta de los familiares que llegaron a trabajar con el Gobierno Nacional desde que ellos fueron designados o se posesionaron”, afirmó el representante a la Cámara.

Por su parte el congresista también recordó lo sucedido con la exministra de Minas y Energía Irene Vélez, de quien se conoció que su esposo, Sjoerd Van Grootheest obtuvo un contrato con el Fondo Colombia en Paz. Debido a esta polémica y sumada a otras más, Vélez salió de su cargo.