Proyecto de ley que reviviría los días sin IVA en Colombia sigue avanzando en el Congreso de la República

Día sin IVA en Colombia. Imagen de referencia.

El proyecto de ley que busca revivir hasta tres días sin IVA en Colombia ha superado su segundo de cuatro debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que podría significar un retorno de estas jornadas que en el pasado han sido beneficiosas tanto para empresarios como para usuarios.

Te puede interesar: Presidente Petro espera que al finalizar en 2023 exista una reducción entre ingresos y los gastos

El propósito detrás de esta iniciativa, tal como se aprobó, es establecer de manera institucional estas fechas en el país.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, quien es coordinador ponente del proyecto, explicó que la propuesta “faculta al presidente de la República para decretar hasta tres días sin IVA y, además, definir las actividades económicas que se quieran promover. De esta manera se logra trabajar por los ingresos, el empleo, se apoya el comercio y se benefician todos los colombianos”.

Te puede interesar: Primer año del Gobierno de Gustavo Petro: avances, promesas y diferencias con Iván Duque

La iniciativa contempla la posibilidad de determinar las condiciones de productos y rango de precios que serían abarcados por la medida durante estas jornadas en el país.

Garcés resaltó que la aprobación de esta iniciativa no fue sencilla debido a la resistencia de algunos sectores que no compartían los mismos objetivos. No obstante, afirmó que muchos colombianos podrían verse beneficiados por esta ley si se aprueba en su totalidad.

Te puede interesar: Ministros de Gustavo Petro fueron citados a debate de control político por baja ejecución presupuestal

Los días sin IVA generaron controversia durante la tramitación de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en 2022, y que entró en vigor el primero de enero de este año. Después de varios debates y discusiones sobre su permanencia, se decidió que en 2023 estas jornadas serían opcionales.

La última de estas jornadas, que estaba prevista para este año, fue cancelada por el Gobierno Petro, acción que fue cuestionada por distintos sectores económicos, empresariales y políticos del país.

En este contexto, Garcés adelantó que para el tercer debate de este proyecto que busca revivir los días sin IVA, se pretende revisar alternativas que promuevan la preferencia por productos de manufactura nacional y agropecuarios, de manera que se incentive la industria y la agricultura en Colombia.

Saray Robayo, representante a la Cámara y ponente de la iniciativa, enfatizó la necesidad de implementar el Día sin IVA como una política de Estado para impulsar la economía del país. Según ella, con esta medida los colombianos podrían acceder ahorros en la compra de útiles escolares, insumos agropecuarios, artículos de vestuario y electrodomésticos.

Este proyecto, según el representante del Centro Democrático, tendría varios beneficios, como el fomento de la planificación financiera en familias de bajos ingresos que, a través del ahorro, podrían acceder a productos como electrodomésticos.

Además, estimularía el consumo y fortalecería la cadena productiva, apoyando el desarrollo económico y beneficiando a la población en momentos de crisis económicas o inflación. En caso de ser aprobados, estos días sin IVA permitirían al Gobierno definir las fechas y productos incluidos en esta medida.

El presidente Gustavo Petro explicó por qué se eliminó la jornada

Una decisión que, apenas desde su anuncio, causó polémica por parte de los gremios del comercio que consideraban esa exención como una oportunidad para dinamizar la economía. Pero ya no hay marcha atrás, el exministro José Antonio Ocampo y el presidente Gustavo Petro defendieron su eliminación en su momento.

El presidente Petro le respondió a través de Twitter a Jaime Cabal, presidente de Fenalco, quien defendió el Día sin IVA en Radio Nacional. Según el líder gremial, el sector comercio dejará de vender 12 billones de pesos, que consideran una cifra considerable en el agregado nacional, porque la cadena de valor incluya la producción nacional.

Para el jefe de Estado el origen de los productos exentos durante la jornada de exención es uno de los motivos para no realizar el tercer Día sin IVA programado para el próximo mes. Petro sostuvo que la adquisición de bienes importados puede generar un daño en la economía nacional.

“En la medida que el día sin IVA no separa la venta de productos nacionales de importados, genera un fuerte daño a la economía. Si queremos mejorar la situación económica, hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia”, escribió el presidente.