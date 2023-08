Para Carolina Corcho, el libro de Alejandro Gaviria no es un análisis a la política de Petro: “es una diatriba de un exministro”

En entrevista con Daniel Coronell, Carolina Corcho aseguró que el libro del exministro Alejandro Gaviria no se puede tomar como un análisis de la política del primer año de Gustavo Petro. Foto: Infobae.

La salida de Alejandro Gaviria del gabinete del Gobierno nacional fue uno de los primeros indicios de que algo no andaba bien al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

Te puede interesar: Alejandro Gaviria rechazó versiones de una “conspiración golpista” en el escándalo de Nicolás Petro

Tras dejar el cargo como ministro de Educación, Gaviria publicó un libro que tituló La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio. Con su escrito, Alejandro Gaviria narró los pormenores de lo que sucedió desde el inicio del mandato de Petro hasta la fecha de su salida, pero, al parecer, algunas cosas que el exministro relató no concuerdan con la realidad.

Así lo afirmó la exministra de Salud Carolina Corcho en una entrevista con el periodista Daniel Coronell para su canal de YouTube. En ella, dio una idea de las posibles razones por las que Gaviria habría dejado el gabinete y analizó lo que el exministro relata en su libro.

Te puede interesar: Congreso inició la investigación contra Gustavo Petro por escándalo de dineros ilícitos: ¿quiénes son los representantes instructores?

Aunque no es la primera vez que un exfuncionario de algún gobierno realiza una publicación luego de salir del gabinete ministerial, Daniel Coronell explicó que en esta ocasión el presidente Petro no le ha dado importancia y no ha leído el ensayo del exministro.

“El presidente Gustavo Petro no ha comentado el libro de Alejandro Gaviria y, según una persona cercana al mandatario, no lo ha leído. Sin embargo, varios miembros del alto gobierno han manifestado su inconformidad por la publicación y es probable que ninguno de ellos hable públicamente del libro de Gaviria, porque no quieren ayudarle a su difusión”, aseguró el periodista.

Te puede interesar: Ernesto Samper aseguró que él y Petro son inocentes y que hay “una intención conspirativa de la derecha”

Por su parte, la exministra Corcho aseguró que leyó el libro porque en uno de sus capítulos habla sobre la reforma a la salud que ella misma estaba impulsando antes de su salida del gabinete: “Yo hice la lectura del libro debido a que me expresan y me dicen que en este libro hay un capítulo sobre la reforma a la salud donde yo estuve al frente”.

Para Carolina Corcho, el libro no se puede tomar como un análisis de la política de Gustavo Petro en su primer año de mandato; tampoco, aseguró la exministra, hay una explicación de la labor de Gaviria como cabeza del Ministerio de Educación, por lo que cuestionó su labor mientras se desempeñó como jefe de la cartera: “El libro no constituye ningún análisis de política pública, es un libro que prácticamente es una diatriba de un exministro contra el presidente de la República y está lleno de epítetos, de adjetivos y no hay ningún capítulo que referencia ni trabaje alrededor del tema central que era la cartera del ministro, que es el tema de educación, lo que uno se pregunta es entonces: ¿qué estaba haciendo el doctor Alejandro Gaviria en el Gobierno de Gustavo Petro?”.

De acuerdo con Carolina Corcho, Alejandro Gaviria argumentó su libro a partir de las notas y apuntes de su libreta, los cuales presenta como irrefutables, por lo que para la exministra es más un tema de desacuerdos entre Gaviria y Petro.

“El libro se fundamenta en las propias notas y apuntes de una libreta del autor, libreta que él muestra como la evidencia de los hechos que él relata como irrefutables y como la verdad, entonces es claro que hay una diferencia de fondo del autor, del exministro, con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Sobre la salida de Alejandro Gaviria del gabinete, Carolina Corcho aseguró que la respuesta a lo que sucedió se puede leer en el libro, pues todo estaría relacionado con un desacuerdo con el programa de Gobierno de Gustavo Petro.