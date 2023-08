Felipe Aguilar reforzaría un gran de Argentina tras su paso por Lanús

El defensor colombiano se sumaría a las filas de Independiente. Foto: Lanús

Tras su paso por Lanús de Argentina, con el que jugó por totas las competiciones un total de 15 partidos sin llegar a convertir goles ni asistencias en 1.176 minutos en cancha, Felipe Aguilar aún no tiene definido del todo su futuro, dado que su pase pertenece al Athletico Paranaense, que lo cedió al Granate.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Felipe Aguilar publicó un sentido mensaje de despedida para los hinchas del conjunto argentino en el que jugó el último año.

“Hoy por medio de este post me gustaría primero que todo expresar mis agradecimientos a Dios, por permitirme vivir esta nueva experiencia en mi vida, al Club Atlético Lanús, por abrirme las puertas al fútbol argentino y haber realizado uno de mis sueños planteados cuando era niño, de la misma manera a todas las personas que hicieron posible mi llegada a la institución.

A mis compañeros de equipo, quienes me acogieron día a día y me brindaron su amistad, al cuerpo técnico por su apoyo y por creer en mí y a todas las personas que hacen parte y trabajan para el club, mis más sinceros agradecimientos. También me gustaría agradecer el cariño de la gente y su apoyo partido a partido. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes, así como también un gran aprendizaje en mi vida personal y deportiva. Les deseo muchos éxitos a todos y que continúen creciendo y siendo bendecidos en su camino.🇱🇻🇱🇻🇱🇻Un fuerte abrazo Granates 🇱🇻🇱🇻🇱🇻”.

El zaguero central de 29 años jugó cedido en la escuadra argentina en el último año. Foto: @felipeaguilar2/Instagram

Cabe recordar que Felipe Aguilar tiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta marzo de 2024; sin embargo, el Furacão no tendría en los planes al ex Alianza Petrolera que volvería a ser cedido, esta vez a un grande del fútbol argentino que está interesado en sus servicios.

Al no ser tenido en cuenta por el Paranaense, que se quedó por fuera de la Conmebol Libertadores tras caer en penales con Bolívar de La Paz, Aguilar está en la mira de Independiente de Avellaneda, que hasta unos días daban por hecho que todo arreglado con el también colombiano defensor Juan Sebastián Quintero, actualmente en Deportivo Pereira.

Inicialmente, los Diablos Rojos negociarían con la escuadra brasileña un préstamo con opción de compra por Felipe Aguilar, que de llegar a un acuerdo sumaría su sexta camiseta en su carrera y la segunda en el balompié argentino.

De acuerdo con la información vía Twitter del periodista argentino Gustavo Medina, las próximas horas serán definitivas para que el santandereano cierre su vinculación del Rey de Copas argentino.

“#Independiente Felipe Aguilar Mendoza es el objetivo central. Se negocia con Paranaense, dueño del pase del ex jugador de Lanús. En éstas horas, una nueva reunión. Ayer hablaron. Hoy siguen”

El jugador llegaría a préstamo con opción de compra. Foto: @GusMedina9/Twitter

Recorrido de Felipe Aguilar

Felipe Aguilar Mendoza nació en Charta (Santander) el 20 de enero de 1993, su debut como profesional fue con la casaca de Alianza Petrolera en 2011, con el que logró el ascenso a la primera división en 2012. En 2016 regresó a Atlético Nacional, con el que hizo proceso en las inferiores. En sus dos etapas en el elenco Rey de Copas ganó ocho títulos en los que destaca la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Hizo parte de la selección Colombia sub-20 que se coronó campeona del suramericano de la categoría que se llevó a cabo en la Argentina en 2013 bajo la orientación de Carlos Piscis Restrepo. Con el combinado mayor debutó en 2016 e integró la lista que disputó la Copa América Centenario en ese mismo año en Estados Unidos.