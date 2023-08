Este es el único equipo de Colombia al que Millonarios no ha podido vencer en la era Gamero, y juega en segunda división

Cúcuta Deportivo es el único equipo que se ha enfrentado al Millonarios de Alberto Gamero y no ha perdido en ninguna ocasión. Foto: Dimayor.

Millonarios, campeón vigente del fútbol profesional colombiano, ganó ante Deportes Tolima su primer partido en esta Liga BetPlay II-2023 y en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, ante Atlético Bucaramanga, buscarán continuar esta racha.

Los dirigidos por Alberto Gamero recibirán este jueves 10 de agosto al cuadro bumangués en el Nemesio Camacho El Campín con la obligación de conseguir la ventaja en la serie eliminatoria que les permita acercarse tempranamente a la fase de cuartos de final.

La más reciente victoria ante el Tolima por la cuarta fecha del rentado local no solo representó un partido más para los albiazules, sino que sirvió para romper una de las peores rachas que sumaba el equipo en los últimos años ante la institución tolimense.

Tras imponerse por 1-0 ante el pijao, Millonarios rompió con una maldición de seis años sin poder vencer a los ibaguereños en enfrentamientos directos, y Gamero sumó un club más a la lista de los que ya ha podido vencer bajo el mando de la escuadra capitalina.

Aun así, todavía hay un equipo profesional al cual los embajadores todavía no le han podido ganar bajo la dirección técnica del samario y al menos este año todavía no podrán hacerlo. Se trata del Cúcuta Deportivo, club que se encuentra en segunda división y el que puede contar con el privilegio de ser el único en toda Colombia al que el Millonarios de Gamero no ha podido vencer.

En desarrollo...