Alina Lozano confesó el secreto para poder llevar “el verano” con Jim Velásquez

La actriz señaló que después de conversar toda la noche con le joven creador de contenido, ese ha sido el secreto de su romance

La edad no ha sido un impedimento para que Alina Lozano y Jim Velásquez vivan su romance sin condición. La pareja confirmó que su relación definitivamente no va más, por lo que estableció una condición para superar el “verano” que puede acarrear la distancia, algo que generó risas entre sus seguidores.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez reaparecieron para plantear un nuevo tipo de relación

“Yo quiero contarte Jimmy, tú eres consciente que se viene un verano largo para los dos. Si tú me lo pides, yo podría pasar una noche más contigo, de reserva de amor, digo yo…”, algo a lo que Velásquez terminó accediendo sin chistar palabra.

Horas después de que los actores confirmaran que le darían un vuelco a su relación, Lozano les recordó a sus seguidores cuál es el secreto para que ese romance funcione. De acuerdo con la actriz, lo que ha mantenido viva la llama del amor entre los dos ha sido la comunicación.

Aunque confesaron que su relación no iba más, la pareja sigue dando de qué hablar en sus redes sociales. Foto: Instagram @jimvelasquezoficial

“Esto de despedirse de alguien a quien uno ama no es fácil. Cada pareja encontrará la manera como mata sus pulgas”, inició explicando la actriz a sus más de 370.000 seguidores en Instagram.

Te puede interesar: Jim Velásquez se sincera tras su separación de Alina Lozano y relata que fue lo que en realidad sucedió

Lozano agregó que han aprendido a decir “sí” cuando la ocasión lo amerita, como también a negarse cuando las circunstancias lo permiten: “Recordar los momentos, sentir nostalgia y hablar, básicamente hablar, que fue lo que hicimos Jim y yo. Fue lo que hicimos toda la noche”.

Por supuesto, estas declaraciones estuvieron cargadas de humor. En el fondo del video se observa la cama de la pareja un tanto desordenada, posiblemente debido a la acción que pudieron haber tenido la noche anterior. Posteriormente, en uno de los planos, aparece Jim sin camisa. Alina entra en desesperación y le pregunta: “Amor, ¿cómo corto?”.

La pareja reveló que decidieron darle un nuevo aire a su relación, por lo que solamente serán encuentros sin sentimientos. Foto: Tropicana

Rápidamente, la publicación generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja, en el que felicitaron que no se dejan llevar por los comentarios negativos, de los cuales destacan: “no los odien ni los critiquen más, nos hacen reír”; “jajaja los amo”; “ay Dios, uno es tóxico hasta de adulto”; “yo si que me estoy gozando esta novela de no acabar”; “que sean felices y nos sigan haciendo felices”, entre otros.

Jim Velásquez le pidió “cacao” a Alina Lozano

El pasado 8 de agosto, en horas de la mañana, el creador de contenido sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Facebook cuando publicó un video en el que le pidió una nueva oportunidad a su exnovia, la actriz Alina Lozano, con quien llevaba más de un año de relación y con quien estuvo a punto de casarse.

Te puede interesar: Alina Lozano habló de su despecho por Jim Velásquez: “Dios los junta y ellos se separan”

“Después de pensar y reflexionar un montón (...) quiero hacer este video para pedirle otra oportunidad a Alina. Esas pausas en la relación sirven para aclarar lo que uno quiere y lo que la otra persona quiere”, aseguró Jim, quien además dijo que, si era el caso, iría hasta la casa de Alina para que lo perdone.

Jim Velásquez aseguró que Alina Lozano es la mujer de su vida y por eso buscará una segunda oportunidad con ella. Foto: Facebook Alina Lozano

En la publicación, la actriz, quien también intervino junto a su joven pareja, confirmó su ruptura con Velásquez y afirmó que lo había hecho por su tranquilidad y salud mental.

“Tengo que reconocer que estoy súper afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos pública la relación pasaron muchas cosas”, agregó la actriz.