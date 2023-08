Qué pasará con la expedición de pasaportes en Colombia: Canciller no asistió a la convocatoria en el Congreso

El funcionario envió una carta de excusa sobre su ausencia y aseguró que le era imposible ir debido a su compromiso con el presidente de la República, Gustavo Petro, en Brasil Europa Press/Contacto/Chepa Beltran / Vwpics

A pesar de que en la Comisión Segunda del Senado estaba planeado realizarse un debate de control político sobre el proceso de licitación para la expedición de los pasaportes en el país, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, no llegó al compromiso. ¿Qué pasará entonces?

El funcionario envió una carta de excusa sobre su ausencia y aseguró que le era imposible ir debido a su compromiso con el presidente de la República, Gustavo Petro, en Brasil.

“En atención a las proposiciones relacionadas en el asunto donde se me convoca a debate de control político el martes 8 de agosto de 2023, de forma respetuosa me permito presentar excusas, toda vez que para la fecha me encontrare en Brasil en la ciudad de Belém do Pará, donde se desarrollará la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)”, se lee en la misiva del ministro.

“Por lo anterior, y de acuerdo con lo conversado telefónicamente, mucho sabría agradecer pueda ser considerado el aplazamiento del debate, con el compromiso de concertar próximamente una fecha para asistir a la honorable Comisión Segunda del Senado y abordar estos temas junto con varios otros relacionados con la agenda de política exterior colombiana”, añade el documento.

A la espera, entonces, de que se pacte una nueva fecha, se recuerda que fue el senador del Partido Liberal, Lidio García, quien lideró el debate de control político. Para el momento, sigue la alerta de retrasos en la adquisición del documento.

Expedición de pasaportes en Colombia se está retrasando: estos son los tiempos de espera para recibir el documento

El pasaporte es el documento de viaje más importante para cualquier colombiano que quiera ingresar o salir del país. Por ello, quienes deben renovarlo o expedirlo por primera vez necesitan agendar una cita con la Cancillería para iniciar el trámite. Sin embargo, se ha dado a conocer que, para este mes de agosto, hasta el momento no habría citas disponibles.

La alerta se da a conocer a tan solo días de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara a través de la resolución 5778 del 31 de julio del 2023, que suspendió el proceso de licitación pública para el suministro, formalización y prestación del servicio de custodia y distribución de pasaportes en Colombia.

El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, explicó en diálogo con Blu Radio que la medida correspondió a la interposición de una acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la libre competencia económica.

“La suspensión de la licitación se da en espera de la decisión que tome el tribunal respecto a las medidas cautelares que fueron impetradas. Porque mal haría el país en continuar con el proceso, y si el tribunal llegase a decir otra cosa eso sí sería una burla a la justicia y es lo que estamos previniendo”, indicó Salazar a la emisora bogotana.

En medio de esa noticia, el portal de noticias Valora Analitik indagó respecto a cómo están los tiempos de espera para el agendamiento de citas para la expedición o renovación de pasaportes en Colombia.

Ya que las citas se efectúan de manera presencial, la Cancillería informa en su página web que los colombianos interesados en adelantar el trámite de su pasaporte deben agendar una cita previa a través del sitio web, a partir de las 5:00 de la tarde de cada día.

Una vez los periodistas del portal de noticias ingresaron a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores para efectuar el agendamiento, se encontraron con que no aparecían citas disponibles. “Es decir, no es posible conocer una fecha corta o lejana para el proceso”, precisó Valora Analitik.

De acuerdo con Valora Analitik, aunque los agendamientos se habilitan todos los días a partir de las 5:00 de la tarde, los usuarios solo hallarán “la página funcionando al 100 % más o menos a las 5:15 p. m.”.

Ante esa situación, se le recomienda a los colombianos revisar con frecuencia la página web de la Cancillería.