Nicolás Petro dijo que Rodolfo Hernández no quiso ganar la presidencia: “Por los errores que cometió, muy infantiles”

Nicolás Petro afirmó en una entrevista que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia. Foto: Archivo.

El Gobierno de Gustavo Petro no pasa por su mejor momento debido al escándalo de Nicolás Petro, que acaba de ser imputado por la Fiscalía con los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y afirmó que entregará pruebas de la financiación ilegal de la campaña electoral de su padre para obtener beneficios judiciales.

En la segunda vuelta de las elecciones, que tuvieron lugar el 19 de junio de 2022, Petro se enfrentó a Rodolfo Hernández y lo derrotó al lograr el 50,44% de los votos, contra 47,31% de los del ingeniero.

Al respecto se refirió Nicolás Petro en una entrevista con la Revista Semana, en la que el hijo del mandatario nacional afirmó que “Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia”.

“Creo, realmente, que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia. Por los errores que cometió, muy infantiles, no sé qué pasó en el seno de su campaña, porque a diez días que te saquen como candidato esos ‘petrovideos’, pues es difícil reponerse de eso. La campaña se recompuso y la otra campaña no hizo las cosas bien”, dijo.

Los ‘petrovideos’ fue el título que ese mismo medio le dio a la publicación de varios fragmentos de reuniones privadas de campaña del entonces candidato del Pacto Histórico a través de la plataforma Zoom, en donde algunos asesores del hoy presidente hablan de estrategias como ataques en contra de otros candidatos como Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, lo cual fue calificado como una “guerra sucia”.

La Revista Semana comenzó a publicar partes de las reuniones privadas a partir del 8 de junio de 2022, unos días antes de las votaciones definitivas. “Es difícil reponerse a diez días de las elecciones. Pero en los ‘petrovideos’, y creo que es la lectura que hizo la gente, que en tantos minutos, quizás horas, no se le escuchó ni siquiera una mala palabra al candidato Gustavo Petro. Entonces, creo que la gente realmente vio eso”.

Y a eso le agregó que su padre “siempre ha sido una persona muy dura, por lo general siempre sale adelante de los golpes y de los escándalos. Acuérdate del video de las bolsas. Él ha logrado reponerse de eso, de corazón espero que se conozca la verdad, que la justicia actúe y que él logre recomponer el camino del Gobierno”.

“Gustavo Petro no sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca”: Day Vásquez

Daysuris Vásquez rompió el silencio. Luego de quedar en libertad condicional, tras ser imputada de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, la exesposa de Nicolás Petro Burgos volvió a pronunciarse en su cuenta de Twitter.

Lo hizo el domingo 6 de agosto de 2023, con un mensaje en el que recalcó lo que ya había dicho su expareja, en la entrevista con la revista Semana: que el jefe de Estado no tenía conocimiento de los recursos que recibieron de Santander Lopesierra, más conocido como El Hombre Malboro, y de Alfonso Hilsaca, El Turco, a través de su hijo Gabriel.

“No, @petrogustavo no sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca. Así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros. ¡Las cosas como son!”, publicó en su perfil, que no registraba actividad desde el viernes 28 de julio; un día antes de ser capturada en Barranquilla (Atlántico), desde donde fue trasladada al búnker de la Fiscalía en Bogotá.

La exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, reapareció en su cuenta de Twitter luego de haber estado detenida en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Esto parece ir en la misma línea de su excompañero sentimental que precisó que tanto su progenitor como el gerente de la aspiración, Ricardo Roa, tuvieran idea de dichos nexos:

“Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”.