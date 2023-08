Las relaciones públicas de Nicolás Petro con personalidades de la farándula nacional e internacional

Cada movimiento que realizó Nicolás Petro en el último año, se encuentran bajo la lupa de los usuarios de las diferentes redes sociales. Fotos: Instagram

En el mundo del deporte y la política, las relaciones y encuentros entre figuras públicas a menudo generan intensas especulaciones y reacciones en la opinión pública.

Te puede interesar: Un año escandaloso: el episodio Nicolás Petro

Tal es el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, que fue imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, junto a su exesposa, Daysuris Vásquez. Después de las audiencias, en las que se determinó su libertad con restricciones, los usuarios de las plataformas digitales revivieron las imágenes compartidas por el investigado en las que aparece junto a figuras reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

En estas publicaciones, algunos creen que la oportunidad de conocer a estas personalidades se originó a partir de actividades ilícitas de enriquecimiento en las que estuvo involucrado. Entre los individuos con los que se le relaciona se encuentran Rafael Nodal, Agmeth Escaf, Julio Rojas Díaz y Gabriel Boric, con quienes comparte un registro fotográfico en su perfil de Instagram.

Rafael Nadal

El tenista Rafael Nadal, reconocido por muchos como el mejor representante del tenis español y uno de los atletas más exitosos en la historia del deporte, encarna la competitividad, la resistencia y la dedicación en la cancha. Además de sus logros en el tenis.

Te puede interesar: Miguel Polo Polo aseguró que en el Gobierno hay corrupción y lavado de activos, refiriéndose al caso de Nicolás Petro: “Las mismas mañas que su papá”

Rafael Nadal Parera, oriundo de Mallorca, España, comparte una fotografía junto con Nicolás Petro en Instagram. Varios usuarios de esa red social, donde se publicó la imagen en noviembre de 2022, especularon sobre la posibilidad de que el encuentro entre Petro Burdos y Nadal se efectuó gracias a los fondos ilícitos que se habrían destinado a la campaña electoral de Gustavo Petro.

Nicolás Petro y Rafael Nadal comparten una foto en Instagram, desatando especulaciones sobre el origen de este encuentro. Instagram/@nicolaspetrob

Cabe destacar que los usuarios consideran que el lujo que se dio Nicolás Petro para conocer al deportista español fue gracias a esos dineros ilícitos y no a su trabajo, pues muchas personas comentaron en aquella publicación que:

“El disque papa …”Yo no lo crié” …Nadal…YO NO LO CONOZCO 😂🤷‍♀️🙈”; “Se manchó Nadal”; “Pobre Nadal que no sabía con quién estaba posando”; “Seguro pago para verlo con dinero sucio”; “Con lo que ganaba no le alcanzaba para mantener a la familia que tiene y visitar al grande de Nodal”.

Agmeth Escaf

Desde el 20 de julio de 2022, el miembro del Pacto Histórico Agmeth Escaf asumió el rol de representante a la Cámara por el departamento del Atlántico.

Te puede interesar: La amorosa columna que Nicolás Petro le escribió a Gustavo Petro cuando todos eran felices: “Mi padre es la persona que más admiro”

Recientemente, la aparición de una fotografía de Escaf en el organigrama presentado por el fiscal Burgos durante la audiencia de Nicolás Petro y Vásquez generó una serie de comentarios y críticas en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 240.000 seguidores.

El vínculo de Agmeth Escaf con Nicolás Petro durante la campaña electoral genera escepticismo entre sus seguidores, quienes dudan de la situación. Instagram/@nicolaspetrob

Los comentarios en las redes sociales han sido variados. Algunos seguidores expresan decepción por su presencia en el organigrama y le acusan de estar del lado de las “personas equivocadas”. Otros piden que, en caso de estar involucrado en el asunto, lo haga público.

Dado que el político y también actor fue visto en múltiples ocasiones junto a Nicolás Petro durante la campaña electoral de Gustavo Petro, los seguidores de Escaf están encontrando difícil de creer esta situación.

Julio Rojas Díaz

En una de las conversaciones reveladas entre Nicolás Petro y Day Vásquez, presentadas por el fiscal Burgos, emergió el nombre de Julio Rojas Díaz, quien es conocido como un cantante de música vallenata, y es hijo de Julio Rojas Buendía, quien ostenta dos veces el título del ‘rey vallenato’.

Según lo que el fiscal expuso, Rojas fue mencionado como una posible persona para transportar dinero. En respuesta a estos eventos, el cantante Julio Rojas compartió un comunicado y un video en sus plataformas de redes sociales, en los que se desvinculó del asunto.

El cantante Julio Rojas Díaz, hijo del reconocido 'rey vallenato' Julio Rojas Buendía, se vio mencionado en una conversación entre Nicolás Petro y Day Vásquez, donde se discutía la posibilidad de transportar dinero ilícito. Instagram/@juliorojasdiaz

En el video, Rojas declaró enfáticamente: “Yo, Julio Rojas, jamás me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero”. Añadió que nunca recibió un mensaje ni una llamada para solicitar su participación en ese tipo de actividades. Expresó sentirse confundido por la inclusión de su nombre en la conversación y en la audiencia pública. “Me siento bastante extraño porque no tengo absolutamente nada que ver”, afirmó.

Gabriel Boric

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó en enero a Santiago de Chile con el propósito de sostener una reunión con su homólogo, Gabriel Boric. Esta sería la segunda ocasión en que los dos líderes se encuentren en suelo chileno, después de que Petro asistiera a la ceremonia de investidura de Boric el 11 de marzo de 2022.

El objetivo de esta visita era fortalecer las relaciones económicas entre ambas naciones. Los dos presidentes han expresado públicamente su admiración y respeto mutuo.

Nicolás Petro aprovechó un encuentro presidencial para fotografiarse junto a Boric, desatando opiniones divididas sobre sus intenciones. Instagram/ @nicolaspetrob

Durante el evento, Nicolás Petro aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía junto al presidente de Chile; sin embargo, esta acción generó diversas reacciones en la opinión pública.

Algunas personas consideraron que fue oportunista y cuestionaron la relación entre Nicolás Petro y su padre, ya que surgieron acusaciones a raíz del reciente escándalo en el que se vio involucrado el hijo de Gustavo Petro.

Algunas voces opinaron que su conexión con el mandatario chileno podría haber sido facilitada por la influencia de su padre o por los dineros que recibió, pues son visitas que a él no le correspondían.