La novia de Jhonny Rivera aseguró que nunca le había dado un beso a un hombre y la atacaron en redes sociales: “Me han insultado como han querido”

El cantante relató cómo se dio el primer beso con su novia. Foto: captura de pantalla - La RED (Caracol Televisión)

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López ha generado toda clase de comentarios al respecto y las críticas en las redes sociales por la diferencia de edades no se han hecho esperar. Aunque ya llevan un poco más de un año juntos, hasta ahora se están conociendo detalles de cómo inició su relación sentimental y hubo revuelo por su primer beso.

En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la pareja contó algunos detalles de su vida amorosa y una de las anécdotas que relató fue la de cómo fue su primer beso, algo que no pasó desapercibido en la vida de Jenny debido a que este no solo fue su primer beso con Johnny Rivera, sino que también fue el primer beso que le dio a un hombre.

El intérprete de canciones como ‘Soy soltero’, ‘Siga bebiendo’, ‘Mi decisión’, ‘El intenso’, ‘Empecemos de cero’, ‘Mejor solito’, entre muchas otras, comentó que no le decía nada a Jenny porque no sabía cómo iba a ser su reacción, por lo que tras ingeniosa una apuesta se dieron su primer beso. El objetivo era que Rivera debía incrementar los seguidores de Jenny en Instagram, algo que sucedió con la ayuda del influenciador La Liendra.

Sin embargo, el beso “fue un besito andeneadito, rebotadito”, afirmó. Posteriormente, Jenny explicó que esto fue porque estaba nerviosa y era el primer beso que daba en su vida. Jhonny Rivera explicó que tiempo después le escribió, “‘qué tumbada me pagaste’ y lo bonito del cuento es porque me dijo ‘perdóname porque hay dos motivos, primero estaba muy nerviosa y segundo yo nunca había dado un beso’”.

La nueva novia de Rivera es una joven 29 años menor que él y también es cantante. Foto Instagram

Duras críticas a Jenny López en las redes sociales

Jenny López ha recibido toda clase de comentarios en las redes sociales y precisamente fue por esto que decidió responder algunos de estos comentarios debido a que, “me impresiona, me han llegado muchos comentarios, muchos DM del tema, entonces lo voy a hablar, ustedes se enojan conmigo, los que me quieren porque yo aclaro las cosas y me dicen, ‘Jenny tú no tienes que dar explicaciones de tu vida privada y está bien, no las tengo que dar (...) mucha gente a veces es un poco grosera con sus comentarios y simplemente juzgan sin saber porque creen que todo el mundo es igual”.

Jenny López explicó que tras la entrevista realizada por La Red, tanto ella como el reconocido cantante de música popular han recibido muchos comentarios y mensajes directos. Afirmó que el hecho de que hubiera sido su primer beso, “fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido a Jhonny también que por “creerse el cuento” de que es mi primer todo”.

Jenny López relató que muchas personas se han enojado con ella por su relación amorosa con el cantante, quien es 30 años más grande. Video - @rechismes

Es por esta razón que explicó que debido a que siempre estuvo muy bien cuidada por sus padres que incluso era un problema salir con sus amigos, pero lo que le sorprende es que, “la gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría”.

Jenny López también aclaró que ella canta desde los cinco años debido a que muchos piensan que ella comenzó a cantar desde que empezó a salir con Jhonny Rivera y resaltó, “esto ha sido complicado y se los digo desde el fondo de mi corazón, de un momento a otro la gente supone lo peor de mí y no me conocen, no conocen mi pasado, no conocen lo mucho que me he esforzado para salir adelante”.

Por último la cantante invitó a que si alguna persona tiene una fotografía con ella “agarrada de manos o dándome un beso o bien acarameladitos, ¡súbala! Que la quiero ver y quiero conocer al supuesto exnovio porque no lo conozco”